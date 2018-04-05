Prof. Aypay: Osmangazi Üniversitesi yönetimi, istemediği hocalardan kurtulmak için Volkan Bayar'ı kullandı

© AA/ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dört meslektaşını öldüren akademisyen: Pişman değilim

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Volkan Bayar, düzenlediği silahlı saldırıda Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Araştırma Görevlisi Yasir Armağan ve Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar Çağlak'ı öldürdü.

Saldırının ardından Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Ayşe Aypay, "Volkan'ı korumanın bedelini kim ödeyecek?" sözleriyle gündeme gelmişti. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Aypay, silahlı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"Başımız şu saatten sonra sağ olamaz. Dört tane gencecik arkadaşımızı kaybettik" diyerek sözlerine başlayan Aypay, "Bir buçuk yıldır feryadımızı her yere duyurmaya çalışıyorduk. 15 Temmuz'dan sonra Volkan Bayar denilen bu kişi, FETÖ'yle mücadele adı altında bir sürü kişiyi şikayet etti. Şikayet ettikleri arasında benim eşim de var. Kendisi gerçek bir FETÖ'cüdür" diye konuştu.

'EŞİM KALP KRİZİ GEÇİRDİ'

Üniversite yönetiminin Volkan Bayar'ın iftiralarına itibar ettiğini belirten Aypay, "Rektörlük, onun iftira dilekçelerine itibar ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık işlem başlattı. Benim eşim yargılandı, beş buçuk ay hapis yattı. Bu iftiranın yüzünden eşimin kalbinde dört damarı tıkandı. Kalp krizi geçirdi" dedi.

'SORUŞTURMA AÇTIK DİYORLAR, DOĞRU DEĞİL'

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Hasan Gönen'in "Hakkında soruşturma başlatmıştık" sözlerinin yalan olduğunu savunan Aypay, şunları söyledi:

"Biz Volkan Bayar'ın devletin kurumlarını aldattığını, FETÖ'yle mücadeleyi kişisel husumetlerine alet ettiğini her yere anlattık. Rektörlük, en başından beri Volkan Bayar'ı ciddi bir koruma altına aldı. Hakkında soruşturma açtıklarını söylüyorlar. Kesinlikle doğru değil. Biz her yere dilekçeyle başvurduk. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Konuk, Volkan Bayar hakkında verdiğimiz dilekçelerin taratılmaması için talimat göndermişti."

'REKTÖRLÜK SONUNA KADAR KORUDU'

"Koruyorlardı. Çok büyük olasılıkla, Volkan Bayar'ın iftira dilekçelerinin arkasında bu isimler var" diyerek üniversite yönetiminin Bayar'ın arkasında olduğunu ileri süren Aypay, "15 Temmuz'dan sonra Volkan Bayar'ın dosyası, Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nden rektörlüğe çekildi. Yalan söylediğini ispat edebileceğimizi söyleyerek, hem kişisel olarak hem de avukatlarımız aracılığıyla Bayar'ın dosyasını istedik. Ama vermediler. Rektörlük Volkan Bayar'ı sonuna kadar korudu" ifadelerini kullandı.

'ÖLMEYİ TERCİH EDERİM'

Üniversite yönetiminin Volkan Bayar'ı kullandığını da ileri süren Prof. Aypay, "Üniversite yönetimi, Volkan Bayar'ı kullanarak, birçok hocadan, adına FETÖ'yle mücadele diyerek kurtulma girişiminde bulundu. Benim eşim beş buçuk ay hapis yattı. Biz vatansever insanlara FETÖ'cü damgası vurulması çok ağır bir iftira. Ölmeyi tercih ederim bu iftira yerine. Benim eşim bu iftiranın ardından beraat etti. Diğer arkadaşlarımız da beraat etti. Hepsinin Volkan Bayar tarafından iftiraya uğradığı ortaya çıktı" dedi.

'VOLKAN BAYAR İFTİRALARI EŞİYLE BİRLİKTE ATTI'

Volkan Bayar'ın eşinin de iftiralara ortak olduğunu ifade eden Aypay, şu ifadeleri kullandı:

"Volkan Bayar, o iftira dilekçelerini eşi Aylin Bayar'la birlikte yazdı. Ama Aylin Bayar, dilekçelere ismini koymadı. Rektörlük her ikisini de korudu. Diğer araştırma görevlileri pek çok iş yapar fakültede. Volkan Bayar hiçbir görevden sorumlu tutulmadı. Bütün işlerden muaf tutuldu. Arkadaşları sınav nöbetleri tutarken o ve eşi kampüste gezerdi."

