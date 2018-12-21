Emekli Tuğgeneral Solmaztürk: Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyon seçimler öncesinde bir tiyatro

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan emekli Tuğgreneral Haldun Solmaztürk, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapmayı planladığı operasyonu değerlendirdi. Solmaztürk, "Fırat'ın doğusuna operasyon seçim öncesinde bir tiyatro. Varsayalım girdiniz, sonrasını nasıl öngörüyorsunuz? Bunun cevabı yok" dedi.

© AP Photo / Mursel Coban, Depo Photos Kobane’de binlerce kişi Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kararını protesto etti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurması hem ülkesinde hem de Suriye'deki iç savaşa müdahil olan devletlerde şaşkınlık yarattı.

Trump'un çekilme kararı, kimi çevrelerde sevinçle karşılanıp zafer olarak görülse de, özellikle sahadaki müttefiki YPG başta olmak üzere IŞİD'e karşı koalisyonda tedirginlik yarattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki YPG'nin kontrol ettiği alanlara operasyona başlanacağının duyurmasının ardından Trump'ın ABD'nin bölgeden çekileceğini duyurması, iktidara yakın çevrelerde diplomasi zaferi olarak ilan edildi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk ve SETA Vakfı Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını ve Türkiye'nin gelecekteki Suriye politikasını değerlendirdi.

HALDUN SOLMAZTÜRK: ABD'DE YÖNETİM KRİZİ VAR

© AFP 2018 / Thierry Charlier AB Türkiye’yi Suriye’deki Kürtlere yönelik operasyon yapmamaya çağırdı

"Buna Amerika'nın çekilme kararından çok Trump'ın kararı demeliyiz." ifadesiyle sözlerine başlayan Haldun Solmaztürk, "Amerika'da bir yönetim krizi var ve bu kriz yeni başlamadı. Şu anda bu kriz zirveye vardı ve büyük bir panik var." dedi.

'SEÇİMLERİN ERTESİNE KADAR ESNEKLİK VAR'

Türkiye'deki karar alıcıların ABD'deki karar alıcılarla ilgili genelde yanlış ve acele bir okumaları olduğunu savunan emekli Tuğgeneral, "Türkiye'de yerel seçimlerin ertesine kadar bir esneklik var. Erdoğan da geçen hafta operasyona başlıyoruz dedi şimdi ise birkaç aylık bir atma var. Dolayısıyla ortada ne Amerikan başkanın ifadesi dışında ne de Türkiye'deki karar alıcılarının kendilerine bağladıkları bir durum yok." diye konuştu.

'ABD ASKERİNİ ÇEKSE BİLE BÖLGEDEN ÇEKİLMEZ'

Sahadaki gerçekliğin değişmediğini belirten Solmaztürk, "Bugünden yarına da değişecek gibi gözükmüyor. Ben kişisel olarak ABD'nin bir miktar askerini çekse bile bölgeden çekilceceğini sanmıyorum." dedi.

'TÜRKİYE'NİN BÖLGEYİ YPG VE IŞİD'DEN TEMİZLEMESİ ASKERİ OLARAK CİDDİ BİR TEORİ DEĞİL'

Bölgede IŞİD'e karşı koalisyonun ve NATO'nun bulunduğuna dikkati çeken Solmaztürk, Türkiye'nin de Suriye'ye girip çok geniş bir bölgeyi kontrol altına alması ve sahayı YPG ile IŞİD'den temizlemesinin askeri olarak ciddi bir teori olmadığını vurguladı.

'ABD'NİN ÇEKİLME KARARIYLA TÜRKİYE'NİN YAPACAĞI OPERASYON DAHA DA BELİRSİZ HALE GELDİ'

"Türkiye'nin yapmak istediği operasyonun nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Ben böyle bir operasyonun olacağına dair emarenin olmadığını operasyonun olacağını sanmadığımı beyan etmiştim ve nitekim o noktaya geldik." ifadeleriyle sözlerine devam eden Solmaztürk, ABD'nin çekilme kararıyla birlikte Türkiye'nin yapacağı operasyonun daha da belirsiz hale geldiğini kaydetti.

'OPERASYON İÇİN ASGARİ 4 TÜMENE İHTİYAÇ VAR'

Solmaztürk, Türkiye'nin geniş bir alanda yapacağı olası bir operasyon için rakam da verdi. "Böyle bir operasyona kalkışmak çok büyük bir güç gerektirir. Asgari 4 tümene ihtiyaç vardır. 35-40 bin asker gerekir." diyen Solmaztürk, siyasi olarak Türkiye'nin tüm dünyayı karşısına alıp bu büyüklükte bir operasyona kalkışmasını olası görmediğini söyledi.

'SADECE ASKERİ BOYUTU YOK, LOJİSTİK GEREK'

Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki geniş alanda yapacağını duyurduğu operasyonun sadece askeri boyutu olmadığına da değinen emekli Tuğgeneral "Orada bir süre kalınacak. Bunun için lojistik gerek. Asayiş sağlanmalı, sivillere eğitim ve sağlık desteği verilmeli. Elektrik, su, telefon… Bir yere girince bütün bunların sorumluluğunu devralıyorsunuz." dedi.

'BU BİR TİYATRO'

"Bu bir tiyatro." diyen Solmaztürk, sözlerini sonlandırırken "24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesindeki sürece atıf yaparak, "24 Haziran seçimlerinden önce olduğu gibi Mart seçimlerine yönelik bir tiyatro izliyoruz. Sonrasının cevabını kimse vermiyor. Varsayalım bunları yaptınız, IŞİD'i ve YPG'yi temizlediniz, sonra? Nasıl bir Suriye, nasıl bir Ortadoğu öngörüyorsunuz? Kimin yanında duracaksınız? Soruların hepsi cevapsız." dedi.

CAN ACUN: TRUMP SEÇİM KAMPANYASINDAKİ SÖZÜNÜ TUTUYOR

SETA Vakfı Araştırmacısı Can Acun ise ABD'nin Fırat'ın doğusundaki angajmanının sürdürülemez olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. "Nüfusun yüzde 70-80'inin Arap olduğu ülkede Marksist-Leninist ve Kürt olan bir yapıyla bölgeyi idare edebileceğini düşünüyordu." diyen Acun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararıyla seçim kampanyasındaki sözlerini tuttuğunu söyledi.