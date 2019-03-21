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    Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Devlet hızlı karar vermez, doğru karar verir

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    Yavuz Oğhan
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    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Prof. Dr Yalçın Karatepe, devletin ekonomik kararları ile ilgili olarak, 'Devlet hızlı karar vermez, doğru karar verir. Gelinen yere baktığımızda alınan kararların nasıl sonuç verdiğine dair tereddütlerim var' dedi.

    Fitch Ratings
    © AA /
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    Prof. Dr. Yalçın Karatepe Yavuz Oğhan ve Akif Beki'nin son ekonomik gelişmelere dair sorularını cevapladı.

    Birçok noktada uzun vadeli değil de hızlı karar verilmesini eleştiren Karatepe, "Devlet hızlı karar vermez, doğru karar verir. Devletten beklenen doğru karar vermesidir. Çünkü alınan bir kararın etkisi yıllarca sürecek sonuç doğurur. Örneğin eğitimde 4+4+4 kararı bir hafta içinde gündeme geldi, kanun meclisten çıktı. Milli Eğitim Bakanı'nın haberi yoktu. Hala onun etkileri giderilmeye çalışılıyor. Gelinen yere baktığımızda alınan kararların nasıl sonuç verdiğine dair tereddütlerim var" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Dolar yükselmeyecek, her yeni gün bir öncekinden iyi olcak " sözlerini de değerlendiren Karatepe, "Vatandaşlar dövizi doğru fiyatlamayı öğrendi. Dolar yükseldiğinde vatandaş sattı. Dolar tekrar 5.20'lere geldiğinde döviz sevkiyat hesabı tekrar 90 milyar doların üzerine çıktı. Sayın Bakan'ın söylemesiyle paralel bir durum göstermiyor. Vatandaş ne zaman dolar satacağını ne zaman alacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

    Ekonominin en önemli unsurunun vatandaşın beklentisini doğru yönetmek olduğunu belirten Karatepe, "Öngörülebilir olmazsanız kimse uzun vadeli sağlıklı karar veremez." diye konuştu.

    'TARIM TÜRKİYE'DE EN İHMAL EDİLEN KONU'

    Berat Albayrak
    © AA / Mehmet Ali Özcan
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    Tarımın Türkiye'de en çok ihmal edilen konuların başında geldiğini belirten Karatepe, "Sağlıklı bir tarım politikası konuşulması gerekiyor. Fiyatlar düşünce hiç tarım konuşulmuyor. Ürünler satılamadığında haber değeri olmuyor. Tarım sadece fiyatlar yükseldiğinde konuşuluyor" görüşünü paylaştı.

    'İŞSİZLİKTE MANZARA AÇIKLANANDAN AĞIR'

    İşsizlik rakamlarının açıklanandan daha ağır olduğunu belirten Karatepe, 'İşsizlik yüzde 13.5 açıklandı ama detaylara bakınca işsizlik oranının yüzde 20'ye yakın olduğunu görüyoruz. TÜİK 'İş olsa çalışmak ister misiniz' sorusuna 'Evet' diyenleri işsiz saymıyor ve evet yatınını verenler 2.4 milyon kişi. Bunlar da eklendiğinde ortaya daha büyük bir işsizlik oranı çıkıyor' ifadelerini kullandı.

    Tüketici güven endeksi'nin geçen aya göre yüzde 2.9 artmasını da yorumlayan Prof. Dr. Yalçın Karatepe 'Bu algıyla ilgili bir şey. Doviz şu an yatay seyrediyor. Enflasyon göreceli olarak düştü. Ama endeksin 100'ün altında olması sorun' değerlendirmesinde bulundu.

    'IMF İLE BİR ANLAŞMA YAPILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

    ABD Merkez Bankası (Fed)
    © Flickr / Tyler Merbler
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    IMF ile bir anlaşma olacak mı sorusunu yanıtlayan Karatepe, "Ben IMF ile bir anlaşma yapılacağını düşünmeyenlerdenim. IMF genellikle bana geldiğinize göre işleriniz kötü, piyasadan borçlanamıyorsunuz diyor. 'Müdahale edeyim' diyerek bir yığın taleplerle geliyorlar. Toptan bir para verilme ihtimali söz konusu değil. Siyaseten de yapacakları bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi.

    Son olarak ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararını da değerlendiren Prof. Dr. Yalçın Karatepe, "FED kararının detaylarına bakmak gerekir. Aslında FED'in söylediği şu 'Dünya ekonomisi iyiye gitmiyor ama ABD ekonomisi de iyiye gitmiyor.' Bununla birlikte Türkiye ekonomisini değerlendirdiğimizde 2019-2020 de daha ağır sonuçlarla karşılaşacağımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    Dolar, Faiz, Enflasyon, Fitch Ratings, Fed, Yalçın Karatepe, Berat Albayrak, ABD, Türkiye
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