Ahmet Yavuz: Cumhurbaşkanı'nın GATA'nın açılacağını, ne olduğu belirsiz komuta yapısının düzenleneceğini duyurmasını beklerdim

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Cumhurbaşkanı'nın kamuflaj giyerek sınır karakoluna yaptığı ziyareti değerlendirdi. Yavuz, "Askeri liselerin ve GATA'nın yeniden açılacağının duyurulmasını, komuta yapısının yeniden düzenleneceğinin açıklanmasını beklerdim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri kamuflaj giyerek Suriye sınırında sıfır noktadaki Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret etti. Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanı sıra çok sayıda sanatçı ve sporcu da eşlik etti.

Erdoğan'ın ziyareti, ilginç görüntülere de sahne oldu. Türkücü İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü söylerken Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yanında bulunan bir askerin selfie çekmeye çalışırken ortaya çıkan görüntüler, sosyal medyada oldukça konuşuldu.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Erdoğan'ın kamuflaj giyerek sınır karakolunu ziyaret etmesini değerlendirdi.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan, sınır birliklerine askeri kamuflajla seslendi

"Cumhurbaşkanı, tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) ziyaret edebilir, onlara moral vermek isteyebilir. Ama kendisine eşlik edenleri daha özenli seçmeliydi" diyerek sözlerine başlayan Yavuz, "Ben olsaydım, TSK'ya yakın geçmişte yapılan yanlışları bertaraf edici tedbirlerimi açıklardım" ifadesini kullandı.

Emekli Tümgeneral Yavuz, 'bertaraf edici' tedbirleri şöyle sıraladı:

"Silahlı kuvvetlerin elindeki bütün sağlık sistemi ortadan kaldırıldı. Bunun yeniden kurulacağı bilgisi verilseydi çok memnun olurdum. Askerlerin cepheden tahliyesi ve tedavisi, emeklilerin, gazilerin, şehit yakınlarının tedavisi gibi konular özen göstermeyi gerekli kılıyor. Askerlerin açılmayan okulları var. Bu okullar açılmalıydı. Çünkü bölgede çok kuvvetli bir orduya ihtiyacımız var. Geçmişte FETÖ'nün bu okullarda örgütlenmiş olması, okulların daimi olarak kapatılması için gerekçe olamaz. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) açılmalı, askeri liseler açılmalı. En azından birinci derece yargının tekrar silahlı kuvvetlerin bünyesinde olması, şu anda tam olarak ne olduğu anlaşılamayan komuta yapısının tekrar düzenlenmesini beklerdim."