Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı: Devlet işin işine girecekse ayrım yapmamalı, haksız rekabet yaratmamalı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak" açıklamasında bulundu.
'FİYATLAR NORMALE DÖNDÜĞÜNDE TANZİMİN ÇEKİLMESİ GEREKİR'
Bu şartlar altında tanzimin yürüme imkanının zor olduğunu da belirten Halciler Federasyonu Başkanı, "Fiyatlar normale düştüğünde tanzimin çekilmesi gerekir. Burada önemli olan üretimi artırmaktır. Esasa inmektir. Bu sene maalesef üretimdeki eksiklik ve mevsimsel koşullar fiyatları inanamadığınız derecede yükseltti ve halen de sürüyor. Seralar biter duruma geldi. Maliyetler yüksek' ifadelerini kullandı.
"Tanzimle ilgili tek kârımız oldu" yorumunu yapan Yüksel Tavşan, "Devlet bu işin nasıl yapıldığını görmüş oldu. Bu işi bıraktıktan sonra işin içinde olanlara daha çok hak verecekler" dedi.
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