Kahveci'den 'JP Morgan soruşturması' yorumu: Meydanda dış güçlere ihtiyaç var

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan İbrahim Kahveci seçime bir hafta kala son ekonomik gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Kahveci JP Morgan'a soruşturma açılmasının göstermelik olduğunu söyleyerek 'Bunlar meydanlardaki dış güç, şer güç açıklamalarını destekleyebilmek için yapılıyor' dedi.

© AFP 2019 / Carl Court SPK, 'hisse senetlerine spekülatif etki' şikayeti üzerine JP Morgan hakkında inceleme başlattı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlattı.

Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Karar Yazarı İbrahim Kahveci bu soruşturmaların göstermelik olduğunu söyledi ve 'Yerli yatırımcı kurumlar da rapor hazırlıyor. Bu asla suç değildir. Meydanlarda ekonomik sıkıntılarla ilgili olarak şer güçler, dış güçler açıklaması yapılıyor. Bunu devam ettirmek için de bir belge lazım. Soruşturmalar göstermelik. 31 Mart'tan sonra JP Morgan ismini duyar mıyız bilemiyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

'BU KADAR RADİKAL KARARLARA RAĞMEN…'

© REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo Dolar yükselişini sürdürüyor: 5.84 görüldü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Dolar düşecek' açıklamasını da değerlendiren Kahveci 'Trabzon konuşmasından 3 gün sonra doların çıkması gerçekten çok talihsiz' dedi ve 'Berat Bey pansuman anlamında doğru adımları attı aslında. 24 Haziran'dan sonra Merkez Bankası'nın faiz artırımında önemli katkısı var, kamu yatırımlarını dahi durduracağını açıkladı. Merkez Bankası'nın faizini arttırdı, parayı bir noktada kontrol etmeye başladı ama ikincil piyasada faizi baskıladı. Faiz enflasyonun altına düştü. Bu kadar radikal kararlara rağmen aceleci davranıp piyasa faizini baskıladığında yerli yatırımcı dolara yöneldi' diye ekledi.