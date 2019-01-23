Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde Üsküdar krizi iddiasını Mehmet Bekaroğlu yanıtladı

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Mehmet Bekaroğlu, "Sayın Meral Akşener beni aradı. Bana kayınço der. Bana 'Vallahi ben bunları söylemedim bunların hepsi spekülasyon" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüşmesinden yeni bir kriz çıktığı iddia edildi. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti liderinin, kendisinin de ikamet ettiği Üsküdar ilçesinde CHP'nin Mehmet Bekaroğlu'nu aday göstermesine karşı çıktığı ve "Evimin bulunduğu Üsküdar'da oy kullanacağım, Büyükşehir'de anlaşmamız gereği aday sizden olduğu için kendi partime zaten oy atamıyordum, ama şimdi ilçemde de oy veremeyeceğim" dediğini ileri sürdü.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, hem Meral Akşener'in söylediği iddia edilen sözlerle ilgili açıklamada bulundu hem de Üsküdar Belediye Başkanlığı adaylığı konusunu değerlendirdi.

'SAYIN AKŞENER BENİ ARADI'

© AA / Emin Sansar Akşener’den İzmir adayları açıklaması

"Sayın Meral Akşener beni aradı. Bana kayınço der" ifadeleriyle sözlerine başlayan Bekaroğlu, "Bana 'Vallahi ben bunları söylemedim bunların hepsi spekülasyon. Sadece Kılıçdaroğlu'nun Üsküdar'da Bekaroğlu'nu aday yapmak istediğini söylediğini ve ben partime oy vermeyecek miyim' dediğini söyledi, güldük" diyerek İYİ Parti lideriyle aralarında geçen görüşmeye aktaran Bekaroğlu, Meral Akşener'in Muharrem Sarıkaya'ya da aynı bilgileri ilettiğini söyledi.

'ADAYLIK TALEBİM YOK'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğu için kendisini düşündüğünü söylemesine de değinen Bekaroğlu, "Benim adaylık gibi bir niyetim yok, talebim yok. Ama Üsküdar'da böyle bir şey olmuş genel başkana aktarmışlar o da böyle bir şey düşünmüş. Kendisine benim talebim olmadığını söyledim. Parti görevi olarak gelirse yapacağız" dedi.