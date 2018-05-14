Soli Özel: Trump ve ülkesi, dünyanın düzeni açısından oldukça tehlikeli, bedel ödeyecekler

Soli Özel, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilerin katledilmesini Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'de değerlendirdi. Özel, "Trump, ABD'nin gücünü kötüye kullanmaktan kaçınmayacak birisi. Hem kendisi hem de ülkesi dünyanın düzeni açısından oldukça tehlikeli. Orta ve uzun vadede bedel ödeyeceklerdir" dedi.

© AA / Mustafa Kamacı Kılıçdaroğlu: İsrail büyükelçisi derhal geri çekilmeli

ABD'nin Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği açması kararı sonrası Filistin halkı sokağa döküldü. Protestolara karşılık İsrail askerleri gerçek mermiler kullanarak katliam yaptı, en az 58 Filistinli yaşamını yitirdi, 2.700'ü aşkın Filistinli ise yaralandı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan akademisyen-yazar Soli Özel, 'Kudüs Katliamı' olarak anılan olayları değerlendirdi.

'BU KADARINI BEKLEMİYORDUM'

"Kötü bir şeyler olacağı bekleniyordu ancak bu boyutta olacağını beklemiyordum. Geçen haftalarda, kurşun kullanmanın sonuçları görüldüğü için, İsrail'in farklı yöntemlerle olayları bastırmaya çalışacağını ümit etmek istemiştim" diyerek sözlerine başlayan Özel, ABD'nin yaşanan katliamda sorumluluğu olduğunu ifade etti.

© AFP 2018 / SERGEI KARPUKHIN / POOL Peskov: Filistinlilerin ölümü derin bir endişe yaratıyor

"Orada yaşananlar, Trump'ın umrunda değil. Bütün dünyanın karşı çıktığı bir şeyi yaptı. Yaptıkları şeyi, 70. yıl kutlamalarına denk getirmeleri de gerekmiyordu. Atadığı büyükelçiye bakarsanız, İsrail'deki sağcı partilere destek veren, Batı Şeria'nın İsrail'e ait olduğunu savunan zihniyete sahip birisi olduğunu görürsünüz. Böyle birini büyükelçi olarak gönderen bir başkandan, farklı bir davranış beklememek gerekirdi" diyen Özel, Trump'un ve ABD'nin dünya düzeni açısından tehlike oluşturduğunu şu sözlerle ifade etti:

'BEDEL ÖDEYECEKLERDİR'

"Trump, ABD'nin gücünü kötüye kullanmaktan kaçınmayacak birisi. Hem kendisi, hem de ülkesi dünyanın düzeni açısından oldukça tehlikeli. Orta ve uzun vadede bedel ödeyeceklerdir."