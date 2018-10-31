'Erdoğan'a itaat farzdır' diyen Rektör Taşaltın: Kılıçdaroğlu baştayken harp çıksa onu da tenkit etmem, kim idaredeyse yetki onda diyeceğiz

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Ramazan Taşaltın, yankı uyandıran ifadeleri neden kullandığını anlattı.
'FARZ DEMEK GEREKLİ DEMEK'
"FETÖ olayından bahsederken Erdoğan'ın desteklenmesi gerekir FETÖ'nün değil dedim. İslami bilgisi olan birisi cumhurbaşkanının desteklenmesinin gerektiğini düşünür." diyerek sözlerine başlayan Taşaltın, "Türkiye'de her türlü din var. Herkes kendine göre düşünür o bizi ilgilendirmez ama birisi ben İslam adına düşünüyorum derse Erdoğan'ın desteklenmesi farzdır dedim. Farz demek gerekli demek. FETÖ'yle Cumhurbaşkanı'nın ikisinden biri desteklenecekse Cumhurbaşkanı desteklenmeli dedim." ifadelerini de kullandı.
'DERSTE ÖĞRENCİNİN HOCAYA İTAATİ GİBİ…'
'KONUŞMAMIN TAMAMI DİNLENMEDEN ALGI OPERASYONU YAPILIYOR'
Konuşmasının tamamının dinlenmediğini ve algı operasyonu yapıldığını savunan Prof. Taşaltın, "Tümü izlenip ana fikir nedir, ne demek istemiş bir çıkarsınlar. Bakalım kaç kişi bu manayı çıkartacak. Burada kasıt var, algı yönetimi var. Bu kadar kişi tweet atacağına keşke üniversitelerin problemleriyle ilgilense. Akademik dünyada bir sürü problemimiz var. Kimse bu konulara eğilmiyor." diye konuştu.
'TÜRKİYE SALDIRI ALTINDA'
Türkiye'nin saldırı altında olduğunu ve Erdoğan'a itaat edilmesi gerektiğine ilişkin sözleri Türkiye'ye yönelik saldırılar nedeniyle kullandığını söyleyen Taşaltın, "Saldırı anında birleşmeye mecburuz. Eğer doğru şeyler yaptıysa Kılıçdaroğlu'nu da desteklerdim. Kılıçdaroğlu baştayken harp başlasa onu tenkit etmem ki. Kim idaredeyse yetki ondadır diyeceğiz. İsyan mı edeceğiz?" ifadelerini kullandı.
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