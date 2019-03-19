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23:41 19 Mart 2019
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    MAK Danışmanlık: Ankara'da Mansur Yavaş önde, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 15 puanlık farkı 5'e kadar düşürdü

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, "Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 60'tan 48'e kadar düştü" değerlendirmesini yaptı. Kulat ayrıca, Ankara'da Mansur Yavaş'ın önde olduğunu, İstanbul'da ise Ekrem İmamoğlu'nun farkı kapattığını söyledi.

    Mansur Yavaş
    © AA / Arşiv
    A Haber: Mansur Yavaş'a müstehcen görüntü bulundurmaktan soruşturma açıldı
    Yerel seçime yaklaştıkça, meydanların dili de sertleşiyor. Özellikle büyükşehirlerde, muhalefet hem ittifak etkisiyle hem de ekonomideki çalkantılı dönem nedeniyle iktidarla arasındaki farkı kapatmaya yakın gözüküyor.

    Partiler arasındaki yarışın bir benzeri de, araştırma şirketleri arasında yaşanıyor. Seçime 12 gün kala, birbiri ardına sonuçlar açıklanırken, geçmişte araştırma şirketlerinin sonuçlarına verdiği önemle bilinen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, artık anket sonuçlarına inanmadığını söyledi.

    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan MAK Araştırma Genel Müdürü Mehmet Ali Kulat, yerel seçime ilişkin öngörülerini açıkladı.

    'MANSUR YAVAŞ KARARSIZLAR DAĞITILINCA 4-5 PUAN ÖNDE'

    Değerlendirmesine Ankara'yla başlayan Kulat, "Her fark kapanabilir ama şu anda matematiksel veriler açısından baktığımızda Mansur Yavaş'ın 3 puan önde çıktığını görüyoruz. Kararsızlar dağıtılınca bu 4-5 puanı bulabilir" dedi. Mansur Yavaş hakkında iktidar ve iktidara yakın medya tarafından sürdürülen 'sahte senet' kampanyasına da değinen Kulat, Cumhurbaşkanı'nın "Mansur Yavaş, seçimlere girebilse dahi, seçimden sonra bunun bedelini kendisi ödeyeceği gibi bedelini Ankaralılara da ödetme durumuna düşürür" sözlerini de yorumladı.

    'SEÇİLEN KİŞİ BAŞARISIZ OLURSA BAŞKASINI TERCİH EDERİZ'

    "Seçilme hakkını bize hukuk tanıyor. Böyle sert bir dil kullanmak yerine doğru olan seçimi projeler üzerinden yürütmek" diyen Kulat, "Seçilen kişi başarılı olursa devam eder başarısız olursa biz daha sora bir başkasını tercih ederiz" ifadelerini kullandı.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
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    'VATANDAŞ SİYASETTEKİ SERT DİLDEN HOŞLANMIYOR'

    Sahadaki araştırmalarından vatandaşın siyasetteki sert dilden çok hoşlanmadığı sonucunu aldıklarını belirten Kulat, "Siyasi partiler olabildiği kadar kendi saflarını sıklaştırmaya çalışıyorlar. Konuyu genel seçim havasında geçirmek daha işlerine geliyor" dedi.

    'BU SEÇİM TÜRK SİYASETİNE EKREM İMAMOĞLU'NU KAZANDIRDI'

    Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun iddialı olduğu İstanbul'daki yarışa Yıldırım'ın yaklaşık 15 puan önde başladığını söyleyen Kulat, "Bu seçimin daha sonraki yıllardaki en önemli yansıması Türk siyasetine Ekrem İmamoğlu'nu kazandırması oldu. İmamoğlu farkı 5 puana kadar düşürdü. Bu büyük bir başarı" dedi.

    'AK PARTİ'NİN KÜRT SÖYLEMİ HDP'Lİ SEÇMENİ CUMHUR İTTİFAKI'NDAN UZAKLAŞTIRIYOR'

    AK Parti'nin Kürtlerle ilgili söyleminin ve kullanılan ağır ifadelerin HDP'li seçmeni AK Parti'nin içinde olduğu ittifaktan uzaklaştırdığını savunan MAK Araştırma Genel Müdürü, ekonominin de önemli düzeyde belirleyici olduğunu şu sözlerle anlattı:

    Mansur Yavaş
    © Fotoğraf : DHA
    Yavaş'ın avukatından 'soruşturma' açıklaması
    'VATANDAŞ İKTİDARA DERS VERME HAVASI İÇİNDE HAREKET EDİYOR'

    "Eskiden bu yana ekonomi hep seçmenin oyunda etkilidir. Ama bu kez çok fazla derecede dokunan bir kriz yaşanıyor. İlk defa tencereye ciddi bir dokunma söz konusu olmaya başladı. Vatandaş kendisine düşeni çok fazla yapamadığını düşünerek iktidara bir ders verme havası içerisinde hareket ediyor. Düşen trend ağırlıklı olarak AK Parti'den düşüyor"

    'CUMHUR İTTİFAKI'NIN TOPLAM OYU YÜZDE 48'E KADAR GERİLEDİ'

    Kulat, değerlendirmesini sonlandırırken, Cumhur İttifakı'nın genel oyuna ilişkin de yorumda bulundu. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP'nin yüzde 60'a varan oyunun düşüşte olduğunu ileri süren Kulat, "Cumhur İttifakı'nın toplam oyu yüzde 48 seviyesine kadar düştü" dedi.

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