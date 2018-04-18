Özel, Temelli, Çıray ve Karamollaoğlu erken seçimi değerlendirdi

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programında, erken seçim kararını değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 17 Nisan'da partisinin grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısı, iktidar kanadında karşılık buldu. 26 Ağustos'ta erken seçimi işaret eden Devlet Bahçeli, dün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.

Yarım saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaparak, erken seçimin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını duyurdu. Seçimin Bahçeli'nin 26 Ağustos önerisinden de erken bir tarihte yapılacağının duyurulması, muhalefet çevrelerinde 'baskın seçim, panik seçim' olarak nitelendirildi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim kararını değerlendirdi.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin 24 Haziran'da göstereceği adayın parti tabanında en ciddi motivasyonu sağlayacak bir aday olacağını belirtirken, seçim ittifakı iddialarına da dolaylı olarak yanıt verdi. Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi, 24 Haziran'da kendi adayını çıkaracak" diye konuştu.

'ADAY HAVUZUNDA DEMİRTAŞ DA VAR'

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise, HDP'nin 24 Haziran'daki seçime kendi adayıyla katılacağını ifade ederken, "Adayımızı belirlerken tüm Türkiye'nin adayı olması konusunda hassasiyetmizi koruyacağız" diye konuştu. Temelli, partisinin bir aday havuzu olduğunu belirtirken, şu anda tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın da aday havuzu içinde yer aldığına dikkat çekti.

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İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, İYİ Parti'nin yükselişinin siyasette dengeleri değiştirdiğini belirtirken, ekonomideki gidişatın da erken seçimin gerekçesi olduğunu savundu. Çıray, İYİ Parti'nin seçime katılamama ihtimalini de değerlendirerek, "Seçime katılmamız engellenirse, bunun adı darbe olur" diye konuştu.

'ABDULLAH GÜL İLE GÖRÜŞECEĞİZ'

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, 24 Haziran'da yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmesinde, "Böyle bir baskın seçim yapılma ihtimalini her zaman gündemimizde tuttuk ve hazırlığımızı yaptık. Hükümet ciddi manada bir panik içinde. Gelişmeleri kontrol edemiyor. Ekonomide ciddi sıkıntılar var. Dış politikada ciddi gaflar yaptılar. Artık toplumu kontrol edemiyor" ifadelerini kullandı. Karamollaoğlu, ismi Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen Abdullah Gül'le bir görüşme yapacaklarını belirtti.