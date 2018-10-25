MHP'li Enginyurt'tan CHP'li Altay'a: MHP'nin sarayla arası açılmışken sen ne maksatla Bahçeli'ye şamar oğlanı diyorsun

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'deki CHP - MHP gerilimini anlattı. Enginyurt, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ı eleştirerek, "MHP'nin sarayla arası açılmışken sen ne maksatla Bahçeli'ye şamaroğlanı diyorsun" dedi.

AK Parti ile MHP'nin yerel seçimler konusunda yaşadığı yol ayrımı, gözleri Cumhur İttifakı'na çevirmişken, Meclis'te CHP'liler ile MHP'liler birbirine girdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Devlet Bahçeli için 'şamar oğlanı' ifadesini kullanması, MHP'li vekillerin tepkisini çekti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından Altay hakkında eleştiride bulundu. Yalçın, mesajları içinde ağza alınmayacak bazı ifadeler de kullandı.

MHP' Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da, CHP — MHP gerilimi sırasında ön plana çıkan isimlerden biriydi. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Enginyurt, yaşananları anlattı.

'ENGİN ALTAY MUHTEMELEN KAFASI DA HOŞKEN…'

"Engin Altay bir gece önce muhtemelen kafası da hoşken Sayın Genel Başkanımı hakkında şamaroğlanı diye bir tweet attı. Bu bizim tarafımızdan kabul edilemeyen bir hakaret. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'na asla hakaret etmedik. Bir tane çıkarsınlar bedelini ödemeye hazırım" diyerek sözlerine başlayan Enginyurt, şunları söyledi:

'SEMİH YALÇIN HAKARET ETTİ AMA ÖNEMİ YOK, ZEMBEREK BOŞALDI'

"Altay'ın sözleri Türk milliyetçilerini derinden yaraladı. Bahçeli bizim için sadece bir genel başkan değil bir abi, bir baba. Engin Altay'ın tweet'ine Sayın Semih Yalçın cevap verdi. Yalçın son tweet'inde ağır hakaret etti kabul ediyorum ama Altay da Yalçın'a çakal dedi. Ama Semih Yalçın'ın bu saatten sonra ne dediğinin hiçbir önemi yok. Çünkü MHP Genel Başkanı'na şamar oğlanı dedikten sonra artık zemberek boşalmıştır."

'MHP SARAYLA YOLLARINI AYIRMIŞ, SEN NİYE BUNU YAZIYORSUN?'

Engin Altay'ın Bahçeli hakkında tweetini paylaştığı zamana dikkat çeken Enginyurt, "Bahçeli ittifak yapmıyorum demiş, diklenmiş. Tam MHP ile AK Parti'nin arası açılmışken sen gece ne maksatla bunu yazdın. MHP sarayla yollarını ayırmış, sen niye bunu yazıyorsun" dedi.

'KOMİSYONUN KURULMASI EYT'LİLERİN İŞİNİ YARAMAYACAĞI İÇİN…'

MHP'nin emeklilikte yaşa takılanlar hakkında İYİ Parti'nin verdiği önergeye desteğiyle birlikte AK Parti dışındaki partilerin çoğunluğu elde etmişti. Önerge kabul edildikten sonrakomisyon kurulması için yapılan oylamada MHP'nin oylarını geri çekmiş ve komisyon kurulması reddedilmişti. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili TBMM'deki yaşananlara da değinen Enginyurt, "Biz İYİ Parti'nin verdiği önergeyi kabul ettik. Ama akşam araştırma komisyonu kurulacağını duyduğumuzda ve tekrar oylanacağında arkadaşlarımızla bunu konuştuk. EYT'liler hak gaspı yaşıyor. Bu kanunla düzeltilir. Seçime gidilecek, araştırma komisyonu işleyemeyecek. Marttan sonra ancak kurulacak. Komisyonun kurulması EYT'li arkadaşların işine yaramayacağını gördüğümüz için komisyon kurulmamalı kanun çıkmalı dedik" ifadelerini kullandı.

'ERHAN USTA LİDERİMİZE SORMADAN HAREKET ETTİĞİ İÇİN GÖREVDEN ALINDI'

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili İYİ Parti'nin verdiği önergenin kabulü sırasında MHP'nin nöbetçi Grup Başkanvekili olan Erhan Usta'nın, MHP sıralarından kabul oylarının çıkmasının ardından görevden alınmasını değerlendiren Enginyurt, "Erhan Usta, liderimize sormadan hareket ettiği için görevden alınmıştır" diye konuştu.