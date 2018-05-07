Ekonomist Yeşilada: Faiz artırımı yapılmazsa enflasyon yüzde 16'ya çıkar, sanayi durur, iflas tsunamisi başlar

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada, "Faiz artırımı AK Parti-MHP ittifakına zarar verir ama bu şekilde bırakılırsa, enflasyon yüzde 15-16'lara çıkar, kimse benzin alamaz, sanayi durur, iflas tsunamisi başlar" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), dün 2.2 milyar dolar satarak dövizdeki yükselişe müdahale etmesi, doların ateşini söndürmeye yetmedi. Dolar, bugün rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olan ekonomi uzmanı Dr. Atilla Yeşilada, ekonomideki gidişatı ve Türk Lirası'nın sürekli değer kaybetmesini değerlendirdi.

'MERKEZ BANKASI'NIN ELİNDEKİ DÖVİZ 4-5 SAAT ANCAK YETER'

"Merkez Bankası'nın piyasaya 2.2 milyar dolar sürmesi, tsunamiye kum torbasıyla önlem almak gibi. Piyasa çok daha fazlasını bekliyor" diyerek sözlerine başlayan Yeşilada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi gerektiğine ilişkin açıklamalarının yanlış olduğunu ifade etti.

"Dünya üzerinde, enflasyonla mücadele etmek için faizleri düşürmek gerektiğini düşünen tek kişi Sayın Cumhurbaşkanı ve danışmanları. Enflasyonla mücadelenin temel silahlarından biri faizi yükseltmektir" diyen Yeşilada, "Ekonomik kuramı amuda kaldırmaktan vazgeçmek gerekir. Merkez Bankası, döviz satamaz, çünkü yok. Merkez Bankası'nın kendine ait olan rezervi 30 milyar dolardır. O da, dünyadaki parayı ve spekülatörlerin portföylerini göz önünde bulundurduğumuzda 4-5 saat ancak yeter. Artışı durdurmanın tek yolu, şok faiz artırımıdır. Şok faiz artırımı Türkiye'nin sıkıntılı süreci acıyla geçmeye hazır olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

© AA / Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Yeşilada, "Erdoğan'dan daha makul açıklamalar gelirse, dövizdeki atak durur. Merkez Bankası, bugün değilse gelecek hafta, 400 puan civarında faiz artırımı yapmaya zorlanacak. Seçimden önce önce yapmak zorundalar. Seçimden sonra pek fayda etmez" diye konuştu.

'İFLAS TSUNAMİSİ GELİR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları nedeniyle faizleri yükseltmenin seçmenin hoşuna gitmeyeceğini ifade eden Yeşilada, "Faiz artırımının AK Parti-MHP ittifakına zarar vereceğini ve Cumhurbaşkanımızın anketlerdeki durumuna zarar vereceğini de biliyorum. Ama döviz kurunu bu şekilde bırakırsanız, enflasyon yüzde 15-16 seviyesine çıkar. Petrol fiyatları da artıyor. Kimse benzin alamaz hale gelir. Sanayi durur. Daha önemli bir şey var. Özel sektörün 225 milyar dolar, karşılığı olmayan borcu var. Buna şirketler dayanamaz. İflas tsunamisi gelir. Şu an yüksek ateşle yaşıyoruz, o noktaya geldiğimizde böbrek iflasını konuşuruz" dedi.