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    'Hitler, Alman yargıçlarına 'Benim yerimde Führer olsaydı ne karar verirdi diye düşüneceksiniz' diyordu, Türkiye'de de durum aynı'

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    Yavuz Oğhan
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    Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, istifa ederek CHP'den milletvekili aday adayı oldu. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olan Yücetürk, "Hitler, Alman yargıçlarına, 'Karar verirken benim yerime Führer olsaydı hangi kararı verirdi diye düşüneceksiniz' diyor. Türkiye'de yargıçlar bu mantıkla hareket ediyor" dedi.

    Ankara Cumhuriyet Savcısı Bülent Yücetürk, 24 Haziran seçimleri öncesi zehir zemberek bir açıklamayla istifa etti. CHP'den milletvekili adayı oldu.

    Uyuşturucu, Narkotim
    © AA /
    Cumhuriyet savcısı: Uyuşturucu madde bürosu doğrudan FETÖ soruşturmalarıyla ilgilendi, ciddi zafiyet oluştu
    Bülent Yücetürk, istifa kararını şu açıklamayla duyurdu: "Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar bir hukuk krizine girmiştir. Mahkeme kararlarının bizzat mahkemeler tarafından uygulanmadığı bir süreci yaşamaktayız. Yargı ise vicdanını kaybetmiş tüm iradesini bir güce teslim etmiş durumdadır. Türkiye'de yeniden bir hukuk devleti kurmak, yargı bağımsızlığını tesis ederek yeni bir hukuk sistemi inşa etmek için siyasete girmeye karar verdim. Çürümüş bu yargı sisteminin bir parçası olarak kalmak, bozulan yargı sistemini düzeltmek artık imkansız hale gelmiştir."

    Eski CHP lideri Deniz Baykal'a yönelik kaset komplosu konusundaki soruşturmayı yürüten ve suçun, 'örgütlü' biçimde işlendiğini tespit eden Yücetürk, Yargıtay'daki FETÖ yapılanmasına karşı verdiği mücadeleyle tanınıyordu. CHP'den milletvekili aday adaylığı için başvuran Yücetürk, parti yönetiminden herhangi bir davet almadığını da belirtti.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Yücetürk, Türkiye'nin hukuk sisteminin hiçbir dönemde yaşamadığı bir kriz içinde olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de yargının, personel yetersizliği, özlük hakları gibi kronik sorunları var. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde de devam edebilecek sorunlar bunlar. Ama benim bahsettiğim, AKP iktidarının yargıda yaratmış olduğu erozyon" ifadelerini kullandı.

    "Türkiye'de yargıçlar, çok silikleşti. Kendi kişiliklerini ortaya koymaktan uzak bir noktaya geldiler. İradesini kullanamayan bir yapı ortaya çıktı. Bu tehlikeli bir şey" diyen Yücetürk, Türk yargısını şu andaki durumunu Nazi Almanyası dönemine benzeterek şu örneği verdi:

    "Hitler, Alman yargıçlarına, 'Karar verirken benim yerime Führer olsaydı hangi kararı verirdi diye düşüneceksiniz ve ona göre karar vereceksiniz' diyor. Türkiye'de yargıçlar biraz bu mantıkla hareket ediyor. Bizim yerimizde mevcut siyasi iktidar ya da Adalet Bakanlığı olsaydı hangi kararı verecekse, biz de o kararı verelim diyorlar."

    Etiketler:
    24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, CHP, Bülent Yücetürk, Adolf Hitler
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