CHP'nin ekonomide 'çözüm reçetesi': OHAL kaldırılacak, yargı bağımsızlığı sağlanacak, rekabet artırılacak, yabancı yatırımcıya güvence verilecek

Türkiye, 24 Haziran'daki seçime giderken, uzmanlar ekonomideki tablonun pek iç açıcı olmadığına ilişkin yorumlarda bulunuyor. Doların 4.50, Euro'nun 5.30 seviyelerine yaklaşması, benzin fiyatlarındaki artışın gündelik hale gelmesi, 'büyük bir ekonomik kriz kapıda' iddialarını güçlendiyor.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ekonomideki gidişatı ve CHP'nin seçimi kazanması halinde ekonomideki sorunlara nasıl çözüm getireceğini anlattı.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN CHP, 3 koldan sahaya iniyor

Erdoğdu, "Türkiye'nin 453 milyar dolar dış borcu var" hatırlatmasını yaparak sözlerine başladı ve ekledi:

"453 milyar doların 185 milyar doları, 12 aydan kısa vadeli. 1 yıldan kısa bir sürede bu parayı ödemek zorundayız. Üzerine cari açığı da koyarsanız, 240 milyar dolar bulmamız gerekiyor. Bir yıldan kısa vadeli bu miktarda bir para bulmanız gerekiyorsa, Cumhurbaşkanı'nın daha dikkatli konuşması gerekiyor."

'TAYYİP BEY, İNGİLTERE'DE MİTİNGDE KONUŞUR GİBİ KONUŞMUŞ'

Erdoğan'ın İngiltere ziyaretinde verdiği mülakatlarda ve katıldığı toplantılarda para politikalarına daha çok müdahil olacağını söylemesinin ardından doların tırmanışa geçmesine değinen Erdoğdu, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı, iktisat teorisinin tam tersine bir şey söylüyorsa, 'Bu ülkede her an, her şey başımıza gelebilir' düşüncesi yayılıyor. Fonlar geri çekiliyor. Tayyip Bey, Londra'da mitingde konuşur gibi konuşmuş. Bunu yapmaya hakkı yok. Çünkü ülke fakirleşiyor" dedi.

© AA / Güven Yılmaz CHP'li Sarıbal: Benzersiz bir kriz geliyor

CHP'nin 24 Haziran'da seçimi kazanması halinde ekonomideki sorunları çözmek için atacağı adımları açıklayan Erdoğdu, şunları söyledi:

"Türkiye'deki ekonomik problemlerin temeli, hak, hukuk, adalettir. Bizim, çok büyük kaynak aktarmamıza gerek yok. İktidara gelince, OHAL'i kaldırıyoruz, yargı bağımsızlığını sağlıyoruz, toplumsal kutuplaşmayı gideriyoruz diyeceğiz. Yabancı yatırımcılara da, 'Yatırımlarını güvence altında, asla morotoryum ilân etmek gibi bir düşüncemiz yok' diyeceğiz. Bu ülkedeki büyümeyi daha adaletli bir hale getireceğiz. İstihdamda niteliği artıracağız. KOBİ'lerin rekabet gücünü artıracağız. Adalet ve Kalkınma Partisi, yapısal sorunları olduğu için yapamadı."

'KAVGACI DIŞ POLİTİKAYLA MİLYARLARCA DOLAR KAYBEDİLİYOR'

İktidarın dış politikadaki kavgacı tutumu nedeniyle ihracatın olumsuz etkilendiğini savunan Erdoğdu, "Ekonomiyi etkileyen bir diğer konu, dış politikadır. Bu kavgacı dış politikayla milyarlarca dolar para kaybediliyor. Bir tane aramızın iyi olduğu komşumuz yok. Her gümrük kapısında tırlarımız bekliyor. İhracatçılarımız, en büyük problemlerinin, 'hedef ülkelerle' siyasal sorunlar olduğunu söylüyor. Yani, AKP kavga ediyor, kavga ettiği ülke de bizden mal almıyor" diye konuştu.