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09:18 14 Mart 2019
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    Zeybekci: Tunç Soyer HDP'yle iş birliğinden utanıyor, aday olarak belirlenmesinde HDP etkili oldu

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    Yavuz Oğhan
    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (630)
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Tunç Soyer HDP'yle iş birliğinden utanıyor. Neden utansın ki? Aday olarak belirlenmesinde HDP etkili oldu" dedi.

    AK Parti tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Nihat Zeybekci, RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programının konuğu oldu. Yavuz Oğhan, Akif Beki ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Zeybekci, hem rakibi Tunç Soyer'in önceki gün katıldığı programdaki sözlerine yanıt verdi hem de İzmir'e ilişkin projelerini anlattı.

    'SAYGISIZ BİR SÖZ'

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
    İHA
    Zeybekci: Vatandaş 9. ayın sonunda İzmir'e geldiğinde 'Acaba başka bir yere mi geldim?' diyecek
    İzmir'de üç buçuk aydır seçim çalışması yürüttüklerini ifade eden Zeybekci, "Son derece hoşgörülü bir kampanya yapıyoruz. Ötekileştiren bir dil kullanmıyoruz" derken, Soyer'in kendisine yönelik, "İzmir'de 1 Nisan'a kadar misafirimiz" sözüne şu yanıtı verdi:

    "Ben buralıyım, buradayım. Bir yere gideceğim de yok. Saygısız bir söz"

    'İZMİRLİNİN EN BÜYÜK SORUNU ALTYAPI'

    İzmir'de işsizlik ve ekonomik sorunların en önemli sorun sandığını ifade eden Zeybekci, yaptırdıkları araştırmanın kendisini şaşırttığını ve çıkan cevapların çoğunluğunda İzmirlilerin alt yapıdan şikayet ettiğini belirtti.

    'İZMİR SİYASİ TERCİHİNDEN DOLAYI CEZALANDIRILSAYDI…'

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    Tunç Soyer'den Nihat Zeybekci'ye: İzmir sadece rakıdan ibaret değil, burada bir yaşam kültürü var, bunu anlayamıyorlar
    İzmir'in siyasi tercihinden dolayı cezalandırılmadığını da sözlerine ekleyen Zeybekci, "İzmir siyasi tercihinden dolayı cezalandırılsaydı, kişi başına gönderilen bütçede Türkiye'deki en çok pay alan ikinci şehir olmazdı" derken, Tunç Soyer'in "Projelerin bazıları Ankara'da onaylanmıyor ya da gerekli imzalar atılmıyor sözüne şu yorumu yaptı:

    'AZİZ KOCAOĞLU BİR KERE YANIMA GELİP 'ŞU İHTİYACIMIZ VAR' DEMEDİ'

    "4 yıl 15 gün boyunca Ekonomi Bakanlığı yaptım. Aziz Kocaoğlu da benim dostum. Kendisine ağabey diyerek hitap ederim. Ama Aziz Kocaoğlu bir kere yanıma gelip 'Şu ihtiyacımız var' demedi"

    KOCAOĞLU'NDAN ZEYBEKCİ'YE YANIT

    Program sırasında Zeybekci'nin sözlerine yazılı yanıt gönderen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu ise şunları söyledi:

    "Ankara'dan hangi Bakan'a gittiysek, "İzmir'den Binali Bey sorumlu, ona gidin" cevabıyla karşılaşıyordum. Binali Bey'le de defalarca görüşmemize rağmen bekleyen işlerimiz konusunda bir sonuç alamadık. Son olarak AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte dosyalarımızı alıp Ankara'yı turladık. Pek çok Bakan ve bürokratla görüştük. Herkes söz verdi. Ama orada da bir arpa boyu bile yol alamadık maalesef…"

    Tunç Soyer
    © AA / Raşit Aydoğan
    Soyer: Zeybekci'yi misafirimiz olarak görüyorum, İzmir'i anladığını düşünmüyorum
    'YEREL YÖNETİCİLER ŞEHİRLERİN PAZARLAMACISIDIR'

    İzmir'deki trafik sorununa ilişkin değerlendirmede bulunan Zeybekci, çözüm önerilerini sıralarken iki yıl içinde 28 köprülü kavşak yapılacağını ve İzban hattına 70 kilometrelik ek yapılacağını söyledi. Şehrin ekonomisinin canlandırılması gerektiğini de sözlerine ekleyen Zeybekci, "Türkiye'deki ve dünyadaki yerel yöneticiler şehirlerin pazarlamacısıdır. Yatırımcı avcısıdır" diye konuştu.

    'KENDİNİZE OY VERİN, GELECEĞİNİZE OY VERİN DİYORUM'

    Vatandaşlarla sahadaki görüşmelerinde hiçbir zaman "Bana oy verin" söylemini kullanmadığını söyleyen Zeybekci, "Kendinize oy verin, geleceğinize oy verin' dedim" ifadelerini kullanırken, konu çok tartışılan CHP ile HDP'nin işbirliği yaptığı iddialarına geldi.

    'NEDEN UTANSIN Kİ?'

    AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci
    İHA
    Zeybekci: Güzelim İzmir'e bu görüntü reva mı?
    Tunç Soyer'in CHP tarafından aday gösterilmesinde HDP'nin etkili olduğunu savunan Zeybekci, "Tunç Soyer HDP ile işbirliğinden utanıyor. Neden utansın ki?" diye konuşurken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidar kanadından HDP'ye yönelik yapılan 'terörist' yorumlarına da değindi. Zeybekci, "Yasalar HDP'ye seçimlere girme izni veriyor mu? Veriyor. Kamu vicdanını çok yaralayan bir parti. HDP'ye oy verenlerden değil, HDP yöneticilerinden bahsediyorum" dedi.

    'BENİ AK PARTİ'DE ELEŞTİREBİLECEK BİR KİŞİ VAR'

    Adaylık sürecinde alkole ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle parti içinde eleştiri alıp almadığı sorulduğunda ise, AK Parti adayının yanıtı şöyle oldu:

    "Beni AK Parti'de eleştirebilecek bir kişi var."

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (630)
    Etiketler:
    yerel seçim, ittifak, eleştiri, HDP, CHP, AK Parti, Tunç Soyer, Akif Beki, İsmail Saymaz, Yavuz Oğhan, Nihat Zeybekci, İzmir, Türkiye
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