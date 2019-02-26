AK Parti'ye çalışan GENAR Araştırma'dan yerel seçim ve yeni parti yorumu

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan GENAR Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş, yeni parti tartışmalarına ilişkin, "Seçimden sonra ekonomi önceki yıllardaki gibi şaha kalksın, millet ne kurulacak yeni partiye bakar ne başka bir şeye. AK Parti'nin oyu yine yüzde 50'ye doğru yükselir" yorumunu yaptı.

Yerel seçimlere 31 gün kaldı. İktidar yerel seçim kampanyasında 'beka' vurgusu yaparken, muhalefet ise 31 Mart'ta sandığa gidecek olan seçmenin yalnızca yerel yöneticileri seçeceğine dikkati çekiyor.

Anket şirketleri de yerel seçim yaklaşırken iktidarın elinde olan Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya gibi illerde durumun bıçak sırtı olduğunu ve muhalefetin bu belediyeleri kazanma şansının olduğunu belirtiyor.

Seçim tartışmasının yanı sıra bir yandan da yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti içinde yeni bir hareketin başlayabileceği dedikoduları dolaşıyor.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan GENAR Genel Müdürü İhsan Aktaş, yerel seçim sürecini yorumladı.

'AK PARTİ ANKARA'DA AŞAĞIDAN BAŞLADI, YÜKSELİYOR'

AK Parti'ye kurumsal olarak çalıştıklarını belirterek sözlerine başlayan Aktaş, AK Parti'nin seçim süreçlerinde yapılan anketlerde yüksekten başladığını ancak 31 Mart'a gidilirken Ankara'da alışılanın tam tersi bir başlangıç yapıldığını söyledi. AK Parti'nin Ankara'da oylarını yükselttiğini ve rekabetin sert olacağını belirten Aktaş, İstanbul'da ise Binali Yıldırım'ın muhalefete destek verenlerden de oy alabilme kabiliyeti olduğunu ifade etti.

'CHP'NİN EKREM İMAMOĞLU TERCİHİ DOĞRU'

CHP'nin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu tercihinin doğru olduğunu söyleyen Aktaş, "Daha sağcı bir aday koydu. AK Partili gibi bir aday koydu. İttifaklardan dolayı bütün adaylar ortalamaya hitap ediyor" dedi.

'AK PARTİ YÜZDE 40 BANDININ ÜZERİNDE'

Bütün seçimlerde ekonominin belirleyici olduğunu ifade eden Aktaş, "AK Parti yüzde 40'ı yaptığı yatırımlarla örgütlenmelerle banko elinde tutuyor. Son araştırmamızda da 40 bandının üzerinde" diye konuştu.

'SEÇİMDEN SONRA EKONOMİ ŞAHA KALKSIN…'

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu önderliğinde kurulacağı iddia edilen ve Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın da adının geçtiği yeni parti tartışmalarına da değinen Aktaş, "Seçimden sonra ekonomi önceki yıllardaki gibi şaha kalksın, millet ne kurulacak yeni partiye bakar ne başka bir şeye. AK Parti'nin oyu yine yüzde 50'ye doğru yükselir" ifadelerini kullandı.