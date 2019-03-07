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10:15 08 Mart 2019
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    CHP'li Özel: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşruiyet tartışması var

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    Yavuz Oğhan
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (516)
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meşruiyet tartışması var. Meşruiyet halk desteği ve hukuka uygun işler yaparak sağlanır. Halk desteği tamam ama hukuka uygun işler yapılmıyor" diye konuştu.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programının stüdyo konuğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel'di. Özel, yerel seçim sürecine ve siyasetteki gerginliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    'ŞİŞLİ'DE SÜRPRİZ BİR SONUÇ OLMAYACAK'

    Mustafa Sarıgül
    © Fotoğraf : DHA
    'Sarıgül, Şişli'deki grevin bitirilmesi için DİSK nezdinde görüşmeler yürüttü'
    Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifa ederek Demokratik Sol Parti (DSP)'ye geçmesiyle şu anda CHP belediyesi olan Şişli'de kızışan yarışa ilişkin konuşan Özel, "Ben Şişli'de CHP açısından sürpriz bir sonuç olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

    ÖZEL'DEN DSP'YE: SARAY'IN KAPISINDA YATAN BİR GENEL BAŞKAN'IN…

    Sarıgül'ün DSP'ye geçmesinin ardından CHP'nin aday göstermediği çok sayıda ismin de aynı yolu tercih etmesine değinen Özel, "DSP bizim için önemli. Ama DSP'nin Genel Başkanı AKP'nin ekmeğine yağ sürüyor. 'Ben AKP ile ittifak yapabilirim' diyen ve sarayın kapsında yatan bir genel başkanın partisinin nasıl bir sol parti olduğunu kendime izah edemem. İtirazım da bunadır" dedi.

    'TERÖRLE MÜCADELENİN ALTIN KURALI ÖRGÜTÜN ADINI ANMAMAKTIR'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Evren Atalay
    Çavuşoğlu: CHP listelerindeki HDP'li adayların tamamını PKK yerleştirmiş
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve iktidar kanadının milletvekilleri tarafından yerel seçim sürecinde sıklıkla CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın terör örgütleriyle işbirliği yaptığının iddia edilmesine ilişkin de yorumda bulunan Özel, "Terörle mücadelede altın kural terör örgütünün adını anmamaktır. Cumhurbaşkanının ağzından, üç beş belediye fazla alacağım diye, bizzat canlı, bütün terör örgütlerinin ismi anılıyor. Bu örgütler milyon dolarlar verseler bu reklamı yapamazlar" değerlendirmesini yaptı.

    'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARTIK BİR MEŞRUİYET TARTIŞMASI VAR'

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artık bir meşruiyet sorunu olduğunu savunan Özel, iddiasını şöyle açıkladı:

    "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın artık bir meşruiyet tartışması var. Meşruiyetin 2 ayağı var. Biri arkanızda halk desteği olacak evet bu var ama ikincisi hukuka uygun işler yapacaksınız. Birinden biri olmadan olmaz"

    'MUSTAFA VARANK'IN SEVİYESİNE İNERSEM, ÇIKARKEN VURGUN YERİM'

    Mustafa Varank
    © AA /
    Bakan Varank: CHP Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunun iptali için AYM'ye başvurdu
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın CHP'nin Türkiye'nin Uzay Ajansı kurmasını engellemek için Anayasa Mahkemesi'ne taşıdığı iddiasına ilişkin yorum yapan CHP Grup Başkanvekili, "Varank'ın seviyesine inersem çıkarken vurgun yerim" derken, 31 Mart'ta CHP'nin beklediği sonuçları elde edememesi halinde, parti içinde başlayabilecek liderlik tartışmasına ilişkin sorulan "Genel Başkan adayı mısınız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

    'GENEL BAŞKAN ADAYI MISINIZ?' SORUSUNA YANIT

    "1 Nisan planım Genel Başkanımızla birlikte Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Mansur Yavaş'a tebrik ziyaretinde bulunmak"

    'ERDOĞAN'IN FENA HALDE HİTLER'E BENZEDİĞİ…'

    Recep Tayyip Erdoğan
    Murat Kula
    Erdoğan: Patlıcancılara, bibercilere, patatescilere sesleniyorum, bir merminin fiyatını biliyor musunuz?
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tanzim satış kuyruklarına yönelik eleştirilere verdiği "Bir mermi kaç para biliyor musunuz?" yanıtını hatırlatan Özel, İkinci Dünya Savaşı sırasında Adolf Hitler yönetimindeki Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Goebbels'in "Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok ama Alman toplarının gress yağına ihtiyacı var" söylemiyle Erdoğan'ın söyleminin aynı olduğunu ifade etti. Özel, "Tayyip Erdoğan'ın fena halde Hitler'e benzediği ortaya çıkınca 'Bir merminin kaç lira olduğundan haberiniz var mı?' söyleminden vazgeçildi" diye konuştu.

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (516)

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    Etiketler:
    AKP, DSP, RS FM, CHP, Goebbels, Tunç Soyer, Ekrem İmamoğlu, Mustafa Varank, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Yavuz Oğhan, Mustafa Sarıgül, Adolf Hitler, Recep Tayyip Erdoğan, Şişli, İstanbul
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