Aydın'ın 'Tefecilerin eline düşmüştü' dediği Akkal: Yolsuzluk iddiasıyla yargılanmıştı

Yerel seçimler için adaylık başvurularının Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmesi için belirlenen son günde İYİ Parti adına büyük bir skandal ortaya çıktı. İYİ Parti'nin en iddialı olduğu illerden biri olan Mersin'de, Burhanettin Kocamaz'ın başvurusu belirlenen süre içinde yapılmadı ve Kocamaz İYİ Parti'den aday olamadı. Kriz, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığı ile çözüldü.
Mersin'de yaşanan krizle ilgili Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, başvuruyu yapması gereken İYİ Parti Mersin İl Başkanı Servet Koca'nın rakip partiler tarafından satın alınmış olabileceğini anlattığı sırada, geçen ay İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Manisa Milletvekili Tamer Akkal ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Aydın, Akkal hakkında "AK Parti'ye geçen arkadaşımız Tamer Akkal iflas etmişti ve tefecilerin eline düşmüştü" diye konuşmuştu.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Tamer Akkal, hem Koray Aydın'ın iddiasına yanıt verdi hem de AK Parti'ye geçiş sürecini anlattı.
'KORAY AYDIN YÜCE DİVAN'DA YARGILANMIŞTI'
'İL BAŞKANI'NIN KİMLE YAKIN OLDUĞUNU ARAŞTIRIRSANIZ…'
Mersin'de yaşanan krizin iki sorumlusundan birinin Koray Aydın olduğunu söyleyen Akkal, "Burhanettin Kocamaz son dakika yetiştirilmedi diye bir yalanla aday yapılmadı. İl başkanının kimle yakın olduğunu araştırırsanız kendisine yakın olan gen başkan yardımcısını da görürsünüz" diye konuştu.
'KORAY AYDIN'LA CANLI YAYINA ÇIKALIM HANGİ PAZARLIĞI KİMLERLE YAPTIĞINI ANLATIRIM'
'İYİ PARTİ'YE OY VERENLERE DEĞİL PARTİ ÜST YÖNETİMİ İÇİN SÖYLEDİM'
İYİ Parti teşkilatlarının Koray Aydın'ın Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atandığında hayal kırıklığına uğradığını da ileri süren Akkal, İYİ Parti'den istifa ettiği günden bu yana eski partisi hakkında kötüleyici bir söz söylemediğini, istifa ederken söylediği "Bölücülerle işbirliği yapılıyor" sözünün de İYİ Parti'ye oy veren, parti için çalışanlara yönelik değil, parti üst yönetimine yönelik olduğunu ifade etti.
'ÖZDAĞ'LA GÖRÜŞMEMİ İSTEYEN MERAL AKŞENER'Dİ'
'HDP İLE OMUZ OMUZA TUNÇ SOYER'İ KAZANDIRMAK İÇİN…'
HDP'nin İzmir'de CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Tunç Soyer'e destek vereceğine de değinen Akkal, "HDP ile omuz omuza İzmir'de Tunç Soyer'i kazandırmak için yapılan tavrı asla doğru bulmuyorum" derken, şu anda mensubu olduğu AK Parti'nin geçmişte HDP'yle birlikte Çözüm Süreci'ni yürütmesi hatırlatılınca "Çözüm sürecinin tamamen karşısındaydım hala da karşısındayım" ifadelerini kullandı.
'MİLLET İTTİFAKI'NA PKK'NIN SİYASİ KANADI DESTEK VERDİĞİ İÇİN CUMHUR İTTİFAKI'NDAYIM'
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