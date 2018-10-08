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19:54 08 Ekim 2018
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    Prof. İlber Ortaylı: Bayrak tutmak İsmet İnönü'yü Amerikancı yapmaz

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. İlber Ortaylı, Erdoğan'ın İsmet İnönü'nün fotoğrafını göstererek, "Elindeki bayrak Türk bayrağı değil, Amerika" sözlerine değinerek, "Ankara protokolünde karşılama iki bayrakla yapılır. Bayrak tutmak İnönü'yü Amerikancı yapmaz" ifadelerini kullandı.

    CHP Eski Milletvekili ve İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu AK Parti Kızılcahamam kampında yaptığı konuşma, gündemi değiştirdi. Kampın kapanışında konuşan Erdoğan, İsmet İnönü'nün ABD bayrağı ile olan fotoğrafını göstererek CHP'yi eleştirdi.

    "İlk IMF anlaşmasının altında darbe yönetiminin başı Cemal Gürsel'in, onu takip eden 4 anlaşmanın altında da devrin CHP Genel Başkanı İnönü'nün imzası vardır." diyen Erdoğan, İnönü'nün fotoğrafını göstererek, "İşte görüyorsunuz, elindeki bayrak dikkat edin Türk bayrağı değil. Elindeki bayrak Amerika. Bu da İnönü. Bunların geçmişi hep böyle" ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın İnönü fotoğrafını göstermesinin ardından başlayan bayrak tartışmasında, başta İnönü'nün torunu eski CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan olmak üzere çok sayıda CHP'liden yanıt geldi ve İnönü'nün Türk ve Amerikan bayraklarını birlikte tuttuğu fotoğraflar gösterildi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan tarihçi Prof. İlber Ortaylı, Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla başlayan bayrak tartışmasını yorumladı.

    'O GÜN ORADAYDIM'

    Fotoğrafın dönemin ABD Başkan Yardımcısı Lyndon Johnson'ın Türkiye'ye ziyaretinde çekildiği ifade eden Ortaylı, "Ben o gün oradaydım. Fotoğraftaki İş Bankası'dır. Ankara Ulus'tadır. Ben çok iyi hatırlıyorum Kennedy'nin yardımcısı Johnson'ın Ankara ziyaretiydi. 63 Kasımıydı. İsmet Paşa Başbakan'dı ve o yüzden o karşıladı. Orada büyük bir kalabalık vardı." dedi.

    'ANKARA PROTOKOLÜNDE KARŞILAMA 2 BAYRAKLA YAPILIR'

    Metin Külünk
    © AA / Hikmet Faruk Başer
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    "Ankara misafir ağırlamaktan çok hoşlanıyordu. Johnson'dan önce Eisenhower gelmişti. Caddeler yıkılmıştı. Johnson geldiğinde oradaydım. Kalabalık daha çok İsmet Paşa'yı alkışlıyordu. Tabii ki elinde bayrak vardı herkesin olduğu gibi. Bu birinci resimde iyi görünmüyor ikincisinde kaldırmış. Ankara protokolünde karşılama 2 bayrakla yapılır." diye Ortaylı, şunları da söyledi:

    'İNÖNÜ GEREKEN BAYRAĞI TUTAR, BU KİMSEYİ AMERİKANCI YAPMAZ'

    "İnönü gereken bayrağı tutar boşverin onu tartışmayalım. Bu kimseyi Amerikancı yapmaz. Biz de çok bayrak tuttuk ama bu beni de Amerikancı yapmadı."

    'İNÖNÜ NECİ OLMAK LAZIMSA OCU OLMUŞ BİR ADAMDIR'

    Ortaylı, sözlerini şöyle noktaladı:

    "İnönü niye Amerikancı olsun. İnönü hiçbir şeyci değildi. Neci olmak lazımsa ocu olmuş bir adamdır. Ne Almancı oldu ne Rusçu oldu. Paşanın bütün unsurlara karşı da şüphesi vardır."

    Etiketler:
    ABD bayrağı, açıklama, fotoğraf, Bidebunudinle, AK Parti Kızılcahamam kampı, AK Parti, Yavuz Oğhan, İlber Ortaylı, İsmet İnönü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, ABD
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