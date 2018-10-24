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12:50 25 Ekim 2018
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    ANAR Genel Müdürü Uslu: AK Parti ittifakla seçime girse Ankara ve İstanbul'u rahat alırdı, şimdi yarış zora girdi

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, "AK Parti ittifak ile seçime girseydi İstanbul ve Ankara'yı rahat alırdı, şimdi yarış zora girdi" dedi. Uslu ayrıca, AK Parti'nin de MHP'nin de af ve Andımız tartışmasını yerel seçim ittifakını bitirmek için kullandığını ifade etti.

    Devlet Bahçeli
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Bahçeli 'ittifak yok' dedi: Yerel seçimlere kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle gireceğiz
    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimde AK Parti'yle birlikte hareket edilmeyeceğini açıklamasının ardından, siyasetin gündemi değişti. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, "Herkes kendi yoluna" dedi ancak, iki lider de Cumhur İttifakı'nın devam edeceği yönünde mesajlar vererek, yeniden birliktelik için açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan kamuoyu araştırma şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, MHP liderinin çıkışı sonrasında yerel seçimde sandıktan nasıl bir tabloyla karşılaşılacağına ilişkin yorumlarını aktardı.

    'MHP, AK PARTİ'DEN KOPAN SEÇMENİN KENDİSİNE YÖNELDİĞİNİ FARK ETTİ'

    Ekonominin AK Parti oylarında etkili olduğunu ifade eden Uslu, 24 Haziran'da AK Parti'nin oyunun yüzde 42.5'e düşmesini hatırlattı. Uslu, ittifak olmaması durumunda AK Parti'nin de MHP'nin de kazancının olmayacağını savunarak, "MHP'nin Adan, Mersin ve Manisa'da tek başına kazanması mümkün görünmüyor. MHP 6 ay sonrasına yönelik değil daha uzun bir vadeyi değerlendirdi. AK Parti'den mutsuz seçmenlerin MHP'ye yöneldiklerini farkettiler. Sürecin AK Parti açısından yıpratıcı olacağını düşünüyorlar ve AK Parti'den kopan seçmenlerin MHP'ye geleceğini düşünüyorlar. 2023 seçimlerini düşünüyorlar" dedi.

    'ANDIMIZ VE AF TARTIŞMALARI YEREL SEÇİM İTTİFAKINI BİTİRMEK İÇİN KULLANILDI'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Tumay Berkin
    Erdoğan'dan Bahçeli'ye ittifak yanıtı: Herkes kendi yoluna
    "AK Parti ile MHP arasında sert bir diyalog yaşanacağını düşünmüyorum. MHP 'Cumhur İttifakı'nın genel felsefesine bağlıyız' diyerek diyaloğunu sürdürmeyi deneyecek" diyen Uslu, AK Parti'nin de MHP'nin de af ve Andımız tartışmalarını yerel seçim ittifakını bitirme amaçlı kullandığını belirtti.

    'AK PARTİ ANKARA VE İSTANBUL'U ZORLANMADAN ALABİLİRDİ AMA ŞİMDİ ZORA GİRDİ'

    MHP'nin kendi adaylarıyla seçime girme kararından sonra muhalefetin Ankara ve İstanbul'u alma şansının yükseldiğini belirten Uslu, "AK Parti yerel seçime ittifakla giriyor olsaydı iki ili de zorlanmadan alabilirdi ama şimdi yarış zora giriyor. Önümüzdeki seçimde iki büyük ilde de Akdeniz'deki illerde de heyecan yaşanacak. Partilerin göstereceği adaylar kritik bir önem gösterecek" diye konuştu.

    'GÖKÇEK'İN ADAY OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

    Sözlerini bitirirken istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in MHP'nin Ankara adayı olacağı tartışmasına değinen Uslu, "Ben Gökçek'in aday olacağını düşünmüyorum. Bunun Melih Gökçek'le konuşulmadığı anlaşılıyor. Anlaşılan biri bir sosyal deney yaptı" dedi.

    Etiketler:
    Seçim, Anket, ANAR Araştırma, MHP, AK Parti, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Uslu, Devlet Bahçeli, Türkiye
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