'İFADEYE GİTTİĞİM İÇİN KURTULDUM'

Saldırıda kendisinin de hedef olduğunu ancak kıl payı kurtulduğunu belirten Aypay, "Ben, beşinci cenaze olmaktan hasbelkader kurtuldum. Volkan Bayar bana da iftira atıp, 'FETÖ ablası' dedi. Bu nedenle hakaretten suç duyurusunda bulunmuştum. Savcılığa ifade vermeye gitmiştim. Saldırı olduğu sırada savcılıkta ifade veriyordum. Beni de aramış öldürmek için. Ama bulamamış" dedi.

'DEKAN VOLKAN BAYAR'I UZAKLAŞTIRMAK İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADI'

Fakültenin dekanı Prof. Cemil Yücel'in de Volkan Bayar'ın hedefi olduğu iddiasına değinen Aypay, "Dekan da Volkan Bayar'ı okuldan uzaklaştırmak için hiçbir şey yapmadı. Belki son zamanlarda bir husumeti oluşmuştur" dedi.

'DURUŞMADA ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KİŞİYİ TANIYAMADI'

Prof. Aypay, eşinin yargılandığı dönemde Volkan Bayar'ın şahit olarak katıldığı bir duruşmada, hakkında şikayette bulunduğu kişiyi tanıyamadığını söyledi. Aypay "Eşim yargılanırken, Volkan Bayar da şahitlik olarak gelmişti. Bir avukat, şikayetçi olduğu kişinin kim olduğunu göstermesini istediğinde, Volkan Bayar 'Ben o kişinin buradakilerden hangisi olduğunu bilemem' dedi. Volkan Bayar, kim olduğunu bilmediği bir kişi hakkında FETÖ'cü diye ihbar ediyorsa ve birileri de bu iftirayı fırsat bilip, iftiraya uğrayan hocaları üniversiteden uzaklaştırıyorsa, bu Volkan Bayar'ın birileri tarafından kullandığının ispatıdır" diye konuştu.

'HESAP VERME KORKULARI VAR'

Aypay, Volkan Bayar'ın iftirası nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını belirttiği eşi Prof. Ahmet Aypay'ın beraat etmesine rağmen üniversite yönetimi tarafından göreve başlatılmadığını ifade ederek, "Eşim Prof. Ahmet Aypay, beraat ettiği halde, üniversite yönetimi hâlâ keyfi olarak göreve başlatılmıyor. Çünkü hesabını vermek korkuları var" dedi.

REKTÖR: SORUŞTURMANIN NE ZAMAN BAŞLATILDIĞINI HATILAMIYORUM

Aypay'ın iddialarının ardından Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Hasan Gönen, Bidebunudinle'ye konuk oldu. Gönen, "Volkan Bayar, hakkında soruşturma sürüyordu" dedikten sonra, "Soruşturma ne zaman başlatıldı?" sorusuna, "Tam hatırlamıyorum soruşturmanın ne zaman başlatıldığını. Ama devam ediyor" dedi.

'AYŞE HANIMIN DUYGUSAL BİR DURUMU VARDIR'

Gönen, Ayşe Aypay'ın "Cinayetlerin tek sorumlusu bu adam değildir" sözlerine şu yanıtı verdi:

"Ayşe Aypay'ın eşi, FETÖ'yle iltisaktan dolayı adli işlem görmüş, bir miktar hapiste kalmış ve daha sonra beraat etmiştir. Ayşe hanımın böyle duygusal bir durumu vardır."

'İTİRAZ KOMİSYONUNA GÖNDERDİK'

Ayşe Aypay'ın eşinin beraat ettikten sonra göreve başlatılmamasına da değinen Gönen, "Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çok açık. Beraat edenler, Ankara'daki merkezi itiraz komisyonuna başvururlar. Bizler de, sunulan dosyaları itiraz komisyonuna gönderdik. Durum bundan ibaret" dedi.

'BİZİM İŞİMİZ DEĞİL'

Gönen, Volkan Bayar'ın şikayetleri nedeniyle çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldığının hatırlatılması üzerine, "Takdir edersiniz ki, bu bizim işimiz değil. Devletimizin ilgili birimlerinin işi. Devletimiz kılı kırk yararak işlem yapmıştır" dedi.

Bayar'ın korunduğuna ilişkin iddiaları değerlendiren Gönen, "Bu iddia kesinlikle doğru değil. Biz, devletin kanunlarının bize verdiği yetki ve sorumluluğu sonuna kadar taşıyan bir kurumuz" dedi.

'SİZ DÜŞÜNÜR MÜYDÜNÜZ?

Rektör Gönen, "Üniversitede yaşanan huzursuzluğun bu noktaya geleceğini hiç düşünmediniz mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Siz düşünür müydünüz böyle bir şey olacağını? Gerekli ne lazımsa yaptık."