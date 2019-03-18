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11:04 19 Mart 2019
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    HDP Eş Genel Başkanı Temelli CHP ve İYİ Parti'yle ittifak iddiasını yanıtladı: Merkezi düzeyde ittifak yok, yerellerde ortaklaşma var

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP ve İYİ Parti'yle ittifak yaptıklarına ilişkin iddiaları değerlendirdi. Temelli, "Merkezi düzeyde ittifak yok, yerellerde ortaklaşma var" ifadelerini kullandı.

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, bir televizyon programında "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu seçilirlerse Kürt oylarıyla seçilecek" dedi. Demirören Grubu'na ait Hürriyet gazetesinin, CNN Türk televizyonunun internet siteleri Temelli'nin sözlerini "Ankara ve İstanbul'u HDP yönetecek" başlığıyla duyurdu.

    Haber metninin içinde olmayan sözleri başlık olarak kullanan Demirören Grubu'na ait yayın organları, gelen tepkiler üzerine bir açıklama yayımlayarak, "Biz değil HDP açıklama yapsın" dedi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Demirören Grubu'nun tartışma yaratan tutumunu ve seçim sürecini değerlendirdi.

    'BİR STRATEJİ ORTAYA KOYDUK'

    "Fıkra gibi bir şey bu. Önce güldük. Yalan bir haber yapılmış ve düzeltme yapmıyorlar benim düzeltmemi istiyorlar. Herhalde basın tarihinde çok rastlanmış bir şey değil bu" ifadeleriyle sözlerine başlayan Temelli, "Biz bir strateji ortaya koyduk. Türkiye'de belli büyükşehirlerde aday çıkartmayacağız çünkü AKP-MHP bloğunu geriletmek istiyoruz. Demokrasi güçleri kazansın dedik. Bu bloğun karşısında kim güçlü bir adaysa seçmenlerimiz de ona oy verir dedik" ifadelerini kullandı.

    Katıldığı televizyon yayınında da stratejilerini anlattığını ifade eden Temelli, İstanbul'da 24 Haziran'da yüzde 12 oy aldıklarını hatırlatarak, HDP'nin oylarının seçilecek belediye başkanını belirleyeceğini belirtti.

    'SİYASET BU DİLDEN KURTULMALI, MEDYA DA KURTULMALI'

    "Yerel seçim değil genel seçim atmosferinde bir siyaset yürütülüyor. Gerginlik artıyor. Nefret söylemi çağrıştıran bir dil kullanılıyor. Türkiye bunu haketmiyor. Siyaset bu dilden kurtulmalı ama anlıyoruz ki medya da kurtulmalı" diyen Temelli, CHP ve İYİ Parti'yle ittifak yaptıklarına yönelik iddialara da yanıt verdi.

    'BAKMAYIN SAÇMASAPAN KONUŞTUKLARINA KENDİNLERİ DE BİLİYORLAR'

    "Bizim İYİ Parti ile CHP ile Saadet ile bir ittifakımız söz konusu değil. Bakmayın böyle saçmasapan konuştuklarına kendileri de biliyorlar" ifadelerini kullanan Temelli, bazı yerlerde yerel güçlerin kendilerinin inisiyatif alarak liste oluşturulduğunu ancak bunun bir ittifak olmadığını söyledi.

    'YERELLERE İNİSİYATİF TANIDIK AMA MERKEZİ DÜZEYDE BİR İTTİFAK YOK'

    Merkezi düzeyde bir ittifak olmadığını belirten Temelli, "Yerel seçimlerin doğasına uygun olarak böyle ortaklaşmalar başlar. Yerellere bu inisiyatifi tanıdık ama merkezi düzeyde bir ittifak yok" değerlendirmesinin yanı sıra, şunları da söyledi:

    'İKİ ZIT PARTİNİN BİLE NASIL ORTAKLAŞMA YAPTIĞINI TÜRKİYE'Yİ DOLAŞAN HERKES ÇOK İYİ BİLİR'

    "Ben bütün yerellere hakim değilim. Bazı yerellerde ortak liste çalışması yapılmıştır. Ama bu yereldeki demokrasi güçlerinin yapmış olduğu bir ortaklaşmadır. İki zıt partinin bile yerellerde nasıl ortaklaşma yaptığını Türkiye'yi dolaşan herkes çok iyi bilir. Buna en çok iktidar şaşırır. O kadar halktan uzaklaştılar ki."

    'BU KOŞULLARDA AKP'YLE İŞBİRLİĞİ OLAMAZ'

    Temelli, "Yerelde AK Parti'yle işbirliği olabilir mi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Bu koşullarda olamaz. AK Parti 20 milyon Kürt'e kalkın defolun diyor. Bırakın böyle bir şeyi hangi Kürt AKP'ye oy verir?"

    Etiketler:
    İYİ Parti, Demirören Grubu, AK Parti, CHP, HDP, Sezai Temelli
    Topluluk kurallarıTartışma
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