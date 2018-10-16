'Erdoğan'ın İş Bankası hakkındaki sözleri yasaya aykırı, o sözlerin onda birini Halkbank'a söyleyenler hakkında işlem yapıldı'

RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle'ye konuk olan avukat Turgut Kazan, "Hiç kimse İş Bankası'nın hisselerinin değerini düşürecek açıklama yapma hakkına sahip değil. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, 6362 sayılı yasanın 107. maddesine aykırıdır. Erdoğan'ın sözlerinin onda biri kadarını Halkbank'a söyleyenler hakkında işlemler yapıldı" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devri için önümüzdeki günlerde Meclis'ten kanun çıkaracaklarını yineledi. Erdoğan'ın sözlerine Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de destek verdi. Erdoğan, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin kamuya devrini ilk olarak 17 Eylül'de gündeme getirmişti.

Erdoğan son olarak geçen hafta sonunda "İş Bankası'nda yüzde 28'e yakın hisse olayı var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı, hazineye gitsin diye yaptı. Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. Bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız" açıklamasını yaptı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan avukat Turgut Kazan, CHP'nin İş Bankası hisseleri üzerinden yürütülen tartışmayı yorumladı.

İş Bankası Star: CHP'nin İş Bankası hisselerinin devri için çalışma başlatıldı

"Cumhurbaşkanı İş Bankası'na yönelik 'Biz ne istersek o oluyor zaten, yasa olsa da olur, olmasa da olur' diye düşünerek söylemişlerdir. Burada bir mülkiyet hakkı vardır. Vasiyetname de mülkiyetin ayrılmaz bir parçasıdır. Anayasa Mahkemesi'nin 1963 yılında verilmiş doğrudan bu konuyla ilgili verilmiş bir kararı da vardır" diyerek sözlerine başlayan eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Adnan Menderes hükümetinin CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerine yönelik uygulamalarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

'MENDERES DE AYNISINI YAPMIŞTI, DEMOKRASİ KAHRAMANLARI BUNU YAPIYOR DEMEK Kİ'

"1960 öncesinde benzeri ve biraz daha kapsamlısını Adnan Menderes hayata geçirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün mallarının müsaderesine ilişkin kanun çıkarılmıştır. İnanılmz bir şeydi. Demokrasi kahramanları bunu yapıyor demek ki. Sayın Erdoğan benzerlikleri düşünsün."

© REUTERS / Ümit Bektaş İnce'den 'İş Bankası' tepkisi: Malınız, mülkünüz ve bunları sonradan gelenlere bırakma hakkınız tehdit altında 'ERDOĞAN'IN MÜLKİYETİ TANIMAYAN YAKLAŞIMI TEHLİKELİ, YABANCI YATIRIMCI TÜRKİYE'YE GELMEZ'

"Sayın Erdoğan'ın mülkiyeti, hukuku hiç tanımayan yaklaşımı çok tehlikelidir" diyen Kazan, yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmeye çekineceğini savunarak şöyle konuştu:

"Mülkiyete böyle bakarsanız yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmez. İstediğiniz zaman mülkiyeti yok sayacak bir kanun çıkarıyorsanız, yabancılar da 'Bunlar hukuku yok sayıyor' diye düşünür."

'TTK VE TDK ATATÜRK'ÜN KURDUĞU KURUMLAR OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR'

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinden elde edilen gelirin Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türk Dil Kurumu'na (TDK) aktarıldığına değinen Kazan, "Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu, Atatürk'ün kurduğu kurumlar olmaktan çıkmıştır. Para ödemesi konusunda da sorunlar vardır. Ulusal bir mutabakatla bu konunun nasıl çözüleceğini oturup konuşmak gerekir" dedi.

© AA / Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin İş Bankası hisselerini inşallah Hazine'ye devredeceğiz

Kazan, sözlerini şöyle noktaladı:

"6362 sayılı açıkca ihlal ediliyor. Bu yasa Sermaya Piyasası Yasası'dır. Hiç kimse İş Bankası'nın hisse senetlerinin değerini düşürecek bir açıklama yapma hakkına sahip değildir. Sayın Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, 6362 sayılı yasanın 107. maddesine aykırıdır. Erdoğan'ın sözlerinin onda biri kadarını Halkbank'a söyleyenler hakkında işlemler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bir şey yapması gerekir."