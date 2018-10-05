İYİ Partili Dervişoğlu: Bahçeli erken tahrik oluyor, erken harekete geçiyor

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, partisiyle MHP arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Sayın Bahçeli erken tahrik oluyor, erken harekete geçiyor" yorumunu yaptı.

© AA / Metin Aktas Bahçeli'den Akşener'e: Büyük lafı dinle

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında Twitter üzerinden sert bir atışma yaşandı. MHP liderinin kendisine yönelik, "MHP'ye karşı sinir ve sınırları ihlal eden vandal tutumuna devam edersen sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsın" şeklindeki uyarısına yanıt veren Akşener, partinin adresini vererek "Demirden korksak trene binmezdik" dedi.

Sosyal medyadaki bu atışmanın ardından tehlikeli gerginlik yaşandı. Akşener'in evinin önüne gelen bir grup MHP'li, aleyhine sloganlar attı. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Akşener, Bahçeli'ye "Yüreğin yetiyorsa kendin gel" dedi.

İki parti arasındaki gerginlik sürerken, Milliyetçi Hareket Partisi, Akşener'in evinin önüne giderek slogan atan gruba ilişkin adım attı ve Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, iki parti arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi ve Bahçeli hakkında sert eleştirilerde bulundu.

'ELEŞTİRİDEN VAZGEÇMEYECEKSE NE YAPACAKSINIZ?'

"Sayın Bahçeli görülen ve anlaşılan odur ki eleştirileri hazmedemedi ve işi tehdite götüren bir Twitter mesajıyla kendi camiasında infial yaratacak bir paylaşımda bulundu. Burada sadece tehdit değil bir tahrik var. Diyor ki son ihtarım, bu ihtarınıza karşılık muhataplarınız eleştiriden vazgeçmeyecekse ne yapacaksınız" diyen Dervişoğlu, MHP Genel Merkezi'nin eylemi düzenleyen Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden almasına da değinerek şu ifadeleri kullandı:

'MHP GENEL MERKEZİ'NDEN EYLEMİ YERİNDE GÖREN AÇIKLAMALAR YAPILIYOR'

"Bugün görevden alınıyorlar ama görevden almadan önce MHP Genel Merkezi'nden eylemi yerinde gören açıklamalar da yapılıyor. Görevden alma gerekçesi bilgi dışında eylem yapılması. Asıl hazin olan budur. Teşkilat hiyerarşisi içerisinde kontrol edilemeyecek gruplar bu yapının içine sızmış. Bahçeli'nin tweetinden vazife çıkarıp eyleme yöneliyorlar. MHP gibi disiplinli bir partinin bu hale getirilmesi asıl acı verici olandır."

'O TWEETİ BARDAĞIN TAŞTIĞI AN ATTIM'

Olayın yaşanmasının ardından kendi Twitter hesabından yaptığı "Biz can düşmanlarımızın bile hanesinin önüne adam göndermedik. Üzerimizde hakkın var diye aile terbiyem ve törem gereği öptüğüm eline tüküreyim. Sen kardeş kavgası çıkarmaya uğraşa dur. Allah şahit olsun ki, ben senin ipliğini pazara çıkaracağım!.." paylaşımına da değinen Dervişoğlu, "Ben de tweet attım ve o tweet bardağın taştığı an atıldı" diye konuştu.

'BU, BENİM TANIDIĞIM BAHÇELİ DEĞİL'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi uzun yıllardır tanıdığına dikkati çeken Dervişoğlu, "Bahçeli beyi anlamakta güçlük çekiyorum. İnsani ve ahlaki konularda bir takım hassasiyetleri gözeteceğini düşünüyordum. Bu, benim tanıdığım Bahçeli değil. Bir insanın hanesinin kapısına gidilip tehtide muhatap bırakılmasına vesile olacak sözlerin onun dudaklarından dökülmesine inanamıyorum." dedi.

'ELEŞTİRİLER UYGUN BİR LİSANLA DİLE GETİRİLMİŞTİ'

Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Bahçeli'nin tweet atmasıyla başlayan gerilime ilişkin "Başkanın grup konuşması bir genel başkana yakışır şekildeydi. İçinde eleştiri de vardı ama uygun bir lisanla dile getirilmişti." görüşünü savunan Dervişoğlu, MHP liderine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Belki de Sayın Bahçeli erken tahrik oluyor. Erken harekete geçiyor".