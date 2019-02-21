Koray Aydın, Mersin'de yaşanan krizde 'sorumluyu' işaret etti: MHP'nin adayı, 'Kocamaz İYİ Parti'den aday olamayacak' demişti

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Koray Aydın, Mersin'de yaşanan krize ilişkin kendisinin bir ihmali olmadığını belirtti. Aydın, MHP'nin adayı Hamit Tuna'nın "Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak" sözlerini hatırlatarak yaşananlara ilişkin şüphe duydukları ismi işaret etti.

© AA / Sezgin Pancar Kocamaz: Hiç kimse maddi karşılığını almadan böyle bir ihaneti göze alamaz

Yerel seçime günler kala, listelerin Yüksek Seçim Kurulu'na teslim tarihi biterken, Mersin'de büyük bir kriz ortaya çıktı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusunun belirlenen süre içinde yapılmadığı ortaya çıktı.

İYİ Parti Mersin İl Teşkilatı'nın ihmalinden dolayı Kocamaz'ın adaylık başvurusunun yapılmadığı belirtilirken, İl Başkanı Servet Koca görevden alındı. İYİ Parti'nin en iddialı olduğu il olarak gösterilen Mersin'de yaşanan krizin çözümü için formül bulundu ve Kocamaz Demokrat Parti'ye geçerek adaylığını açıkladı. İYİ Parti'nin destekleyeceği Kocamaz'ın aday olamama sürecinde suçlananlardan biri de İYİ Parti'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın oldu.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Koray Aydın, Mersin'de yaşanan süreci ve yerel seçimleri değerlendirdi.



'EĞİTİMLER VERİLİR, NASIL DAVRANILACAĞI HERKESE ANLATILIR'

"Türkiye genelinde bütün ilçelerde başvuruları il ve ilçe teşkilatları seçim kuruluna teslim eder. Eğitimler verilir. Nasıl davranılacağı herkese anlatılır" diyerek sözlerine başlayan Aydın, görevden alınan İl Başkanı Servet Koca'nın kasıtlı bir ihmali olduğuna dikkati çekti.

'ALTI DOLU OLMADAN BÖYLE BİR İDDİADA BULUNMAK KOLAY DEĞİL'

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Mersin adayı Hamit Tuna'nın Aralık ayında söylediği "Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'den de aday olamayacak" sözlerini hatırlatan Aydın, "Hamit Tuna Bey de sayın başkanımız için Aralık'ta İYİ Parti'den bile aday olamayacak diyor. Bunun altı dolu olmadan böyle bir iddiada bulunmak kolay değildir" dedi.

'AK PARTİ'YE GEÇEN TAMER AKKAL TEFECİLERİN ELİNE DÜŞMÜŞTÜ'

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın istifa ederek AK Parti'ye geçişine değinen Aydın, "Manisa Milletvekilimiz de çok yakında istifa ederek AK Parti'ye geçti. Bu arkadaşımız iflas etmişti, tefecilerin eline düştüğünü kendisi söylemişti. Ama arkasından öyle bir metin kaleme alarak istifa etti ki bu o arkadaşımızın normalde yapacağı bir şeyi değil" diye konuştu.

'SATIN ALACAK ADAM ARIYORSANIZ HER YERDE BULABİLİRSİNİZ'

© AA / Murat Kaynak Akşener'den Kocamaz açıklaması: İhmal değil kumpas

"İYİ Parti üzerinde kirli bir elin devreye sokulduğu görülüyor" diyen Aydın, kendisinin Mersin'de yaşanan krizde suçlu olmadığını belirtti. "Benim hakkımda yazıp söyleyen arkadaşların söylediklerinin bir kıymeti yok. Bu benim sorumluluğumda değil. Satın alacak adam arıyorsanız her yerde bulabilirsiniz. Bu niyetle alakalıdır. Esas konuşulacak siyasete uzanan bu kirli ellerdir. Basit söylemlerden hesaplara dayalı yorumlardan kurtulmak gerekir" diyen Aydın, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığı açısında bir sorun yaşanmayacağını vurguladı.

'CUMHURBAŞKANI HDP'YLE ÖCALAN ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPIYOR'

İktidar kanadının CHP-İYİ Parti ve HDP'nin gizli bir ittifak içinde olduğu söylemlerine de yanıt veren Aydın, "Bu boş bir söylem. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Öcalan üzerinden HDP ile pazarlık yapıyor. Kendi kusurunu örtmek için böyle bir söylem gerçekleştirdikleri anlaşılıyor. En son Dolmabahçe Mütabakatı'nda yan yana dizilerek ortak açıklama yaptılar. Böyle bir ittifaka en yatkın parti şu anda AK parti" diye konuşurken, CHP'yle yapılan ittifakta yüzde 90 oranında sorun olmadığını belirtti.