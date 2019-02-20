Canan Kaftancıoğlu'dan Kılıçdaroğlu'na "Seçimden sonra bakarız" yanıtı: Devam etmemek için bir neden var mı?

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili "Seçime kadar devam edecek, sonrasına bakarız" sözleri hatırlatarak sorulan "Devam edecek misiniz?" sorusuna, "Devam etmemek için bir neden var mı sizce?" yanıtını verdi.

Yerel seçime sayılı günler kala, CHP'deki hareketlilik devam ediyor. Resmi listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulduğunda, çok küçük de olsa bazı değişiklikler yapıldığı görülürken, gazeteci Erdem Gül'ün aday olduğu Adalar'da İlçe Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı ve Kadın Kolları Başkanı istifa etti.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hem İstanbul'daki gelişmeleri hem de 31 Mart'tan sonra kendi durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'KIRGINLIKLAR DOĞAL'

"Oldukça hareketli ve hararetli bir süreç geçirdik" diyerek sözlerine başlayan Kaftancıoğlu, aday belirleme sürecinde doğal olarak kırgınlıkların yaşanabileceğini belirtti.

'BİR TAKIM AKSAKLIKLAR OLABİLİYOR'

Adalar İlçe Başkanı Kerem Tunç'un istifasına ilişkin, "Şu anda Adalar'ın resmi istifası gelmedi. İstifa geldikten sonra yorum yapabilirim. Zaman zaman fikir ayrılıkları olabiliyor. Adalar'da da bu sebeple istifa gerçekleştiği söyleniyor" yorumunu yapan Kaftancıoğlu, "Seçim sürecinde yüzde 100 her şeyin içe sinmesi mümkün değildir. Bizler olabilecek en doğru adaylarla seçime gitme arzusundayız ama tabii kimi zaman bir takım aksaklıklar olabiliyor" diye konuştu.

'BEN DE İSTANBUL'DA HER BÖLGEYE BİR KADIN TEMSİLCİ SÖZÜ VERDİM AMA GERÇEKLEŞMEDİ'

"Ben de İstanbul'a her bölgeye bir kadın temsilci sözü vermiştim ama bu gerçekleşmedi" ifadesiyle kendisinin de kırgınlığı olduğunu ifade eden Kaftancıoğlu, CHP'nin Belediye Meclisi Üyesi listelerinden HDP'li isimlerin gösterildiği iddiasını da yalandı. Kaftancıoğlu, "Bizim resmi ittifakımız İYİ Parti'yle" dedi.

'İMAMOĞLU İLE YILDIRIM BAŞABAŞ'

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da heyecan yarattığını vurgulayan Kaftancıoğlu, "Bizim adayımızın çok daha fazla şansı olduğunu düşünüyorum. Yapılan araştırmalarda da adayların başa baş gittiğini görüyoruz" derken, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için birlikte planladığı bir miting olmadığını ama ilerleyen günlerde böyle bir adımın atılma ihtimalinin olduğunu söyledi.

'DEVAM ETMEMEK İÇİN BİR NEDEN VAR MI SİZCE?'

Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle ilgili "Seçime kadar devam edecek, sonrasına bakarız" açıklamasına da değindi. "31 Mart'tan sonra görevinize devam edecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan CHP İstanbul İl Başkanı "Görevi devam ettirmemek için bir neden var mı sizce?" derken, "Ben sosyal medyadan istifa yayınladım geri geldim doğrudur. Genel Başkanımıza soru sorulduğunda da seçimden sonra bakarız dedi" ifadelerini kullandı.