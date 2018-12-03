Prof. Veysel Ulusoy: Devletin denetiminde bir enflasyonla karşı karşıyayız

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ekonomi profesörü Veysel Ulusoy, enflasyondaki düşüşe değerlendirdi. Ulusoy, "Devlet destekli indirimlerin olduğu, denetimli bir enflasyonla karşı karşıyayız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu. Tüketici fiyatları, Haziran 2017'den beri ilk kez aylık bazda düşüş yaşamış oldu. Kasım ayında fiyatı en çok artan ürün yüzde 50,58 yükselişle kuru soğan oldu. Aynı dönemde benzin yüzde 5,56'lık oranla fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Üretici fiyatlarında ise düşüş yüzde 2,53 oranında gerçekleşti.

Ekonomide aylardır süren dalgalı gidişat, düşüş evresine girmiş gibi görünse de, sokakta da piyasalarda da tedirginlik devam ediyor.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Prof. Veysel Ulusoy, düşüşe geçen enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

DEVLET DESTEKLİ ENFLASYON

"Mutfaktaki enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasında tutarsızlık var." diyerek sözlerine başlayan Ulusoy, "Tüm mal gruplarındaki enflasyon rakamlarını incelediğimizde, devletin denetimde enflasyonla karşı karşıyayız." tespitini yaptı.

'MAHALLE BASKISINDAN İNDİRİM VARDI'

Enflasyondaki düşüşte, KDV'li ve ÖTV'li ürünlerdeki vergi indirimlerinin etkisi olduğuna vurgu yapan Ulusoy, "KDV ve ÖTV'li ürünlerde bir düşüş var. Mahalle baskısından kaynaklanan bir indirim vardı." dedi.

'DEVLET DESTEKLİ İNDİRİM…'

Ulusoy, vergi payının büyük olduğu ürünlerdeki indirim sayesinde Kasım ayında yüzde 1 civarında bir düşüş olduğuna dikkati çekerek, "Aylık bazda, mobilya, otomotiv gibi sektörlerde yaşanan devlet destekli indirim, yüzde 1'lik enflasyon düşüşünü sağladı." diye konuştu.