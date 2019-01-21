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00:40 22 Ocak 2019
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    Bi De Bunu Dinle

    Başörtüsünü çıkaran gazeteci Cebeci: Ailem çok dindardı, babamla aynı sofraya oturmadık ama sonra baskı mekanizması olduğunu anladı ve normalleştik

    Bi De Bunu Dinle
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    Yavuz Oğhan
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    Gazeteci Büşra Cebeci, geçmişte kullandığı başörtüsünü çıkardı. Bunu da Twitter'daki #TenYearsChallenge akımında paylaştı. RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Cebeci, başörtüsünü çıkardıktan sonra ailesinin tepkisini ve ilişkilerinin nasıl normalleştiğini anlattı.

    Anayasa Mahkemesi
    © AA /
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    Twitter'da gündem olan #10YearChallenge akımı Türkiye'de yeni bir tartışma başlattı. 10 yıl önce başörtülü olan ancak bugün başörtüsü çıkaran kadınların paylaştığı fotoğraflar tartışmalara neden oldu. Başörtüsünü çıkardıkları için kendisini daha özgür hissettiklerini söyleyen kullanıcılara destek de var eleştiri de…

    Paylaşım yapanlardan biri de gazeteci Büşra Cebeci'ydi. Geçmişten başörtülü bir fotoğrafıyla başörtüsünü çıkardıktan sonraki halinin fotoğrafını paylaşan Cebeci, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk oldu.

    'İLK DÖRT YILDA KORKUYLA YAKLAŞIRDIM'

    8 yıl boyunca başörtüsü kullandığını belirten Cebeci, başörtülü olduğu dönemin ilk dört senesinde #TenYearsChallenge akımıyla gündeme gelen başörtüsünün çıkarılmasına korkuyla yaklaşacağını ifade etti. "Ama ikinci yarısında olaya normal bakacağıma emindim. Arkadaş çevrem de ona göre değişmişti. Arkadaşlarım yanımda alkol alıyordu bu benim için sorun değildi" diyen Cebeci, başörtüsünü kullanmayı bıraktıktan sonraki döneme ilişkin şunları söyledi:

    'BAŞÖRTÜMÜ AÇTIĞIMDA SAÇIMI YAPMAYI BİLMİYORDUM'

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    © Fotoğraf : AA
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    "Başörtümü açtığımda da bana küpe falan aradık. Saçımı yapmayı bilmiyordum öğrendim"

    Başörtüsünü çıkardıktan sonra ailesinin tepkisini anlatan Cebeci, şu ifadeleri kullandı:

    'HEVESİNİ AL KAPAT GEL DEDİ'

    "Benim ailem dindardır. Özellikle de babam. Biz küçük bir yerde yağıyoruz. Boyabat'ta. Ben Konya'da okurken başörtümü çıkardım 3 ay boyunca ailemin haberi yoktu. Anneme söyledim 'Orada hevesini al kapat gel' dedi.

    'DIŞARIDA ELİMDE ŞAL İLE GEZİYORDUM'

    "Boyabat'a gittiğimde kafamı kapattım. Aynı gece babamla konuştum önce 'Ben yetiştiremedim eğitemedim' dedi. Ciddi olduğumu anlayınca sinirlendi blöf yaptı 'Yarın çıkart istersen' dedi. Çıkarttım ama bunu yapamayacağımı zannetmiş. Sonra farketti ve babamla 1.5-2 yıla yakın konuşmadık hatta yaz boyunca aynı sofraya bile oturmadık. Dışarıda elimde şal ile geziyordum. Benim o şekilde çıktığımı biliyor ama gözüne de sokmak istemiyordum.

    'ANNEM ÖNCE BÜYÜK TEPKİ VERDİ SONRA BABAMLA ARAMDA KÖPRÜ KURDU'

    "Annem büyük tepki verdi. Yanımda gezdirmekten utanıyorum balkondan atsan daha az canım yanar dedi ama sonra da babamla aramda bir köprü kurdu.

    'EVE 6 AYDA BİR DEFA GİTMEYE BAŞLADIM'

    Erdoğan Mardin mitinginde
    © AA / Kayhan Özer
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    "Yaz bittiğinde Konya'ya gittim. Eve 6 ayda bir defa gitmeye başladım. Gittiğimde babam 'Hevesini almadın ki' diyordu. 4 gün kaldım İstanbul'a geldim. Zorunlu stajım var diye yalan söyledim. Çünkü artık orada mesleğimi yapamayacağımı biliyordum.

    'BABAM BASKI MEKANİZMASI OLDUĞUNU GÖRDÜ VE KENDİNE YEDİREMEDİ'

    "Geçtiğimiz yıl yaptığım haberler vardı. Babam 3. röportajda beni aradı. Meğer her gece yeni röportaj yüklenmesini bekliyormuş. Aradı ve son röportajdan çok etkilendiğini söyledi. Babam ilk kez bir olayda baskı mekanizması olduğunu ve baskıya maruz kalan bir insan olduğunu gördü ve kendine yediremedi. Öyle normalleşmiş olduk.

    Etiketler:
    başörtüsü, Bi de bunu dinle, Twitter, 10YearChallenge, RS FM, Büşra Cebeci, Yavuz Oğhan
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