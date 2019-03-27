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23:00 27 Mart 2019
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    Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı: Devlet işin işine girecekse ayrım yapmamalı, haksız rekabet yaratmamalı

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    Yavuz Oğhan
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    Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, zincir marketlerde tanzim satışların başlaması ile ilgili olarak, "Devlet bu işin içine girecekse ayırım yapmamalı. Haksız rekabet yaratmamalı" dedi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Artık tanzim satış noktaları haricinde zincir mağazalara da mal tedarikini Tarım Kredi Kooperatifleri vasıtasıyla yapmaya başlıyoruz. Migros, CarrefourSA, A101, Şok ve BİM'in toplamda 16 bin şubesinde aynı tanzim satış koşullarıyla bu ürünler satışa sunuluyor olacak" açıklamasında bulundu.

    Tanzim kuyruğu
    © Fotoğraf : DHA
    Pakdemirli: Tanzim ürünleri zincir marketlerde de satılacak
    RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarını değerlendirdi. Tavşan, "Sektördeki en büyük problemlerden biri binlerce mağazayı geçen zincir marketler. Bu pazara hakim oluyorlar. Pazara hakim olan üretime hakim olur. Özellikle küçük üreticinin olduğu bizim gibi ülkelerde büyük problemlere yol açar. Pazarcı esnafı var, manav esnafı var bunlar ne olacak? Devlet bu işin içine girecekse ayırım yapmamalı. Haksız rekabet yaratmamalı" dedi.

    'FİYATLAR NORMALE DÖNDÜĞÜNDE TANZİMİN ÇEKİLMESİ GEREKİR'

    Bu şartlar altında tanzimin yürüme imkanının zor olduğunu da belirten Halciler Federasyonu Başkanı, "Fiyatlar normale düştüğünde tanzimin çekilmesi gerekir. Burada önemli olan üretimi artırmaktır. Esasa inmektir. Bu sene maalesef üretimdeki eksiklik ve mevsimsel koşullar fiyatları inanamadığınız derecede yükseltti ve halen de sürüyor. Seralar biter duruma geldi. Maliyetler yüksek' ifadelerini kullandı.

    "Tanzimle ilgili tek kârımız oldu" yorumunu yapan Yüksel Tavşan, "Devlet bu işin nasıl yapıldığını görmüş oldu. Bu işi bıraktıktan sonra işin içinde olanlara daha çok hak verecekler" dedi.

    Etiketler:
    Tanzim satış, CarrefourSA, Migros, Türkiye Halciler Federasyonu, Yüksel Tavşan, Bekir Pakdemirli, Türkiye
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