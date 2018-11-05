Ekonomi yazarı Kahveci: Artık ucuz krediyle tüketimi unutun, yüksek faiz devam edecek, bırakın yatırımı mevcudu koruma sorunu var!

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Karar Gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, "Artık ucuz krediyle tüketimi unutun. Yüksek faiz devam edecek. Bırakın yatırımı, mevcudu koruma sorunu var" diye konuştu.

© AA / Halil Sağırkaya Albayrak: Fahiş fiyatlama algısı enflasyona yansıdı

Enflasyon, ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25.24 oldu. Aylık ÜFE 0.91 artarken yıllık ÜFE yüzde 45.1'e çıktı. TÜFE bir önceki ay yüzde 6.3 seviyesinde artış göstermişti. TÜFE'de 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22.56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.90 artış gerçekleşti.

Ekim ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kasım ve aralıkta fiyatlama normalleşecek. Trend gayet olumlu, yıl sonu hedeflerini yakalayacağımız bir noktadayız" dedi. Albayrak, kredi faizlerinin daha da düşeceğini söyledi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, enflasyon rakamlarını ve ekonomideki gidişatı değerlendirdi.

'KAMPANYALAR SES GETİRİYOR AMA ETKİLİ OLMUYOR'

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İktidarın ekonomideki dalgalı gidişatı rayına oturtmaya yönelik kampanyalarına değinerek sözlerine başlayan Kahveci, "Yakın tarihte de döviz bozdur kampanyası olmuştu. Döviz bürolarının önünde herkes şov yapıyordu. Ama sonuçlara bir baktık ki o dönemde meğer kimse döviz bozdurmamış. Bu da şunu gösteriyor. Kampanyalar ses getiriyor ama sonuçlar o kadar etkili olmuyor" ifadelerini kullandı.

'ÜRETTİĞİMİZ KADAR TÜKETECEĞİZ'

Ekonominin suni önlemlerle iyileştirilemeyeceğine vurgu yapan Kahveci, "2003'ün öncesi gibi olacağız. Kendi yağımızda kavrulacağız. Kendi gücümüzle ürettiğimiz kadar tüketeceğiz. Bu vatandaşa şöyle yansıyacak. Artık ucuz krediyle tüketimi unutun. Yüksek faiz devam edecek. Ama ortada kredi talebi yok, kredi talep edecek bir iş durumu yok. Bırakın yatırımı mevcudu koruma sorunu var" diye konuştu.

'ÜFE'DEKİ ARTIŞ VATANDAŞA YANSITILMAK ZORUNDA DEĞİL'

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Enflasyonun 3 yıllık süreçte yüksek olacağını ifade eden Kahveci, ÜFE'deki artışın vatandaşa yansıtılmak zorunda olmadığını savunurken, "Krizden çıkmak için yapılan zamlar var ama bir çok üretici bu fiyatlara alıcı bulamayacak" diye konuştu.

'BİZ SİSTEMİ KAZAN KAZAN FORMÜLÜNE GÖRE DEĞİL KAYBET KAYBET FORMÜLÜNE GÖRE KURUYORUZ'

Sözlerine "Türkiyenin önündeki en büyük sorun enflasyondan ziyade işsizliktir." diyerek devam eden Kahveci, "Bizim kurduğumuz sistem ne çalışanı ne emekliyi ihya ediyor. Biz sistemi iki taraflı kazan kazan formülüne göre değil kaybet kaybet formülüne göre kuruyoruz" diye konuştu.