MHP'li vekil Enginyurt, Brunson kararına tepkili: Bari ev hapsi verdiğimizde serbest bıraksaydık da dolar bu kadar yükselmeseydi

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bari ev hapsi yerine o zaman serbest bıraksaydık da dolar bu kadar yükselmeseydi." dedi. Enginyurt, "Bundan sonra ABD S - 400'leri almayın derse durumumuz ne olacak. Afrin'den çıkın derse durumumuz ne olacak?" ifadelerini kullandı

ABD'yle Türkiye arasındaki papaz Andrew Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Apple boykotu çağrısına uyarak telefonunu değiştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Brunson krizi sırasında iPhone'unu satıp yerine Samsung marka telefon alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan IPhone mı üzüleyim. Kaldık ya la ortada. Iphone'umu verin, çok bozuğum ona göre" mesajını paylaştı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Enginyurt, Twitter'da yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.

"Emlakçı Trump diyor ki Türkiye'ye bakış açım değişti ama yaptırımlar konusunda anlaşma yapmadık." diyerek sözlerine başlayan Enginyurt, "Yani Trump delikanlı oldu, Evangelistleri mutlu etti ama maalesef yaptırımlar devam ediyor. İki bakana yaptırım kaldırılmadı mesela. Bu nasıl bir anlaşma. Türk yargısı bağımsızsa uçak neden perşembeden Türkiye'ye geldi? Neden Brunson'ın annesi babası Erdoğan'a teşekkür etti?" ifadelerini kullandı.

'SAYIN CUMHURBAŞKANI'NI DESTEKLEYEN BİR BİREY OLARAK…'

Enginyurt Twitter'daki paylaşımına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ben de tweetimde diyorum ki, daha önce sayın Cumhurbaşkanı Iphone kullanmayın, Samsung alın demişti. Ben de sayın Cumhurbaşkanını destekleyen bir birey olarak çağrısına küçük de olsa katkım olsun diyerek Iphone'umu teslim ettim ve Samsung aldım. Tweetimde ironi yaptım. Amerika'yla aramı açtınız dedim. Ya ben bir bireyim neden ABD'yle aram açılsın. Zaten ABD gel dese de gelmem. Yol uzun, ben 3 saatten fazla yolculuk yapmam. Amerika'dan da nefret ederim. Emperyalist bir ülkedir. Katil bir ülkedir."

'BARİ EV HAPSİ VERİLDİĞİNDE SERBEST BIRAKSAYDIK DA DOLAR BU KADAR YÜKSELMESEYDİ'

"Hükümete buradan yanlış yaptınız dedim." diyen MHP'li Enginyurt, Brunson krizinin başlamasının ardından yaşanan sürece ilişkin şu yorumu yaptı:

"Her şeyden önce milletin vekiliyim. Millet adına konuşuyorum. Milletin hakkı uğruna mücadele ediyorum. Haklı olarak ya niye gitti niye verdik dedim. Bari ev hapsi yerine o zaman serbest bıraksaydık da dolar bu kadar yükselmeseydi. Bu ülke bunu haketti mi? Şimdi yüzde 10 indirim yapılıyor zaten her şeye yüzde yüz bindirim yapılmıştı."

'ABD S — 400'LERİ ALMAYIN DERSE DURUMUMUZ NE OLACAK?'

Brunson'ın serbest bırakılmasını savunanları da eleştiren Enginyurt, "Şimdi nerdeyse Brunson mübarek adammış evliyaymış diyecekler. Benim endişem şu: Bundan sonra ABD S — 400'leri almayın derse durumumuz ne olacak. Afrin'den çıkın derse durumumuz ne olacak." diye sordu.

'MİLLET CUMHURBAŞKANI'NIN YANINDA DURDU AMA BU ADAMA 3 YIL 1 AY CEZA VERİLDİ'

Brunson krizinin ardından doların yükselmesiyle iktidar ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ettiğini savunmuştu. Ekonomideki dalgalanmaya değinen Enginyurt, "Son dönemde ilk defa sayın Cumhurbaşkanı'na Türk milleti büyük bir destek verdi. Dolarlar satıldı, altınlar bozduruldu. Millet bu durumu bir tezgah olarak gördü ve sesini çıkarmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında durdu ama bu adama 3 yıl 1 ay ceza verildi." dedi.

'BU ADAM 2 İHBARCININ AĞZIYLA TUTUKLANDIYSA ONA DA YAZIK'

Brunson hakkında mahkemeden çıkan karara da değinen Enginyurt, "Bu adam 2 tane ihbarcının ağzı ile tutuklandıysa ona da yazık. Bu tanık da yalancı tanıklıktan tutuklanmalı. Bir insanın hayatıyla oynadı." ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİM SEN TELEFONUN KIRILMASINDA MISIN YOKSA BENİM YAPTIĞIM ELEŞTİRİDE Mİ?'

Twitter'da kendisine yöneltilen eleştirilere "Tweetimi de anlayanlar az. Telefonu neden kırdın diyorlar. Kardeşim sen telefonunun kırılmasında mısın yoksa benim yaptığım eleştiride mi?" diyerek yanıt veren Enginyurt, "Brunson ve Deniz Yücel'in bahane olduğunu biliyorduk ama bir saldırı oldu ve bu saldırıda hükümetin ve devletin yanında olduk. Ama Brunson'ın serbest kalması durumunda da feryadımız normal değil mi?" dedi.