Prof. Ulusoy Merkez Bankası'nın faiz artışını yorumladı: Üretimsiz bir ekonomide parasal tedavi sadece baş ağrısını gideren aspirindir

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Veysel Ulusoy, Merkez Bankası'nın faiz artışı kararına ilişkin "Parasal bir mekanizmayla tedavi, üretimsiz bir ekonomide sadece baş ağrısını gideren bir aspirindir" yorumunu yaptı.

Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu, dün politika faizinde beklentinin üzerinde bir artış yaptı. Yüzde 17.75 olan politika faizi, 625 baz puan artırılarak, yüzde 24 seviyesine yükseltildi. Merkez Bankası'nın açıklamasından hemen önce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Faiz konusundaki fikrim değişmedi ancak Merkez Bankası faiz konusunda bağımsızdır" açıklaması yapmıştı.

Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerinde yaptığı faiz artışı, döviz kurunda düşüşü sağladı. Merkez Bankası'nın açıklamasından hemen önce 6.50 seviyelerinde olan dolar, 6.02'ye kadar düştü.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Mehmet Bulut ve Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Veysel Ulusoy, Merkez Bankası'nın kararını yorumladı.

PROF. BULUT: ÇOK CESUR BİR ADIM

Prof. Bulut, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin "Çok cesur bir adım" diyerek sözlerine başladı. "2002'den beri bu şekilde bir artışla karşılaşmamıştık." diyen Bulut, "Sayın Cumhurbaşkanımızın öğleden önceki açıklaması da net bir şekilde iki noktayı belirtti. Faiz konusundaki hassasiyetinin değişmediğini söyledi. Merkez Bankası'nın faiz artışı ile alakalı Cumhurbaşkanı'nın bir çekincesi vardı. Bunu yeniden ifade etti. Bu dikkat çekici bir durumdu. İkinci nokta da Merkez Bankası'nın bağımsızlığına olan vurgu. Yani Cumhurbaşkanı diyor ki; benim birinci önceliğim ülkeyi büyütmek. Daha çok iş ve aş üretmek ama Merkez Bankası da bağımsız bir kurumdur" ifadelerini kullandı.

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"İstikrar en önemli meseledir. Merkez Bankası'nın bu kararı almasındaki en önemli neden enflasyon ve fiyat istikrarına yeniden kavuşma arayışıdır." değerlendirmesini de yapan Bulut, faiz artışının dövizde beklenen düşüşü yaratıp yaratmadığı konusuda şu görüşü paylaştı:

'KUR BİR ANDA İNMEZ'

"Kur bir anda inmez. Piyasa kararlılığı gördüyse bu düşmeye yönelik bir işarettir. Bir anda 5 lira seviyesine çakılmasını beklemek sağlıklı değil. Merkez Bankası'nın döviz kurunu nerede öngördüğü de son derece önemli."

PROF. ULUSOY: CUMHURBAŞKANI'NIN KARAR AÇIKLANMADAN ÖNCE FAİZE KARŞI OLDUĞUNU BELİRTMESİ GARİP BİR DURUM OLUŞTURDU'

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Ulusoy ise, Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından hemen önce konuşan Cumhurbaşkanı'nın sözlerine atıf yaparak, değerlendirmesine şu sözlerle başladı:

"Faize herkes karşı faizi kimse istemez ama tutup da piyasanın belirlediği faize karşı olduğunu belirtmek hem de Merkez Bankası'nın açıklamasından önce garip bir durum oluşturdu. Dikkat ederseniz konuşmanın ertesinde dolar yükseldi, Merkez Bankası kararı sonrası da düştü."

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Faiz artışının kalıcı bir çözüm olmadığına vurgu yapan Ulusoy, "Parasal bir mekanizmayla tedavi üretimsiz bir ekonomide sadece baş ağrısını gideren bir aspirindir" dedi.

"Orta vadeli plan bizim için lüks olmaya başladı. Kararların acilen alınması, hastalığın kabul edilmesi gereken bir durum ortaya çıktı." diyen Ulusoy, "Kısa dönemde kimse ekonomide olumlu bir şey beklemesin" ifadesini de kullandı.