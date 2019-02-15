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17:40 17 Şubat 2019
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    Ekonomist Yeşilada: Churchill "Size kan ve gözyaşından başka vereceğim bir şey yok" demişti, Erdoğan da ekonomide halka gerçekleri anlatırsa büyük destek bulur

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada, Winston Churchill'in İkinci Dünya Savaşı'nda "Size kan, ter ve gözyaşında başka verebileceğim bir şey yok" sözlerini hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daekonomide halka gerçekleri anlatması halinde büyük destek bulacağını savundu.

    İşsizlik
    © AA / Arşiv
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    Kasım ayı işsizlik oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı iş gücü istatistiklerine göre Kasım ayında işsizlik yüzde 12.3 oldu. Beklenti yüzde 11.8'di. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.1 puanlık artış ile yüzde 14.3, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.3 puanlık artış ile yüzde 23.6 oldu

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada, hem işsizlik rakamlarını hem de ekonomideki gidişatı değerlendirdi.

    'DURUMUMUZ ÖLÜM ORUCU GİBİ, KİMSE TÜKETMEZSE TABİİKİ CARİ FAZLA OLUR'

    Ülkede üretimin düştüğünü ifade eden Yeşilada, "Son üç aylık ihracat hacmi artışı yüzde 5, ithalat hacmi daralması yüzde 20 görülüyor. Eğer cari açık sorununu halletmişsek, ekonomi toparlandığında bir daha cari açık olmaz. Durumumuz ölüm orucu gibi. Kimse tüketmezse tabiiki cari fazla olur. Ama işin çözümü bu mudur? Sağlıklı bir ekonomide, ithalat büyürken, ihracat daha hızlı büyür" diye konuştu.

    'ERDOĞAN GERÇEKLERİ ANLATSA ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖRÜR'

    ekonomi, hesap, kitap
    © AA /
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    Ekonomideki sorunların çözümüne de değinen Yeşilada, "Övünmek yerine, 'Ya arkadaşlar dış konjonktür değişti. Bizde de şirketler çok borçlanmıştı. 15 yıldır iktidardayız, ekonomiyi hep büyüttük. Bu sıkıntıya katlanıp hep beraber çıkacağız' diyerek gerçekleri anlatırdım" diye konuşurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halka ekonomideki gerçekleri bizzat anlatması halinde çok büyük destek göreceğini savundu. Yeşilada, şunları söyledi:

    'İNSANLARI HAYALLERE BOĞMAK SEÇİM KAZANDIRMAZ'

    "Erdoğan'ın çok yüksek bir inandırıcılığı ve karizması var. İnsanlara bunu söylese, insanlar hayalden uyanır. Hem de hakiki bir milli birlik ruhu yaratıp, sıkıntıları nasıl aşacağımızı birlikte düşünürdük. Şu andaki durum çok acı. İnsanların büyük bir kısmı sıkıntı olmadığına inanıp yanlış kararlar veriyorlar. Allah göstermesin iki ay sonra işsiz kalacak adam ama araba kredisi alıyor. Onun yaşayacağı hayal kırıklığını anlatmanın imkanı yok. Çünkü işler düzelecek diye beklemiş. İnsanları hayallere boğmak seçim de kazandırmaz, ülkenin menfaatine de hizmet etmez. Winston Churchill İkinci Dünya Savaşı döneminde radyo konuşmasında, 'Size kan, zahmet, gözyaşı ve terden başka verebileceğim hiçbir şey yok' demişti. Halk da arkasında durmuştu. Erdoğan da böyle yapsa, çok büyük destek görür

    Etiketler:
    ekonomik veriler, açıklama, İşsizlik, Bi de bunu dinle, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), RS FM, AK Parti, Atilla Yeşilada, Yavuz Oğhan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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