Davutoğlu'nun eski danışmanı Mahçupyan: AK Parti'den bakanlık yapmış kişiler yeni oluşumun içinde

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Ahmet Davutoğlu'nun Başbakan olduğu dönemde danışmanlığını yapan Etyen Mahçupyan, yeni oluşum iddialarına ilişkin, "AK Parti'de bakanlık yapmış kişiler bu oluşumun içinde" yorumunu yaptı.

"Siyasi bir yeni oluşum eksikliği var. Özellikle muhafazakar kanatta" diyerek sözlerine başlayan Mahçupyan, CHP seçmenine ilişkin şu tespiti yaptı: "Laik kesim CHP'yi çok benimsemeden ona oy veren insanlardan oluşuyor. Bir mesafe var. Laik kesimde seçmen kendisini partisinden daha önemli görüyor. Çok daha fazla bireyselleşmiş tepki görmek mümkün. Muhafazakar partilerde ise bunların sayısı aza iniyor" dedi.



"Muhafazakar kesimde siyasi ve ahlaki sebeplerle büyük bir kaynama var" görüşünü savunan Mahçupyan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmemesine de değindi. Mahçupyan, Binali Yıldırım'ın karar değiştirerek istifa edeceğini açıklamasına ilişkin "Karar değişikliği bizzat AK Parti grubunun içindeki rahatsızlıktan kaynaklanıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yerel seçim manifestosunu da yorumlayan Mahçupyan, "AK Parti değişmiş durumda. Karar alma mekanizmaları, eleştiri mekanizmaları başka bir noktada. Kendi başına hareket eden serseri mayınlar var. Cumhurbaşkanı insanlara sanki bunların farkında değilmiş, doğru yapılsın diye emir vermiş de yapılmaması gerekenler yapılmış gibi konuşuyor. Ama AK Partililer biliyor ki kendisi emir vermeden bir şey yapılamaz" dedi.

'İŞ ADAMLARI EN BASİT İSTEKLER İÇİN BİLE ERDOĞAN'A ULAŞABİLECEK KANAL BULMAK ZORUNDA'

"En basit istekler için bile iş adamları Erdoğan'a ulaşabilecek kanal bulmak zorunda" iddiasında bulunan Mahçupyan, "Bürokrasi paralize olmuş durumda. Kimse sorumluluk almak istemiyor" ifadelerini de kullandı.

AK Parti'de geçmişte önemli görevler üstlenmiş kişilerin yeni bir oluşum çabasında olduğu iddialarını da değerlendiren Davutoğlu'nun eski danışmanı Mahçupyan, hem iddiaları doğruladı hem de seçimde sonra AK Parti'nin önemli yerleri kaybetmesi halinde harekete geçebileceğini belirtti.

AK Parti'nin kurduğu geçmiş hükümetlerde bakanlık yapan isimlerin de yeni oluşumun içinde olduğuna değinen Mahçupyan, "Bu işler teknik değil siyasi irade işi. Başımıza bir şey gelir mi, ben bu işi sonuna kadar götürebilir miyim, bende irade var mı, insanlar benim yanımda durur mu veya CHP abuk bir şey yapar mı gibi sorular var. Bu işi yapacaklar da bir şekilde ak partinin içinde kenrarında olmuş muhafazakar kişiler. Ne kadar bakan vardıysa hepsini bu kişiler içinde sayabilirsiniz" diye konuştu.