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    Kerem Kılıçdaroğlu: Malezya'nın eski başbakanı içinden çıktığı hükümete karşı muhalefeti birleştirdi, Abdullah Gül ise muhalefetten beklenti içindeydi

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Dr. Kerem Kılıçdaroğlu, Malezya'daki seçimleri yorumladı. Kılıçdaroğlu, "Malezya'daki eski başbakan Mahathir, partisinden ayrılıp mücadele etti, muhalefeti tek çatı altında topladı. Türkiye'de ise Abdullah Gül, muhalefetten bir beklenti içerisindeydi" ifadelerini kullandı.

    Malezya'da seçimin galibi muhalif ittifak Pakatan Harapan destekçileri kutlama yaptı
    © REUTERS /
    Malezya'da 92 yaşındaki eski başbakan Mahathir Muhammed geri döndü
    Güney Asya ülkesi Malezya'da seçimi muhalefet ittifakı kazandı, 60 yıldan uzun süre iktidar olan koalisyon devrildi. Ülkenin eski başbakanı 92 yaşındaki muhalif siyasetçi Mahathir Muhammed'in başında olduğu Harapan Rakyat (Halkın Umudu) adlı muhalefet ittifakı, hükümet için gerekli 112 sandalyelik barajı geçip mecliste 115 sandalye kazandı.

    Emeklilik dönemine son verip seçimlere katılan 92 yaşındaki Mahathir, 60 yıldan uzun süredir iktidar olan Barisan Nasional (BN) koalisyon hükümetini de sandıkta devirmiş oldu. Seçimleri kaybeden iktidar koalisyonunun başında, Necib Rezak bulunuyordu. Gazetecilere konuşan Mahathir, "İntikam arayışında değiliz, hukukun üstünlüğünü yeniden inşa etmek istiyoruz" dedi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Malezya üzerine çalışmalar yapan akademisyen oğlu Dr. Kerem Kılıçdaroğlu, Malezya'daki seçimleri yorumladı.

    Abdullah Gül, cenaze
    © AA / İbrahim Yozoğlu
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    'BÜYÜK SÜRPRİZ'

    Malezya'daki seçimin sonucunun büyük bir sürpriz olduğuna vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Sürpriz olması normal. Çünkü bir önceki hükümet, bütün devlet kaynaklarını elinde tutuyordu. Medyayı kontrol ediyorlardı. Bu açıdan muhaliflerin kazanması büyük bir sürpriz. 1957'den beri aynı parti ve bu partinin başını çektiği Milliyetçi Cephe iktidardaydı" ifadelerini kullandı.

    'SEÇİM SİSTEMİNİ KENDİLERİNE UYDURMUŞLARDI'

    Malezya'daki iktidar değişikliğini anlamak için 2013 yılındaki seçimleri incelemek gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "2013 yılında Milliyetçi Cephe, muhaliflere göre daha az oy almışlardı. Muhalif koalisyon yüzde 50 civarı oy almışken, Milliyetçi Cephe yüzde 47'de kaldı. Fakat parlamentoya yansıması daha farklı oldu. Yüzde 47 oyla, 222 kişilik parlamentodan 132 milletvekili çıkarmayı başardılar. Seçim sistemini kendilerine uydurmuşlardı. Bir kaç teknik değişiklik yapılmıştı. Seçim hilesi gibiydi. Fakat 2018'de böyle olmadı, Milliyetçi Cephe ciddi bir oy kaybı yaşadı. Yüzde 35 civarında oy aldılar" diye konuştu.

    Abdullah Gül
    © AFP 2018 / PETRAS MALUKAS
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    'ABDULLAH GÜL MUHALEFETTEN BİR BEKLENTİ İÇİNDEYDİ'

    Seçimi kazanan 92 yaşındaki Muhammed Mahathir'in muhalefetin çatı adayı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, ülkede 2015 yılında ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının ardından Mahathir'in yeni bir parti kurarak dönemin Başbakan'ı Necib Rezak'ı istifaya zorladığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu, "Mahathir, muhalefet partilerini çevresinde toplamayı başardı. Türkiye'den farkı, Abdullah Gül 'Bana ihtiyaç varsa ve herkes kabul ediyorsa aday olacağım' diyerek yola çıkmıştı. Malezya'da ise bir mücadele vardı. Mahathir, mevcut hükümete karşı olduğunu, hükümetin tutumunu beğenmediğini söyledi. Türkiye'de ise Abdullah Gül muhalefetten bir beklenti içerisindeydi" dedi.

    Etiketler:
    Abdullah Gül, Kerem Kılıçdaroğlu, Malezya
    Topluluk kurallarıTartışma
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