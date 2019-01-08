Doç. Dr. Bolgün: Ziraat Bankası'nın kredi kartı borçları yapılandırması müthiş avantajlı, bütün vatandaşlar başvursun

© AA / Kredi kartı borcu yapılandırmasına önemli şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kredi kartı borcunu ödemekte güçlük yaşayan vatandaşların, Ziraat Bankası'nın sağlayacağı ucuz krediden faydalanarak borçlarını kapatabileceğini duyurdu. Erdoğan'ın "Kredi kartı borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza, Ziraat Bankası aracılığıyla, kredi kartı borçları tek bir çatı altında toplanacak. Hangi banka olursa olsun, buradan alınan krediyle borçlar kapanacak. Aylık gelirine uygun bir şekilde bu borcunu ödeyecek" sözleriyle duyurduğu yapılandırmaya göre, kredi kartlarına uygulanan aylık faiz oranlarından çok daha uygun şartlarda, 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faiz oranıyla kredi kullanılabilecek.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ekonomist Doç. Dr. Evren Bolgün, Ziraat Bankası'nın sağlayacağı krediyle kredi kartı borçlarının yapılandırılmasına ilişkin adımı değerlendirdi.

'MÜTHİŞ AVANTAJLI'

© AFP 2018 / Ozan Köse Kredi kartı borcu yapılandırmasında faiz oranları belli oldu

"Verilecek faizler ihtiyaç kredilerinin neredeyse yarısı. Müthiş avantajlı" diyen Bolgün, "Kredi kartı olan bütün vatandaşlar başvursun. Yüzde 1.1'den 2 yıllık hatta 5 yıl bile olabilir ne kadar kredi kartı borcu varsa ödenmesi çok avantajlı" ifadelerini kullandı.

'ZİRAAT BANKASI'NIN KREDİBİLİTESİNİ ETKİLEYECEKTİR'

Vatandaşa maliyetin iki katından daha düşük bir kaynak aktarımı yapıldığına dikkati çeken Bolgün, "İmar affı gibi aflarda da müthiş miktarda başvurular oluyor ama ödemeler yüzde 14-15'i geçmiyor" derken, "Çok kişi başvurursa bu Ziraat Bankası'nın kredibilitesini etkileyecektir" uyarısını da yaptı.

'2018'İN SON ÇEYREĞİNDE VE 2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE BÜYÜME RAKAMLARI EKSİLERDE OLACAK'

Bolgün, 2018 yılının son çeyreğindeki büyüme rakamlarına ilişkin "2018'in son çeyreğinde büyüme rakamı eksi 2.5'e yakın negatif gelecek. 2019'un ilk çeyreğinde de eksi değerlerde gelecek. Bu resesyondur" öngörüsünde bulundu.