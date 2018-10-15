Kayıt
21:13 15 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Bi De Bunu Dinle

    MHP'li vekil Enginyurt, Brunson kararına tepkili: Bari ev hapsi verdiğimizde serbest bıraksaydık da dolar bu kadar yükselmeseydi

    Bi De Bunu Dinle
    URL'yi kısaltın
    Yavuz Oğhan
    0 50

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Bari ev hapsi yerine o zaman serbest bıraksaydık da dolar bu kadar yükselmeseydi." dedi. Enginyurt, "Bundan sonra ABD S - 400'leri almayın derse durumumuz ne olacak. Afrin'den çıkın derse durumumuz ne olacak?" ifadelerini kullandı

    ABD'yle Türkiye arasındaki papaz Andrew Brunson krizi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Apple boykotu çağrısına uyarak telefonunu değiştiren MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Brunson'ın serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

    Brunson krizi sırasında iPhone'unu satıp yerine Samsung marka telefon alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Brunson ilk uçağa bindi gitti. Arkadaş, Amerika'yla aram açıldığına mı yanayım, kırılan IPhone mı üzüleyim. Kaldık ya la ortada. Iphone'umu verin, çok bozuğum ona göre" mesajını paylaştı.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Enginyurt, Twitter'da yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.

    "Emlakçı Trump diyor ki Türkiye'ye bakış açım değişti ama yaptırımlar konusunda anlaşma yapmadık." diyerek sözlerine başlayan Enginyurt, "Yani Trump delikanlı oldu, Evangelistleri mutlu etti ama maalesef yaptırımlar devam ediyor. İki bakana yaptırım kaldırılmadı mesela. Bu nasıl bir anlaşma. Türk yargısı bağımsızsa uçak neden perşembeden Türkiye'ye geldi? Neden Brunson'ın annesi babası Erdoğan'a teşekkür etti?" ifadelerini kullandı.

    'SAYIN CUMHURBAŞKANI'NI DESTEKLEYEN BİR BİREY OLARAK…'

    Enginyurt Twitter'daki paylaşımına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    "Ben de tweetimde diyorum ki, daha önce sayın Cumhurbaşkanı Iphone kullanmayın, Samsung alın demişti. Ben de sayın Cumhurbaşkanını destekleyen bir birey olarak çağrısına küçük de olsa katkım olsun diyerek Iphone'umu teslim ettim ve Samsung aldım. Tweetimde ironi yaptım. Amerika'yla aramı açtınız dedim. Ya ben bir bireyim neden ABD'yle aram açılsın. Zaten ABD gel dese de gelmem. Yol uzun, ben 3 saatten fazla yolculuk yapmam. Amerika'dan da nefret ederim. Emperyalist bir ülkedir. Katil bir ülkedir."

    'BARİ EV HAPSİ VERİLDİĞİNDE SERBEST BIRAKSAYDIK DA DOLAR BU KADAR YÜKSELMESEYDİ'

    "Hükümete buradan yanlış yaptınız dedim." diyen MHP'li Enginyurt, Brunson krizinin başlamasının ardından yaşanan sürece ilişkin şu yorumu yaptı:

    "Her şeyden önce milletin vekiliyim. Millet adına konuşuyorum. Milletin hakkı uğruna mücadele ediyorum. Haklı olarak ya niye gitti niye verdik dedim. Bari ev hapsi yerine o zaman serbest bıraksaydık da dolar bu kadar yükselmeseydi. Bu ülke bunu haketti mi? Şimdi yüzde 10 indirim yapılıyor zaten her şeye yüzde yüz bindirim yapılmıştı."

    'ABD S — 400'LERİ ALMAYIN DERSE DURUMUMUZ NE OLACAK?'

    Brunson'ın serbest bırakılmasını savunanları da eleştiren Enginyurt, "Şimdi nerdeyse Brunson mübarek adammış evliyaymış diyecekler. Benim endişem şu: Bundan sonra ABD S — 400'leri almayın derse durumumuz ne olacak. Afrin'den çıkın derse durumumuz ne olacak." diye sordu.

    'MİLLET CUMHURBAŞKANI'NIN YANINDA DURDU AMA BU ADAMA 3 YIL 1 AY CEZA VERİLDİ'

    Brunson krizinin ardından doların yükselmesiyle iktidar ABD'nin Türkiye'ye ekonomik savaş ilan ettiğini savunmuştu. Ekonomideki dalgalanmaya değinen Enginyurt, "Son dönemde ilk defa sayın Cumhurbaşkanı'na Türk milleti büyük bir destek verdi. Dolarlar satıldı, altınlar bozduruldu. Millet bu durumu bir tezgah olarak gördü ve sesini çıkarmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında durdu ama bu adama 3 yıl 1 ay ceza verildi." dedi.

    'BU ADAM 2 İHBARCININ AĞZIYLA TUTUKLANDIYSA ONA DA YAZIK'

    Brunson hakkında mahkemeden çıkan karara da değinen Enginyurt, "Bu adam 2 tane ihbarcının ağzı ile tutuklandıysa ona da yazık. Bu tanık da yalancı tanıklıktan tutuklanmalı. Bir insanın hayatıyla oynadı." ifadelerini kullandı.

    'KARDEŞİM SEN TELEFONUN KIRILMASINDA MISIN YOKSA BENİM YAPTIĞIM ELEŞTİRİDE Mİ?'

    Twitter'da kendisine yöneltilen eleştirilere "Tweetimi de anlayanlar az. Telefonu neden kırdın diyorlar. Kardeşim sen telefonunun kırılmasında mısın yoksa benim yaptığım eleştiride mi?" diyerek yanıt veren Enginyurt, "Brunson ve Deniz Yücel'in bahane olduğunu biliyorduk ama bir saldırı oldu ve bu saldırıda hükümetin ve devletin yanında olduk. Ama Brunson'ın serbest kalması durumunda da feryadımız normal değil mi?" dedi.

    Etiketler:
    S-400 füzeleri, iPhone, Samsung, Apple, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Andrew Brunson, Yavuz Oğhan, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    NATO'nun Batı Balkanlar’daki ilk hava üssü Kuçova
    NATO'nun Batı Balkanlar’daki ilk hava üssüne dönüştürülecek Kuçova'dan kareler
    Karikatür
    'Rusya ile siber savaş halindeyiz'
    Matmata
    'Yıldız Savaşları'ndan Luke Skywalker'in Tunus'taki evi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet