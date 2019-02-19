Sarıgül ‘CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun geçmişte DSP'ye geçerken oyları bölmüyor muydu?’ dedi, Torun yanıt verdi: Aynısı değil

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Mustafa Sarıgül, DSP'nin CHP oylarını böldüğü iddiasına "CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun geçmişte DSP'ye geçerken oyları bölmüyor muydu?" yorumunu yaparken, Torun'dan yanıt gecikmedi: "Benim DSP'ye geçişimle şimdiki geçişler aynı değil."

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılıp Demokratik Sol Parti'ye (DSP) geçti. CHP'den Şişli Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Sarıgül'ün, partisinin adaylığa ilişkin kararını beklemeden DSP'ye geçişinin ardından başka il ve ilçelerde de çok sayıda CHP'li aday DSP'nin yolunu tuttu.

İktidar medyası, DSP'nin solda önemli bir seçenek olduğuna ilişkin yayınlar yaparken, CHP kanadında ise DSP'nin AK Parti tarafından CHP'nin oylarını bölmek için kullanıldığı iddiası var.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan DSP'nin Şişli Belediye Başkanı adayı Mustafa Sarıgül, hem seçim çalışmalarını hem de DSP'ye geçiş sürecini anlattı. "Oylar bölünecek" eleştirilerine "CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun geçmişte DSP'ye geçtiğinde oyları bölmüyor muydu?" yanıtını veren Sarıgül'e, Seyit Torun da hemen programa katılarak cevap verdi.

'DSP GÖRÜŞLERİNE SAYGI DUYDUĞUM BİR PARTİ'

"48 aydır Şişli'de 600 çalışma arkadaşımızla koşuyoruz. Girmediğimiz sokak, ev kalmadı. Şişli'yi tekrar şahlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diyerek sözlerine başlayan Sarıgül, bağımsız aday olmak yerine neden DSP'yi tercih ettiğini şu sözlerle açıkladı:

"Belediye Meclisi üyelikleri listesi için bir siyasi partiden girmek gerekiyor. DSP'de benim daha önce 2 dönem belediye başkanlığı yaptığım görüşlerine saygı duyduğum bir parti"

'GENEL BAŞKANIMIZA SAYGIM SONSUZ'

Sarıgül, CHP'nin Şişli adayını açıklamadan önce istifa ederek DSP'ye katıldığını hatırlatırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan bahsederken "Genel Başkanımız" ifadesini kullanması dikkat çekti. "Genel Başkanımıza saygım sonsuz ama aşamadığı sorunlar olduğunu gördüm" diyen Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun bir söyleşide "Ben Mustafa Sarıgül'e Eyüp'ü teklif ettim" sözlerine ilişkin ise "Şişli'nin dışında bir yer düşünmedim" yorumunu yaptı.

'CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DSP'YE GEÇTİĞİNDE OYLARI BÖLMÜYOR MUYDU?'

DSP'nin çıkardığı adaylarla CHP'nin oylarının bölüneceğine yönelik eleştirilere de değinen Sarıgül, "CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun CHP'nin Ordu Belediye Başkan adayıydı. CHP ile problemleri oldu ve DSP'ye geçerek Ordu Belediye Başkanı oldu. O oyları bölüyor muydu o zaman?" diye konuştu.

'BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİN DSP ADAYI AYDIN'I DESTEKLEYECEĞİM'

Yerel seçimde seçmenin oy tercihini yaparken partiden önce adaya baktığına vurgu yapan Sarıgül, Şişli'deki oy oranının yüzde 54 oranında olduğunu ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de DSP'nin adayı Muammer Aydın'ı destekleyeceğini ifade eden Sarıgül, 31 Mart'tan sonra da DSP'den başka bir partide politika yapmayacağını belirtti.

SEYİT TORUN'DAN YANIT

Sarıgül'ün ardından Bidebunudinle'ye telefon bağlantısıyla konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı sayın Seyit Torun CHP'nin Ordu Belediye Başkan adayıydı. CHP ile problemleri oldu ve DSP'ye geçerek Ordu Belediye Başkanı oldu. O oyları bölüyor muydu o zaman?" sözlerine yanıt verdi. Torun, kendisinin DSP'ye geçiş süreciyle 31 Mart seçimlerine giderken DSP'ye geçişlerin benzer olmadığını vurgulayarak, "Ben CHP'nin Ordu Belediye Başkanı olarak ilan edilmiştim. Ama resmi aday listesi verilirken CHP benim yerime başka bir aday gösterdiği için DSP'ye geçtim" diye konuştu.