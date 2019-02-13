Ali Bayramoğlu: AK Parti'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmesi Davutoğlu'nun kurmayı planladığı partiyi olumlu etkiler

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Ali Bayramoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma girişimine ilişkin, "AK Parti'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmesi yeni kurulacak partiyi olumlu etkiler" diye konuştu.

Ankara kulislerinde eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kurmak için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Davutoğlu'nun kurmayı planladığı partide eski AK Partili bakanların da yer alacağı iddialar arasında.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan akademisyen-yazar Ali Bayramoğlu, hem yerel seçim sürecindeki siyaseti hem de Ahmet Davutoğlu'nun kurma hazırlığında olduğu yeni partiyi değerlendirdi.

'MUHAFAZAKAR KESİM İÇİNDE BİR KIRILMA VAR'

"Muhafazakar kesim içinde bir kırılma var. Bu kırılma AK Parti tarafından temsil edilmeyen bir kırılma. Daha elit daha batıyla entegrasyona yakın grupların böyle bir arayışı var. Böyle bir parti kurulması halinde yol alma ihtimali yüksek görülüyor" ifadeleriyle sözlerine başlayan Bayramoğlu, AK Parti'nin kurucu kadrosuna ilişkin şu tespiti yaptı:

'ERDOĞAN ORTA ALT KATMANIN, GÜL, DAVUTOĞLU ELİT KATMANIN BAKIŞINI DİLE GETİRİYOR'

"AK Parti'nin kurucu kadrosu içinde iki kol var. Biri Erdoğan'ın temsil ettiği orta alt toplumsal katmanın bakış açısını dile getiriyor. Bir diğer bakış Gül, Davutoğlu, Atalay, Babacan, Sadullah Ergin gibi isimlerin temsil ettikleri daha elit bir bakış. Bunlardan biri Erdoğan'ın partiye hakimiyetiyle, partinin ana noktasını daha otoriter bir istikamete çevrilmesiyle bu kişiler tasfiye edildi."

'DAVUTOĞLU KENDİSİNE ÖNEM ATFEDEN BİR SİYASETÇİ'

Egoların da öne çıktığını belirten Bayramoğlu, "Davutoğlu da kendisine önem atfeden bir siyasetçi. İşin motoru olma iddiasını taşıyor" derken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin muhalefet yapma tarzının da belirleyici olacağını kaydetti.

'ANKARA VE İSTANBUL'U KAYBETMESİ YENİ PARTİYİ OLUMLU ETKİLER'

Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı söylenen partinin liberal bir ekonomik politika etrafında çok kültürlü bir bakışının olması gerektiğini savunan Bayramoğlu, 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarının yeni parti girişimini etkileyeceğini ifade etti. Bayramoğlu ayrıca, AK Parti'nin İstanbul'u ve Ankara'yı kaybetmesinin yeni kurulması planlanan partiyi de olumlu etkileyeceğini ifade etti.