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15:54 26 Şubat 2019
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    Avrasya Araştırma'nın sahibi Özkiraz: Mansur Yavaş Ankara'yı kesin kazanıyor, fark 10 puanın üzerinde

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan AKAM'ın sahibi Kemal Özkiraz, "Ankara'da Mansur Yavaş'ın kazanacağı kesin. Fark 10 puanın üzerinde. Kaybetmesi için olağanüstü bir gelişme yaşanması lazım" derken, anket firmalarının şimdiye kadar hiçbir adayın oyunu yüksek göstererek kazanmasını sağlayamadığını belirtti.

    Yerel seçime sayılı günler kala, araştırma şirketleri de yaptıkları kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını birer birer açıklıyor. Ancak, anket firmalarına güvensizlik de hâkim.

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
    Üç anket firması: Mansur Yavaş önde
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da anketlere güveninin kalmadığını belirtirken, son dönemde açıklanan anketlerin birçoğunda Cumhur İttifakı'nın Ankara'yı kaybedeceği tahmin ediliyor.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin sahibi Kemal Özkiraz, hem yaptığı son çalışmanın Ankara'daki sonuçlarını paylaştı hem de anket şirketlerine yönelik güvenin azalmasını değerlendirdi.

    'MANSUR YAVAŞ'IN KAYBETMESİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ GELİŞME YAŞANMASI LAZIM'

    "Ankara'da [CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı]Mansur Yavaş'ın kazanacağını anket yapan bütün firmalar söylüyor" diyen Özkiraz, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki'nin ise 31 Mart'taki seçimi kazanması için olağanüstü bir gelişmeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

    Mansur Yavaş
    © AA / Mehmet Ali Özcan
    Mansur Yavaş: Ankaralı kararını büyük ölçüde verdi
    'FARK 10 PUANIN ÜZERİNDE'

    "Fark 10 puanın üzerinde. Kapanma ihtimali yok. AK Parti'nin aday tercihi yanlıştı, CHP'nin aday tercihi de çok doğruydu. Ekonomik krizin etkileri de var" diyen Özkiraz, anket firmalarına güvenin sarsılmasına ilişkin şunları söyledi:

    'ANKET FİRMASININ KAZANAMAYACAK BİRİNE KAZANDIRDIĞI GÖRÜLMEDİ'

    "Anket firmalarının bir bölümü seçimi etkilemek için hareket ediyordur. Ama bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar hiçbir anket firmasının bir adayın oyunu yüksek göstererek kazanamayacak birine seçimi kazandırdığı olmadı."

    'KERİZSENİZ BU PARAYI VERİN'

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : Youtube
    Mansur Yavaş: Kendimizi değil, kentimizi zengin edeceğiz
    Geçmişte kendisine de oy oranının yüksek gösterilmesi yönünde teklif geldiğini söyleyen Özkiraz, benzer yaklaşımda bulunanlara, "Kerizseniz bu parayı verin. Yüksek gösterildiğiniz için seçileceğinizi düşünmeyin" yanıtını verdiğini belirtti.

    Etiketler:
    Cumhur İttifakı, Belediye başkan adaylığı, 31 Mart seçimleri, yerel seçim, anket, Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi, CHP, AK Parti, Kemal Özkiraz, Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara
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