İYİ Partili Dervişoğlu: Bahçeli erken tahrik oluyor, erken harekete geçiyor

Sosyal medyadaki bu atışmanın ardından tehlikeli gerginlik yaşandı. Akşener'in evinin önüne gelen bir grup MHP'li, aleyhine sloganlar attı. Sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşan Akşener, Bahçeli'ye "Yüreğin yetiyorsa kendin gel" dedi.
İki parti arasındaki gerginlik sürerken, Milliyetçi Hareket Partisi, Akşener'in evinin önüne giderek slogan atan gruba ilişkin adım attı ve Üsküdar İlçe Teşkilatı'nı görevden aldı.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, iki parti arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi ve Bahçeli hakkında sert eleştirilerde bulundu.
'ELEŞTİRİDEN VAZGEÇMEYECEKSE NE YAPACAKSINIZ?'
'MHP GENEL MERKEZİ'NDEN EYLEMİ YERİNDE GÖREN AÇIKLAMALAR YAPILIYOR'
"Bugün görevden alınıyorlar ama görevden almadan önce MHP Genel Merkezi'nden eylemi yerinde gören açıklamalar da yapılıyor. Görevden alma gerekçesi bilgi dışında eylem yapılması. Asıl hazin olan budur. Teşkilat hiyerarşisi içerisinde kontrol edilemeyecek gruplar bu yapının içine sızmış. Bahçeli'nin tweetinden vazife çıkarıp eyleme yöneliyorlar. MHP gibi disiplinli bir partinin bu hale getirilmesi asıl acı verici olandır."
'O TWEETİ BARDAĞIN TAŞTIĞI AN ATTIM'
'BU, BENİM TANIDIĞIM BAHÇELİ DEĞİL'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi uzun yıllardır tanıdığına dikkati çeken Dervişoğlu, "Bahçeli beyi anlamakta güçlük çekiyorum. İnsani ve ahlaki konularda bir takım hassasiyetleri gözeteceğini düşünüyordum. Bu, benim tanıdığım Bahçeli değil. Bir insanın hanesinin kapısına gidilip tehtide muhatap bırakılmasına vesile olacak sözlerin onun dudaklarından dökülmesine inanamıyorum." dedi.
'ELEŞTİRİLER UYGUN BİR LİSANLA DİLE GETİRİLMİŞTİ'
Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Bahçeli'nin tweet atmasıyla başlayan gerilime ilişkin "Başkanın grup konuşması bir genel başkana yakışır şekildeydi. İçinde eleştiri de vardı ama uygun bir lisanla dile getirilmişti." görüşünü savunan Dervişoğlu, MHP liderine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Belki de Sayın Bahçeli erken tahrik oluyor. Erken harekete geçiyor".
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