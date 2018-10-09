Prof. Ulusoy: Enflasyon, büyümeyle istihdamla ele alınır, web sayfası kurmayla, simgeyle zor...

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Veysel Ulusoy, Enflasyonla Topyekün Mücadele programına ilişkin, "Enflasyon, büyümeyle, istihdam piyasasıyla ele alınır. Simgeyle, web sayfası kurmayla zor" dedi. Belli ürünlerde yapılacak indirimlere de değinen Ulusoy, "Büyük firmalar onu zaten yapıyor" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı İstanbul Kongre Merkezi'nde açıkladı. Bakan Albayrak'ın açıkladığı programda, bazı firmalardan 50 üründe yüzde 10 indirim, elektrik ve doğalgaza yılbaşına kadar zam yapılmaması, işten çıkarmaların önlenmesi, kredi faizlerinde yüzde 10 indirim gibi adımlar atılacağı ifade edildi.



RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Veysel Ulusoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nı değerlendirdi.

'İNDİRİM TALEBİ İLK DEĞİL'

© AA / Hüdaverdi Yaman Albayrak, enflasyonla mücadele programını açıkladı: Yüzde 10 indirim kampanyası başlatıyoruz

Firmalara yapılan indirim talebinin ilk olmadığını ifade ederek sözlerine başlayan Ulusoy, "Yaklaşık 1 yıl önce emek piyasasında oldu. Milli istihdam politikası yapıldı. Ek istihdam istendi. Fakat sonuçta işsizlik düşmedi. Hatta istihdam da yükselmedi. Şu anda işsizlik hala çift hanede." dedi.

'YEP KAPSAMALIYDI'

Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı'nın açıklanmasının gereksiz olduğuna değinen Ulusoy, Albayrak'ın eylül ayında açıkladığı Yeni Ekonomik Program'ın enflasyonla mücadeleyi de kapsaması gerektiğini ifade etti.

'DERDE DEVA OLMAYAN POLİTİKALAR…'

"Enflasyonu düşürmek için harcamaların düşmesi vergilerin yükselmesi lazım ama şu noktada böyle bir şeyin imkanı yok." diyen Prof. Ulusoy, "Derde deva olmayan politikalar, simgesel şeyler ileride büyümeyi negatife çevirecek şeylerdir. Enflasyon, büyümeyle istihdam piyasasıyla ele alınır. Simgeyle, web sayfası kurmayla zor…" diye konuştu.

'BUNUN İNDİRİM OLARAK LANSE EDİLMESİ ÇOK GARİP'

Marketlerde yapılacağı duyurulan indirimlere de değinen Ulusoy, "Büyük marketler zaten haftalık gazetelerinde o indirimi yapıyor. Bunun indirim şeklinde lanse edilmesi çok garip. Hele hele de yüzde olarak belirtilmesi… Hangi ürün, nerede, hangi kutuda, kaç gram… Bunları takip etmek imkansız. Örneğin Tarım Bakanı 'Gübrede yüzde 10 indirim yapacağız' diyor. Gübre fiyatları zaten yüzde yüz arttı." dedi.