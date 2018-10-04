Prof. Korkut Boratav: Türkiye şu anda IMF programı uyguluyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık." yorumunu yaptı.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Korkut Boratav, enflasyon rakamlarını ve ekonomideki gidişatı değerlendirdi.
'ENFLASYON YÜKSELECEK'
'İNSANLAR YOKSULLUKTAN TALEP YARATAMAYINCA ENFLASYON DÜŞER'
İnsanların yoksullaşmasıyla tüketim talebinin daralacağını ifade eden Boratav, "İnsanlar yoksullaşarak enflasyonu aşağı çekici bir katkı yapacaktır. Şu anki ivme maliyetlerden geliyor. Ana maliyet kalemi döviz kalemi ve petrol. Petrol ve doğalgaz paralel seyreder. Yani toplumumuzdan enflasyonu aşağı çekme fedakarlığı isteniyor. İnsanlar yoksulluktan talep yaratamayınca üreticiler de aşağı çeker" diye konuştu.
'10 LİRAYA ÇIKAN SEBZE MEYVE 4 LİRAYA DÜŞMEZ, 11 LİRAYA ÇIKAR'
'VATANDAŞIN ÖRGÜTLENMESİ LAZIM'
Ekonomik tablonun vatandaşa yansımasını değerlendiren Boratav, "Sokaktaki insanın örgütlenerek haklarını konuması lazım. Mesela işten çıkarmalara direnmesi lazım" dedi.
'TEFTİŞ GÖREVİNİ MCKINSEY ALDI'
IMF'in Nisan 2018'de yayınlandığı Türkiye raporunu hatırlatan Boratav, "Şu anda IMF'in programı uygulanıyor. Hem Merkez Bankası'nın aldığı karar, hem de Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilen Yeni Ekonomik Program bütün unsurlarıyla IMF programıdır. Tek fark IMF kredi verip teftiş eder. Şimdi teftiş görevini McKinsey aldı" ifadelerini kullandı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)