Ayhan Bilgen'den 'HÜDAPAR ile ittifak yapar mısınız?' sorusuna yanıt: 'Asla olmaz' diyecek durumda değiliz

2019'daki seçimler için yol haritası belirleme çalışmalarına başlayan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP), hem doğu ve güneydoğu bölgesinde hem de batıda bazı siyasi partilerle görüşeceği ve işbirliğinin yollarını arayacağı öğrenildi.

HDP'nin Merkez Yürütme Kurulu'nda yapılacak görevlendirmelerin ardından bölgede Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bazı siyasi partilerle görüşmeler yapılacağı, batıda da Emek Partisi (EMEP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) gibi partilerle temas kurulacağı belirtildi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, partisinin ittifak konusundaki görüşlerini açıkladı.

© AA/ HDP, 2019 seçimleri için düğmeye bastı

Bilgen, ittifak görüşmelerindeki önceliklerini şöyle anlattı: "Türkiye'de siyaset, parlamento eksenli yürüdüğü için ne yazık ki parlamento dışındaki muhalefet sesini duyurma imkânından mahrum. Türkiye'nin demokratikleşmesi kavramının içini net olarak doldurabileceğimiz muhataplarla, hem farklı Kürt hareketleri hem de batıdaki farklı toplumsal hareketler ve siyasi partilerle ortaklaşmak önceliğimizdir."

HÜDAPAR'A YANIT

"Kapısı ilk çalınacak yapılar, en zor zamanlarda, en kritik konularda ortaklaştığımız, bir araya geldiğimiz yapılardır" diyen Bilgen, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun RS FM'deki Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına dile getirdiği "HDP'yle ittifak görüşmesi yapabiliriz" görüşünü de değerlendirdi. Bilgen'in HÜDAPAR ile ittifak konusundaki görüşleri şöyle:

"Bu konuyu sadece parti kurullarımızda değil, birlikte hareket ettiğimiz tüm toplumsal kesimlerle tartışmamız gerekiyor. 'Şununla asla olmaz' diyebilecek bir durumda değiliz. Ama sonuç itibariyle tarihi hafıza da var. Bu hafızanın ne kadar doğru okunduğu, ne kadar doğru anlaşıldığı ne kadar birlikte hareket etmeye açık olunduğu konusunda netleşmeye ihtiyaç var. Ayırt etmeksizin söylüyorum, geçmişte yapılan yanlışlarla, siyasi hareketler yüzleştikçe, geleceğe dair ortaklaşma imkanı bulurlar. Ama herkes kendi geçmişini mutlak doğru olarak tarif ederse, buradan bir irade geliştirmek çok kolay olmayacaktır."