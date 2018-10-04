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23:41 04 Ekim 2018
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    Haymana Belediye Başkanı neden takım elbiseyle havuza girip çiğ köfte yediğini anlattı

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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, neden takım elbiseyle havuza girip çiğ köfte yediğini anlattı.

    Haymana Belediye Başkanı, sanatçılarla birlikte kaplıcaya girdi
    DHA
    Haymana Belediye Başkanı, sanatçılarla birlikte kaplıcaya girdi
    Ankara Haymana'nın AK Partili Belediye Başkanı Özdemir Turgut, TRT KÜRDİ'de yayınlanan Çepik programı sonrasında programın sanatçıları ile birlikte takım elbisesi ile birlikte kaplıca havuzuna girdi.

    Programdan sonra programın sunucusu Aydın Aydın, sanatçılardan Hüseyin Kağıt ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve misafirlerden bazıları Ürofiz Termal Otel'e geçti. Otelin havuz bölümüne geçen sunucu Aydın Aydın, "Dünyanın en şifalı suyunun cazibesine dayanamıyoruz" diyerek elbiseleri ile havuza girdi. Aydın'ı Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve sanatçı Hüseyin Kağıt takip etti. Ardından havuz kenarında bulunan saz ekibinden bazıları da suya elbiseleri ile atladı. Havuzun içinde yüzen ve eğlenen ekip ayrıca şarkı söyledi ve çiğ köfte yedi.

    Turgut'un elbiseleriyle havuza girmesi oldukça ilgi çekti. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Haymana Belediye Başkanı Turgut, neden takım elbiseyle havuza girip çiğ köfte yediğini anlattı.

    'PLANLIYDI'

    Saadet Partisi (SP) Ordu ikinci sıra milletvekili adayı Muammer Bilgiç
    Twitter
    Saadet Partili milletvekili adayı, takım elbise ile denize girip, yüzenlerden oy istedi
    "Biz dünyanın en iyi kaplıca suyuna sahibiz. Uluslararası testini de yaptırdık. Ayın 2'sinde de TRT'nin programı vardı. 2 saat canlı yayınımız vardı. Yayında kaymakam, hakim, milletvekilimiz vardı. Kalabalık bir gruptu." diyerek sözlerine başlayan Turgut, havuza girmelerinin önceden planlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

    'BASINA ÖNCEDEN HABER VERDİK'

    "Çiğ köfte de ikram edildi. Biz köfteden bize ayırın dedik. Tanıtım olsun diye de kaplıcaya atlayalım dendi. Önceden basına da haber verdik."

    'ALZHEIMERA DA İYİ GELİYOR'

    Amaçlarının dikkat çekmek olduğunu ifade eden Haymana Belediye Başkanı, "Çok özellikli bir suya sahibiz. Bu konuda hükümetimizden de destek aldık. Ağrı giderici, iltihap giderici özelliği var. Alzheimera da iyi geliyor." dedi.

    'AMACIMIZA ULAŞTIK'

    Kendisine gelen tepkilerin tamamının olumlu olduğunu söyleyen Turgut, "Basın kuruluşları tarafından da bunun tanıtım amaçlı olduğu da biliniyor. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Kötü eleştiri yapanlara da saygı duyuyorum. Mesela meclise de sarımsak, baklava karpuzla gidiyorlar. Niye, dikkat çekmek için. Biz de tanıtımımızı yaptık ve olumlu tepki aldık. Çiğ köfte de canlı yayında yoğuruldu. Farklılık olsun diye Haymana için yaptık." ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    AK Parti, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, Haymana, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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