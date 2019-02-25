Avrasya Araştırma'nın sahibi Özkiraz: Mansur Yavaş Ankara'yı kesin kazanıyor, fark 10 puanın üzerinde

Yerel seçime sayılı günler kala, araştırma şirketleri de yaptıkları kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını birer birer açıklıyor. Ancak, anket firmalarına güvensizlik de hâkim.
RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, hem yaptığı son çalışmanın Ankara'daki sonuçlarını paylaştı hem de anket şirketlerine yönelik güvenin azalmasını değerlendirdi.
'MANSUR YAVAŞ'IN KAYBETMESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ GELİŞME YAŞANMASI LAZIM'
"Ankara'da [CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı]Mansur Yavaş'ın kazanacağını anket yapan bütün firmalar söylüyor" diyen Özkiraz, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'nin ise 31 Mart'taki seçimi kazanması için olağanüstü bir gelişmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.
"Fark 10 puanın üzerinde. Kapanma ihtimali yok. AK Parti'nin aday tercihi yanlıştı, CHP'nin aday tercihi de çok doğruydu. Ekonomik krizin etkileri de var" diyen Özkiraz, anket firmalarına güvenin sarsılmasına ilişkin şunları söyledi:
'ANKET FİRMASININ KAZANAMAYACAK BİRİNE KAZANDIRDIĞI GÖRÜLMEDİ'
"Anket firmalarının bir bölümü seçimi etkilemek için hareket ediyordur. Ama bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar hiçbir anket firmasının bir adayın oyunu yüksek göstererek kazanamayacak birine seçimi kazandırdığı olmadı."
'KERİZSENİZ BU PARAYI VERİN'
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