HDP'li Sancar: İktidarın HDP'ye yönelik tutumuna CHP'nin sessiz kalması üzüntü veriyor, CHP'yi anlayışla karşılamaya hazırız ama bir sınırı var

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan HDP'li Prof. Mithat Sancar, iktidarın HDP'ye yönelik tutumuna CHP'nin sessiz kalmasının üzüntü verdiğini söylerken, "CHP'yi anlayışla karşılamaya hazırız ama bunun da bir sınırı var" ifadelerini de kullandı.

© AA / Erçin Top HDP Eş Genel Başkanı Temelli hakkında çifte soruşturma

Halkların Demokratik Partisi (HDP), yerel seçimde ülkenin batısında aday çıkarmama kararını duyurdu. HDP'nin aday çıkarmama kararı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İYİ Parti'nin yaptığı ittifaka destek verdiği yorumları beraberinde getirdi. İktidar kanadından CHP ve İYİ Parti'nin HDP'yle işbirliği yaparak PKK'ya destek verdiği iddiası da sık sık dile getiriliyor.

Öte yandan HDP'li milletvekilleri, Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin sonlandırılması talebiyle 8 Kasım 2018'den bu yana açlık grevindeki milletvekili Leyla Güven'e destek olmak için eylem başlattı. Ancak eylemler, polis engeline takıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Leyla Güven'e yönelik eylemler için "Yürütürsek adam değiliz" derken, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli için ise "Suratında meymenet yok" ifadelerini kullanmıştı.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan HDP Milletvekili Prof. Mithat Sancar, hem yerel seçim sürecini hem de Leyla Güven'e destek eylemlerini değerlendirdi.

'HDP'Yİ HUKUKEN KAPATMADAN FİİLEN FAALİYET GÖSTEREMEZ HALE GETİRME MANTIĞI VAR'

© REUTERS / Murad Sezer HDP İstanbul’un 15 ilçesinde aday çıkarıyor

"İlçe binalarımız sürekli abluka altında. Herhangi bir basın açıklaması yapmamıza izin verilmiyor. Leyla Güvenle ilgili açıklamalarda darp ve hareketlerle de karşılaşılıyor" diyerek sözlerine başlayan Sancar, "HDP'yi hukuken kapatmadan fiilen faaliyet gösteremez hale getirme mantığı var. Ama bu hukuka, uluslararası sözleşmelere aykırı" yorumunu yaptı.

'AKP KÜRT İLLERİNDE ÖNDE, BATIDA KİLİT PARTİ OLDUĞUMUZUN FARKINDA'

"AKP seçim kampanyasını HDP'yi tamamen hareketsiz hale getirme üzerine kuruyor çünkü HDP'nin ciddi bir rakip olduğunu biliyor. Kürt illerinde zaten önde, batıda da kilit parti olduğumuzun farkındalar" diyen Sancar, "Saldırılar HDP ile sınırlı değil tabii ki. HDP'ye uygulanan rejim Türkiye'nin genel rejimi haline geliyor. Her kim bunlara sessiz kalırsa Türkiye rejiminin hızla bu hale dönüşmesine hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

'CHP'NİN SESSİZLİĞİ ÜZÜNTÜ VERİYOR'

Diğer muhalefet partilerinin HDP'ye yönelik tutuma sessiz kaldığını ifade eden Sancar, "Muhalefet partilerinin sessizliği manidar. Bazıları neredeyse destek veriyor. CHP'nin sessizliği daha fazla üzüntü veriyor tabii. Yaygın ve kurumsal bir açıklama yok. Milletvekillerinin bir kısmı açıklamalarla bu uygulamalara karşı çıkıyor sadece" dedi.

'CHP'Yİ ANLAYIŞLA KARŞILAMAYA HAZIRIZ AMA BUNUN DA BİR SINIRI VAR'

© Fotoğraf : Twitter/HDP HDP seçim bildirgesini açıkladı

"CHP'yi anlayışla karşılamaya hazırız ama bunun da bir sınırı var. Sert bir açıklamamız da olmadı. Ama 2015'ten beri bu tutum devam ediyor. AKP, bizimle ilişkiyi engellemek için muhalefet güçlerine ciddi baskı uyguluyor. Bunun ilk sonucu dokunulmazlıkların kaldırılması oldu" tespitini yapan Sancar, "Ürkmenin ve korkmanın bir faydası olmadığını görmek gerekiyor. Demokrasi, özgürlük mücadelesi cesaret ister. Cesaret gösterilmediğinde demokrasi, özgürlükler kaybediyor" ifadelerini de kullandı.

'O TWEET HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ'

Prof. Sancar, HDP'nin bir önceki dönem Van Milletvekili olan Nadir Yıldırım'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, ‘hav hav' yapanınızla. Pek yakında" ifadelerini de değerlendirdi. Sancar, şöyle konuştu:

"Bu konuda da hassas davrandığımızı düşünüyorum. O tweet hiç bir şekilde kabul edilemez. Bizi bunun üzerinden de yargılamak doğru değil. Bizim açıklamalarımıza tutumumuza bakılması gerekir. Sonuna kadar barışçıl zeminde demokratik siyaset yürütme tavrımızı koruyoruz.

'HDP SERİNKANLILIĞINI SÜRDÜRÜYOR'

"İçişleri Bakanı'nın söylemleri var. Bunlar ortadayken hala HDP serinkanlılığını sürdürüyor ve bunda ısrarcı davranıyor. Bakan'ın bu üslupta açıklamasını nereye koyabiliriz. Bu üslup apaçık tahrik amaçlı bir üsluptur. Bizim bütün faaliyetlerimiz hukuk ve demokrasi zeminindedir"

'BİZ BU EYLEMİN BAŞLATICISI DEĞİLİZ'

Leyla Güven'in Abdullah Öcalan'a tecridin kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevinin ardından HDP'li milletvekillerinin de eylem yapmasına ilişkin de konuşan Sancar, "Yaptığımız eylemleri iyi değerlendirmek lazım. Ortada bir açlık grevi var ve talepler de çok sade. Tecridin sona erdirilmesi. Bu talebin karşılanması çok kolay. Biz bu eylemin başlatıcısı değiliz. Parti böyle bir eylem için karar vermiş değildir. Bizim yapmamız gereken böyle bir önemli eylemde milletvekilimize sahip çıkmaktır. Açlık grevleri sona ermeli diyoruz. Sona erebilmesi için karşılanması ekstra maliyet, faaliyet gerektirmeyen taleplerin karşılanması gerekiyor. Sadece hukuk düzeninin bir mahkuma tanıdığı hakları tanımak. Böyle bir süreç varken biz buna seyirci mi kalmalıyız?" dedi.