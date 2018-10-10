Uluslararası finans uzmanı Kubilay: Türkiye İstanbullulaştı, Türk Telekom'dan başka merkezi İstanbul'da olmayan büyük şirket yok

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Mustafa Murat Kubilay, İstanbul'un dünyada en çok dolar milyarderi bulunan 12. kent olmasına değinerek, "Türkiye İstanbullulaştı. Türk Telekom haricinde merkezi İstanbul'da olmayan tek bir büyük şirket yok" ifadelerini kullandı.

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Döviz kurlarının artmasıyla rayından çıkan ekonomi treni, iktidarın çeşitli önlem paketlerini açıklamasına rağmen rayına oturmuş değil. Türk Lirası'nın değer kaybı, hemen hemen tüm ürünlere yapılan zamlar, vatandaşın cebindeki paranın miktar olarak aynı kalsa da alım gücü açısından neredeyse yarı yarıya azalmasına neden oldu.

Vatandaşı doğrudan etkileyen çalkantılı ekonomik süreç devam ederken, ajanslara düşen bir haber dikkat çekiciydi. Türkiye'nin ticarette, sanayide, turizmde ve daha bir çok alanda kalbi olarak görülen İstanbul'un, dünyada en çok dolar milyarderinin yaşadığı 12. kent olduğu açıklandı. Ayrıca, uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X'in raporuna göre, İstanbul'da 2016'da 28 olan dolar milyarderi sayısı 2017 yılında 36'ya çıktı

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan uluslararası finans uzmanı Mustafa Murat Kubilay, ekonomideki olumsuz tabloya rağmen İstanbul'da dolar milyarderi sayısının artışını değerlendirdi.

'TÜRKİYE İSTANBULLULAŞTI'

Dolar milyarderi sayısında artışına ilişkin, "Türkiye'nin İstanbullulaştığı ve bütün sermayenin İstanbul'a aktığı" tespitini yapan Kubilay, "Varlıklı olan kesim daha da varlıklılaştı. Düşük ve orta gelirli kesim hayatlarını ücretle idame ettirirler ve onların maaş artışı dolar artışını bulmaz. Ama servet olan insanların yatırım yapma şansı var. Bu kesim özellikle emlak piyasasından çok faydalandı" dedi.

'KAMU İHALELERİNDEN SERVET KAZANMIŞ ÇOK SAYIDA YENİ ZENGİN VAR'

"Türkiye'nin büyük ailelerinin bir çoğu aslında inşaatçı" diyen Kubilay, iktidara yakın kapitalist bir kesim olduğunu da ifade ederek, "Kamu ihalelerinden, inşaat sektöründen çok servet kazanmış yeni zenginler de var" diye konuştu.

'TÜRKİYE GERİYE GİTSE DE İSTANBULLU LİSTEDE YUKARIDA KALMAYI BAŞARIYOR'

"Babadan oğula gelen çok bilinmiş ailelerde de servet artışı var." diyerek sözlerine devam eden Kubilay, "Türkiye'de Türk Telekom dışında merkezi İstanbul'da olmayan neredeyse hiçbir şirket yok. Dolayısıyla Türkiye ekonomik olarak geriye gitse de İstanbullu listede yukarıda kalmayı başarıyor" ifadelerini kullandı.