Ekonomist Yeşilada: Churchill "Size kan ve gözyaşından başka vereceğim bir şey yok" demişti, Erdoğan da ekonomide halka gerçekleri anlatırsa büyük destek bulur

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan ekonomist Atilla Yeşilada, hem işsizlik rakamlarını hem de ekonomideki gidişatı değerlendirdi.
'DURUMUMUZ ÖLÜM ORUCU GİBİ, KİMSE TÜKETMEZSE TABİİKİ CARİ FAZLA OLUR'
Ülkede üretimin düştüğünü ifade eden Yeşilada, "Son üç aylık ihracat hacmi artışı yüzde 5, ithalat hacmi daralması yüzde 20 görülüyor. Eğer cari açık sorununu halletmişsek, ekonomi toparlandığında bir daha cari açık olmaz. Durumumuz ölüm orucu gibi. Kimse tüketmezse tabiiki cari fazla olur. Ama işin çözümü bu mudur? Sağlıklı bir ekonomide, ithalat büyürken, ihracat daha hızlı büyür" diye konuştu.
'ERDOĞAN GERÇEKLERİ ANLATSA ÇOK BÜYÜK DESTEK GÖRÜR'
'İNSANLARI HAYALLERE BOĞMAK SEÇİM KAZANDIRMAZ'
"Erdoğan'ın çok yüksek bir inandırıcılığı ve karizması var. İnsanlara bunu söylese, insanlar hayalden uyanır. Hem de hakiki bir milli birlik ruhu yaratıp, sıkıntıları nasıl aşacağımızı birlikte düşünürdük. Şu andaki durum çok acı. İnsanların büyük bir kısmı sıkıntı olmadığına inanıp yanlış kararlar veriyorlar. Allah göstermesin iki ay sonra işsiz kalacak adam ama araba kredisi alıyor. Onun yaşayacağı hayal kırıklığını anlatmanın imkanı yok. Çünkü işler düzelecek diye beklemiş. İnsanları hayallere boğmak seçim de kazandırmaz, ülkenin menfaatine de hizmet etmez. Winston Churchill İkinci Dünya Savaşı döneminde radyo konuşmasında, 'Size kan, zahmet, gözyaşı ve terden başka verebileceğim hiçbir şey yok' demişti. Halk da arkasında durmuştu. Erdoğan da böyle yapsa, çok büyük destek görür
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