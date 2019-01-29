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03:03 30 Ocak 2019
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    PİAR Araştırma: Binali Yıldırım 4 puan öndeydi ama HDP'nin İstanbul'da aday çıkartmaması muhalefete yarar

    Bi De Bunu Dinle
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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan PİAR Araştırma Genel Müdürü Kadir Atalay, "HDP fedakarlık yapmazsa barajı geçmesi için aldığı oyları kaybedecek" derken, İstanbul'da aday çıkarmamasının 3-4 puan önde görünen Binali Yıldırım'ın aleyhine olduğunu belirtti.

    İstiklal Caddesi - 2009
    © AFP 2018 / MUSTAFA OZER
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    Yerel seçim sandığının 31 Mart'ta seçmenin önüne konulmasına iki ay kaldı. AK Parti — MHP ve CHP — İYİ Parti arasındaki görüşmeler mutabakatla sonuçlandı. İttifakların dışında kalan HDP ise, İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirlerde aday çıkarmayacağını duyurdu. HDP'nin bu illerde CHP'nin adaylarına destek çağrısı yapacağına dair bir kanı oluşsa da partiden bu yönde bir açıklama yapılmadı.

    HDP'nin özellikle İstanbul'daki tutumu seçimin kaderinde etkili olabilir ancak, iktidar kanadının milliyetçi söylemi yükseltmesi halinde katkısından çok zararı olabilir yorumlarını da beraberinde getiriyor.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan PİAR Araştırma Genel Müdürü Kadir Atalay, HDP'nin 31 Mart'a ilişkin yaklaşımının ne gibi sonuçları olabileceğini değerlendirdi.

    Seçim- Mühür- Sandık
    © AFP 2018 / Adem Altan
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    'HDP FEDAKARLIK YAPMAZSA BARAJI GEÇMESİ İÇİN ALDIĞI OYLARI KAYBEDECEK'

    "HDP bugün Türkiye'de siyaset yapması en zor olan partidir" tespitiyle sözlerine başlayan Atalay, "İktidar HDP'yi hem kendi yanına almıyor hem de muhalefete izin vermiyor. HDP'ye düşen şey fedakarlık. Muhalefete fedakarlıkta bulunmazsa barajı aşmayı sağlayan oyları da kaybedecek" diye konuştu.

    'TERÖRİSTLERLE İŞBİRLİĞİ SÖYLEMİNİN İSTANBUL' DA KARŞILIĞI YOK'

    HDP'nin İstanbul'da aday çıkartmamasının muhalefete fayda sağlayacağını ifade eden Atalay, "Teröristlerle işbirliği söyleminin İstanbul seçmeninde bir karşılığı yok" dedi.

    Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da bir otelde partisinin il ve ilçe teşkilatları toplantısına katılarak konuşma yaptı.
    © AA / Emrah Yorulmaz
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    'İSTANBUL' DA İŞLER DEĞİŞECEK'

    HDP'nin kararını açıklamasından önce iktidarın adayı Binali Yıldırım'ın 3-4 puan önde olduğunu vurgulayan Atalay, "HDP'nin bu hamlesiyle İstanbul'da işler değişecek" ifadelerini kullanırken, HDP'de "AK Parti'yle bu iş olmayacak. Hiç olmazsa iktidar değişsin" düşüncesinin hakim olduğunu belirtti. Atalay, Adana'da da HDP'nin desteğiyle CHP'nin adayının seçimi kazanacağını söyledi.

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    Etiketler:
    bidebunudinle, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Piar Araştırma şirketi, İYİ Parti, MHP, HDP, CHP, AK Parti, Kadir Atalay, Ekrem İmamoğlu, Yavuz Oğhan, Binali Yıldırım, İstanbul, Türkiye
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