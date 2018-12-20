Soli Özel: ABD Suriye'den çekilirse, Irak'tan çekildiğindeki gibi boşluk yaratacak, bu boşluk anafora yol açacak

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Soli Özel, "2011 Aralık'ta ABD Irak'tan çekilince nasıl bir boşluk oluştuysa Suriye'nin kuzeydoğusundan ABD'nin çekilmesi benzer bir boşluk yaratacağından bir anafora yol açacaktır" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den ABD askerlerinin çekileceğini duyurması, bölgede deprem etkisi yarattı. Türkiye'nin ABD'nin sahadaki partneri YPG'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını duyurmasından sonra gelen çekilme açıklaması, bölgeyi olduğu kadar, ABD'nin güvenlik bürokrasisini de sarstı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Soli Özel, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kararını değerlendirdi.

'HERKES KAFASINA TOP DÜŞMÜŞ GİBİ'

Trump'ın Suriye'den çekileceklerini duyurmasından bir gün önce ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Suriye'de kalıcı olacaklarını söylediğini hatırlatarak sözlerine başlayan Soli Özel "Amerika'daki gazetecilerin yazdıklarını okuduğumuzda da herkes kafasına top düşmüş gibi" dedi.

'IŞİD'İN ÜZERİNDEKİ BASKI KALKMIŞ OLACAK'

"Çekilme bölgeyi derinden etkileyecek. IŞİD'in üzerindeki baskı kalkmış olacak." ifadeleriyle sözlerine devam eden Özel, "2011 Aralık'ta ABD Irak'tan çekilince nasıl bir boşluk oluştuysa Suriye'nin kuzeydoğusundan ABD'nin çekilmesi benzer bir boşluk yaratacağından bir anafora yol açacaktır" diye konuştu.

'YPG ŞAM'A SIĞINACAK'

ABD'nin çekilmesi halinde YPG'nin de Şam'a sığınacağını savunan Özel, "Türkiye'ye alan açılmış gibi görünüyor ama Türkiye açısından da bir anda o boşluğa dalmak çok akıllıca olmayabilir" ifadelerini kullandı.

'NORMALDE BİR ARAYA GELMEYEN GÜÇLER BİRLİKTE HAREKET EDECEK'

YPG'nin Şam rejimine sığınması halinde Türkiye'nin yapacağı operasyonda Suriye yönetimiyle karşı karşıya gelme olasığının doğabileceğini sözlerine ekleyen Özel, "Amerika öyle bir boşluk bırakacak ki herkes yeni duruma göre pozisyon alacak. Belki normalde bir araya gelmeyen güçler bir araya gelmek zorunda kalacak" dedi.

'YPG'DEN BAŞKA GÜÇLER DE KARŞI ÇIKACAK'

Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı operasyona YPG'nin haricinde karşı çıkacak güçlerin varlığına dikkati çeken Özel, "Suriye yönetimi ve Rusya'nın da onayı olmayacaktır" dedi.