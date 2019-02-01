Kılıçdaroğlu'nun 'Beyoğlu için düşünüyorum' dediği ÖDP'li Taş: Teklife olumlu yaklaştık, yarın CHP'nin PM toplantısında karar çıkacak

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkanlığı için yaptığı teklifi değerlendirdi. "Teklife olumlu bir yerden baktık" diyen Taş, "Yarın CHP'nin PM toplantısında karar verilecek" ifadelerini kullandı.

© AA / Evrim Aydın Kılıçdaroğlu: Alper Taş genç ve dinamik bir arkadaşımız, Beyoğlu adayımız olabilir

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Beyoğlu Belediye Başkan Adaylığı için Özgürlük ve Dayanışma Partisi Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş'ı düşündüğünü söylemesi dikkat çekti.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Alper Taş, CHP'nin teklifini ve kendi yaklaşımını anlattı.

'KADIKÖY, BEŞİKTAŞ VEYA ŞİŞLİ'DEN TEKLİF GELSEYDİ DEĞERLENDİRMEZDİK'

"Beyoğlu konusunda teklif geldiğinde değerlendirdik. Pozitif bir yerden baktık. Kadıköy, Beşiktaş, Şişli'den teklif gelseydi değerlendirmezdik. Beyoğlu olunca düşündürdü. İstanbul'un kalbi, önemli bir merkez" diyen Taş, Beyoğlu'nun toplumsal mücadele tarihi açısından önemli bir yer olduğuna vurgu yaptı.

'AKP BEYOĞLU'NU DEMOKRASİ GÜÇLERİNE KAPATTI'

2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarının da Beyoğlu'nda yaşandığını ve ülke çapına yayıldığına değinen Taş, "Son dönemlerde AKP Beyoğlu'nu demokrasi güçlerine kapattı" derken, şunları da söyledi:

'SOSYALİSTLERİN SEÇİMLERDE KENDİSİNİ İFADE EDEBİLECEĞİ ZEMİN YOK'

"Fikirlerimizi, düşüncelerimizi, nasıl bir kent istediğimizi ortaya koymak açısından Beyoğlu'nun önemli bir merkez olduğunu düşündük. Çok yoğun olumlu yansıma oldu bize. Sosyalistlerin de seçimlerde kendisini ifade edebileceği zemin yok. YSK eliyle seçime de sokulmadık''.

'MESELE BENİM CHP'DEN ADAYLIĞIM MESELESİ DEĞİL…'

"Mesele benim CHP'den adaylığım meselesi değil" diyen Taş, "Ben sosyalistim. Beyoğlu'ndaki çalışma sosyalistlerle CHP arasında özel bir işbirliği yapabilecek miyiz, ittifak mı olacak yoksa Alper Taş'ın adaylığı mı olacak. Olaya buradan bakıyoruz" dedi.

'YARIN PM'DEN ÇIKACAK KARARI BEKLİYORUZ'

CHP'nin teklifinin ardından kendi çerçevelerini çizdiklerini ve ilettikleri hassasiyetlerde CHP'nin de özenli ve sıcak davrandığını belirten Taş, "Yarın CHP'nin Parti Meclisi'nden çıkacak kararı bekliyoruz" diye konuştu.

'KAZANMAMAMIZ İÇİN SEBEP YOK'

"Kazanmamamız için bir sebep yok" diyen Taş, ÖDP'nin bağımsız bir sosyalist hat çizme yönündeki tutumunun, merkez sağda yer alan İYİ Parti'yle ittifak yapan CHP'den adaylığı sonrasında zarar görüp görmeyeceği konusundaki soruya ise şu yanıtı verdi:

'ÖDP'LİLER AKP-MHP BLOĞUNUN GERİLETME KONUSUNDA SORUMLULUK ALACAK'

"Ordu'nun Çavaş ilçesinde de CHP ile ittifakımız var. Biz mikro noktada ittifak yaptık. Türkiye genelinde bir ittifak içinde değiliz. ÖDP'liler bulunduğu her yerde AKP-MHP bloğunu geriletme konusunda bir sorumluluk alacak. Bu benim adaylığımın ötesinde bir şey. Biz başkan partisi değiliz. Başkanlık bizim için özel bir hiyerarşi değil.