Aydın'ın 'Tefecilerin eline düşmüştü' dediği Akkal: Yolsuzluk iddiasıyla yargılanmıştı

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Tamer Akkal, Koray Aydın'ın kendisiyle ilgili "Tefecilerin eline düşmüştü" iddiasına yanıt verdi. "Kişi kendinden bilir işi. Koray Aydın yolsuzluk iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanmıştı" diyen Akkal, "Aydın'la canlı yayına çıkalım, kiminle hangi pazarlığı yaptığını anlatırım" ifadelerini kullandı.

Yerel seçimler için adaylık başvurularının Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmesi için belirlenen son günde İYİ Parti adına büyük bir skandal ortaya çıktı. İYİ Parti'nin en iddialı olduğu illerden biri olan Mersin'de, Burhanettin Kocamaz'ın başvurusu belirlenen süre içinde yapılmadı ve Kocamaz İYİ Parti'den aday olamadı. Kriz, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığı ile çözüldü.

Mersin'de yaşanan krizle ilgili Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, başvuruyu yapması gereken İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın rakip partiler tarafından satın alınmış olabileceğini anlattığı sırada, geçen ay İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Aydın, Akkal hakkında "AK Parti'ye geçen arkadaşımız Tamer Akkal iflas etmişti ve tefecilerin eline düşmüştü" diye konuşmuştu.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Tamer Akkal, hem Koray Aydın'ın iddiasına yanıt verdi hem de AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı.

'KORAY AYDIN YÜCE DİVAN'DA YARGILANMIŞTI'

"Ticaretle uğraşan her insanın bankalara borcu olur ama namuslu insanlar borçlarını siyasete bulaştırmaz" diyerek sözlerine başlayan Akkal, "Manisa'da bizi de Koray Aydın'ı da herkes bilir. Kişi kendisinden bilir işi. Sayın Aydın da kendisinden biliyor sanırım. Biliyorsunuz yolsuzluk iddiasıyla Yüce Divan'da yargılanmıştı" ifadelerini kullandı.

'İL BAŞKANI'NIN KİMLE YAKIN OLDUĞUNU ARAŞTIRIRSANIZ…'

Mersin'de yaşanan krizin iki sorumlusundan birinin Koray Aydın olduğunu söyleyen Akkal, "Burhanettin Kocamaz son dakika yetiştirilmedi diye bir yalanla aday yapılmadı. İl başkanının kimle yakın olduğunu araştırırsanız kendisine yakın olan gen başkan yardımcısını da görürsünüz" diye konuştu.

'KORAY AYDIN'LA CANLI YAYINA ÇIKALIM HANGİ PAZARLIĞI KİMLERLE YAPTIĞINI ANLATIRIM'

Akkal'ın Koray Aydın'a bir çağrısı da oldu. "Koray Aydın'ın kimlerle hangi ilişkiler içinde olduğunu isim isim biliyorum. Aydın ithamlarında ısrarcıysa kendisiyle canlı yayına çıkıp isim isim hangi pazarlığı kimlerle yaptığını tek tek anlatırım" diyen Akkal, Koray Aydın'ın iddialarında belgesi varsa istifa edeceğini belirterek, "İddialarının belgesi varsa istifa edeceğim ama eğer kim bu iddiaları asılsız ortaya atıyorsa namussuzdur, şerefsizdir" dedi.

'İYİ PARTİ'YE OY VERENLERE DEĞİL PARTİ ÜST YÖNETİMİ İÇİN SÖYLEDİM'

İYİ Parti teşkilatlarının Koray Aydın'ın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandığında hayal kırıklığına uğradığını da ileri süren Akkal, İYİ Parti'den istifa ettiği günden bu yana eski partisi hakkında kötüleyici bir söz söylemediğini, istifa ederken söylediği "Bölücülerle işbirliği yapılıyor" sözünün de İYİ Parti'ye oy veren, parti için çalışanlara yönelik değil, parti üst yönetimine yönelik olduğunu ifade etti.

'ÖZDAĞ'LA GÖRÜŞMEMİ İSTEYEN MERAL AKŞENER'Dİ'

İYİ Parti'de olduğu dönemde Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı ile ilgili Selçuk Özdağ ile görüştüğünü söyleyen Akkal, "Meral Akşener 'Bilgim dahilinde değil' dedi. Şok oldum. Çünkü Özdağ ile görüşmemi isteyen kendisiydi" dedi.

'HDP İLE OMUZ OMUZA TUNÇ SOYER'İ KAZANDIRMAK İÇİN…'

HDP'nin İzmir'de CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Tunç Soyer'e destek vereceğine de değinen Akkal, "HDP ile omuz omuza İzmir'de Tunç Soyer'i kazandırmak için yapılan tavrı asla doğru bulmuyorum" derken, şu anda mensubu olduğu AK Parti'nin geçmişte HDP'yle birlikte Çözüm Süreci'ni yürütmesi hatırlatılınca "Çözüm sürecinin tamamen karşısındaydım hala da karşısındayım" ifadelerini kullandı.

'MİLLET İTTİFAKI'NA PKK'NIN SİYASİ KANADI DESTEK VERDİĞİ İÇİN CUMHUR İTTİFAKI'NDAYIM'

"Millet İttifakı'na PKK'nın siyasi kanadı olan HDP destek veriyor" iddiasında bulunan Akkal "Ben de ülkemin geleceği adına Cumhur İttifakı'nda olmayı daha doğru buluyorum" derken, HDP'nin kapatılması gerektiği görüşünü savundu. "50 bin kişinin katili olan adama hala sayın diyorlarsa benim gözümde hepsi o terör örgütü il eş değerdir" diyen Akkal, sözlerini noktalarken, Millet İttifakı'na oy verenlerin hepsinin bölücü olmadığını belirtti.