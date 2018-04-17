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    ANAR Genel Müdürü Uslu: Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması, iktidarla istişare edilmeden yapılacak bir açıklama değil

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendirdi. Uslu, "Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması, iktidarla istişare edilmeden yapılacak bir açıklama değil" dedi.

    İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
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    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı, Türkiye'de siyasetin gündemini ve yönünü değiştirdi. 2002 yılında Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde yaptığı erken seçim çağrısıyla Türkiye'nin 3 Kasım 2002'de sandığa gitmesinde ve 16 Nisan referandumu öncesinde yapmış olduğu çıkışla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin resmiyete kavuşmasında önemli rolü olan Bahçeli, son 16 yılda 3. büyük çıkışını gerçekleştirdi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu, Bahçeli'nin erken seçim çağrısını değerlendirdi.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal
    © AA / Fatih Aktaş
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    'BAHÇELİ'NİN VERDİĞİ TARİHTE YAPILMAZ'

    "16 Nisan 2017'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Anayasa Değişikliği referandumuna bakacak olursak, zaten oradaki birkaç maddeyle, erken seçim hazırlığı yapılmıştı. O günden beri yapılan bütün hazırlıklar da erken seçim içindi" diyerek sözlerine başlayan Uslu, "Muhtemelen sayın Bahçeli'nin bahsettiği tarihte değil ama biraz daha sonrasında bir seçim yapılacaktır. Benim beklentim Ekim-Kasım döneminde seçim olacağı yönünde" ifadelerini kullandı.

    '3. HAVALİMANI AÇILMADAN SEÇİME GİTMEK TAYYİP BEYE UYGUN DEĞİL'

    "Özellikle 3. Havalimanı'nın açılacağı tarih belli. 29 Ekim. O açılmadan erken seçime gitmek, Tayyip beyin pratiğine uymaz" diyen Uslu, "AK Parti, yaz aylarında bir seçim yapmayacaktır. Köyden kente göç edenler, yaz aylarında köylerine geri dönüyor. Kampanya yapılamıyor. En uygun tarih Kasım ayı gibi görünüyor" diye konuştu.

    Türk Lirası
    © REUTERS / Murad Sezer
    Erken seçim çağrısı, iş dünyasını ikiye böldü
    'İSTİŞARE EDİLMEDEN YAPILMIŞSA…'

    Uslu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının AK Parti'nin telkiniyle yapıldığı iddiasını da yorumladı. Uslu, "Devlet Bahçeli'nin erken seçim açıklaması, iktidarla istişare edilmeden yapılacak bir açıklama değil. İstişare edilmeden yapılmışsa, bu ortaklık hukukuna uygun değil" dedi.

    'MUHALEFET İTTİFAK YAPMALI'

    Uslu, muhalefet cephesinin olası bir erken seçim durumunda ittifak yapma mecburiyeti bulunduğuna işaret ederek, "İttifak yapmazlarsa şansları yok" dedi.

    Etiketler:
    AK Parti-MHP ittifakı, erken seçim, İbrahim Uslu, Devlet Bahçeli
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