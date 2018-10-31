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23:05 31 Ekim 2018
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    'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen Rektör Taşaltın: Kılıçdaroğlu baştayken harp çıksa onu da tenkit etmem, kim idaredeyse yetki onda diyeceğiz

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Ramazan Taşaltın, 'Erdoğan'a itaat etmek farzdır' sözlerine ilişkin, "Kılıçdaroğlu baştayken harp başlasa onu da tenkit etmem ki. Kim idaredeyse yetki ondadır diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın
    © Fotoğraf: Twitter
    Harran Üniversitesi Rektörü: İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farzdır, karşı gelmek haramdır
    Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın'ın bir televizyon kanalında katıldığı bir programda kullandığı "İslami olarak cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayndır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır" ifadeleri büyük yankı uyandırdı. AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da, çok sayıda kişinin tepki gösterdiği sözlere yönelik Twitter hesabında yaptığı açıklamada "Harran Üniversitesi rektörünün Cumhurbaşkanımızla ilgili sözlerinin a. Cumhuriyetimizle b. İslamla c. Cumhurbaşkanımızın siyasal anlayışıyla, Rektörlük makamında aranan akademik müktesebatla hiçbir ilgisi yoktur" yorumunu yaptı.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Ramazan Taşaltın, yankı uyandıran ifadeleri neden kullandığını anlattı.

    'FARZ DEMEK GEREKLİ DEMEK'

    "FETÖ olayından bahsederken Erdoğan'ın desteklenmesi gerekir FETÖ'nün değil dedim. İslami bilgisi olan birisi cumhurbaşkanının desteklenmesinin gerektiğini düşünür." diyerek sözlerine başlayan Taşaltın, "Türkiye'de her türlü din var. Herkes kendine göre düşünür o bizi ilgilendirmez ama birisi ben İslam adına düşünüyorum derse Erdoğan'ın desteklenmesi farzdır dedim. Farz demek gerekli demek. FETÖ'yle Cumhurbaşkanı'nın ikisinden biri desteklenecekse Cumhurbaşkanı desteklenmeli dedim." ifadelerini de kullandı.

    'DERSTE ÖĞRENCİNİN HOCAYA İTAATİ GİBİ…'

    AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı
    © AA / Ahmet İzgi
    AK Partili Bostancı'dan 'Cumhurbaşkanı'na itaat etmek farz' diyen Rektör'e tepki
    İslam adına FETÖ'nün mü yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mı desteklenmesi gerektiği sorusuna yanıt vermeye çalışırken gündem olan sözleri söylediğini anlatan Prof. Taşaltın, "Kelimeler bizde yerine oturmadığı için sorun oluyor. Derste öğrencinin hocaya itaat etmesi gibi. Maçta kaptana herkesin itaati gibi dedim. Kelimelere yanlış manalar veriliyor. Dünyada da böyledir. Bir şirkette müdüre itaat edilir. Ben konuşmamda belli şeylere itiraz etmeliyiz de diyorum." dedi.

    'KONUŞMAMIN TAMAMI DİNLENMEDEN ALGI OPERASYONU YAPILIYOR'

    Konuşmasının tamamının dinlenmediğini ve algı operasyonu yapıldığını savunan Prof. Taşaltın, "Tümü izlenip ana fikir nedir, ne demek istemiş bir çıkarsınlar. Bakalım kaç kişi bu manayı çıkartacak. Burada kasıt var, algı yönetimi var. Bu kadar kişi tweet atacağına keşke üniversitelerin problemleriyle ilgilense. Akademik dünyada bir sürü problemimiz var. Kimse bu konulara eğilmiyor." diye konuştu.

    'TÜRKİYE SALDIRI ALTINDA'

    Türkiye'nin saldırı altında olduğunu ve Erdoğan'a itaat edilmesi gerektiğine ilişkin sözleri Türkiye'ye yönelik saldırılar nedeniyle kullandığını söyleyen Taşaltın, "Saldırı anında birleşmeye mecburuz. Eğer doğru şeyler yaptıysa Kılıçdaroğlu'nu da desteklerdim. Kılıçdaroğlu baştayken harp başlasa onu tenkit etmem ki. Kim idaredeyse yetki ondadır diyeceğiz. İsyan mı edeceğiz?" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Naci Bostancı, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Urfa, Türkiye
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