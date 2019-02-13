Kayıt
16:15 14 Şubat 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Bi De Bunu Dinle

    Ali Bayramoğlu: AK Parti'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmesi Davutoğlu'nun kurmayı planladığı partiyi olumlu etkiler

    Bi De Bunu Dinle
    URL'yi kısaltın
    Yavuz Oğhan
    1 0 0

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Ali Bayramoğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun parti kurma girişimine ilişkin, "AK Parti'nin Ankara ve İstanbul'u kaybetmesi yeni kurulacak partiyi olumlu etkiler" diye konuştu.

    Başbakan Ahmet Davutoğlu
    © AA /
    Davutoğlu: Şeffaflık, özgürlük, ifade özgürlüğü, bunlar olmazsa insan ruhunun daraldığını hisseder
    Ankara kulislerinde eski Dışişleri Bakanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kurmak için hazırlık yaptığı konuşuluyor. Davutoğlu'nun kurmayı planladığı partide eski AK Partili bakanların da yer alacağı iddialar arasında.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan akademisyen-yazar Ali Bayramoğlu, hem yerel seçim sürecindeki siyaseti hem de Ahmet Davutoğlu'nun kurma hazırlığında olduğu yeni partiyi değerlendirdi.

    'MUHAFAZAKAR KESİM İÇİNDE BİR KIRILMA VAR'

    "Muhafazakar kesim içinde bir kırılma var. Bu kırılma AK Parti tarafından temsil edilmeyen bir kırılma. Daha elit daha batıyla entegrasyona yakın grupların böyle bir arayışı var. Böyle bir parti kurulması halinde yol alma ihtimali yüksek görülüyor" ifadeleriyle sözlerine başlayan Bayramoğlu, AK Parti'nin kurucu kadrosuna ilişkin şu tespiti yaptı:

    'ERDOĞAN ORTA ALT KATMANIN, GÜL, DAVUTOĞLU ELİT KATMANIN BAKIŞINI DİLE GETİRİYOR'

    Ahmet Davutoğlu
    © AA / İsa Terli
    Davutoğlu: Türkiye'de son derece yüksek bir karamsarlık yaygınlaşmakta, bu beni üzüyor
    "AK Parti'nin kurucu kadrosu içinde iki kol var. Biri Erdoğan'ın temsil ettiği orta alt toplumsal katmanın bakış açısını dile getiriyor. Bir diğer bakış Gül, Davutoğlu, Atalay, Babacan, Sadullah Ergin gibi isimlerin temsil ettikleri daha elit bir bakış. Bunlardan biri Erdoğan'ın partiye hakimiyetiyle, partinin ana noktasını daha otoriter bir istikamete çevrilmesiyle bu kişiler tasfiye edildi."

    'DAVUTOĞLU KENDİSİNE ÖNEM ATFEDEN BİR SİYASETÇİ'

    Egoların da öne çıktığını belirten Bayramoğlu, "Davutoğlu da kendisine önem atfeden bir siyasetçi. İşin motoru olma iddiasını taşıyor" derken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin muhalefet yapma tarzının da belirleyici olacağını kaydetti.

    'ANKARA VE İSTANBUL'U KAYBETMESİ YENİ PARTİYİ OLUMLU ETKİLER'

    Ahmet Davutoğlu tarafından kurulacağı söylenen partinin liberal bir ekonomik politika etrafında çok kültürlü bir bakışının olması gerektiğini savunan Bayramoğlu, 31 Mart'taki yerel seçim sonuçlarının yeni parti girişimini etkileyeceğini ifade etti. Bayramoğlu ayrıca, AK Parti'nin İstanbul'u ve Ankara'yı kaybetmesinin yeni kurulması planlanan partiyi de olumlu etkileyeceğini ifade etti.

    İlgili konular:

    Davutoğlu'nun eski danışmanı Mahçupyan: Yeni parti arayışı var
    Etiketler:
    31 Mart seçimleri, AK Parti, Ahmet Davutoğlu, Ali Bayramoğlu
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Antarktika
    Antarktika Türk bilim insanlarına 'laboratuvar' oldu
    Karikatür
    Türkiye-Rusya-İran zirvesi, Suriye'de çözümün kaderini belirleyecek
    infografik
    Rusya-Türkiye-İran üçlü zirvesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet