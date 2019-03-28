A&G Araştırma Başkanı Adil Gür: Seçime katılım yüzde 85-90 olacak

Yerel seçimlere 3 gün kala RS FM'de Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan A&G Araştırma Başkanı Gür, seçimlere katılımın yüksek olacağını belirtti, "Seçmeni sandığa götürmeyi beceremeyenler baştan seçimi kaybetmiş demekti" dedi.



Yüzde 85 ila 90 arasında bir oranla seçimlere katılım beklediğini ifade eden Gür, "Türkiye gibi ülkelerde insanlar iktidarlar değiştiğinde hayatlarının değişeceğini düşünüyorlar. O yüzden, değil 6 ayda bir, her hafta seçim yapılsa katılım yüksek olur. 25 kuruşluk poşet bile seçmenin sandığa gidip gitmeme kararında etkili" açıklamasını yaptı.

"SEÇMEN DAVRANIŞINDA ANA TEMA EKONOMİ"

Sadece Türkiye'de değil, seçimin olduğu her yerde ekonominin etkili olduğunu söyleyen Adil Gür, "Bu seçimde de seçmen davranışını belirleyen ana temanın ekonomi olduğunu göreceğiz. İnsanlar işler yolunda giderken şikayet etmezler ama işler yolunda gitmezken ufacık şey insana batar. Yarım puan 1 puanın etkili olduğu bir seçim akşamı olacak" dedi.

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Meydanlarda Cumhur İttifakı tarafından sıkça kullanılan 'beka' söylemini de değerlendiren A&G Araştırma Başkanı, "Türkiyede seçmen davranışına baktığımızda seçmenin dönemsel olarak konsolide olması çok önemli. AK Parti ve MHP'nin beka üzerinden gitmesi stratejik olarak doğru. Ama Türkiye'de tüm partilerde genel merkezde seçim stratejisi belirleniyor ve her yerde aynı strateji kullanılıyor. Siyasetin yerelleşmesi lazım. Ankara'da konuşulan bir şey Şırnak'a, Muğla'ya aynı yansımıyor. Farklı yerlerde farklı stratejiler geliştirmek gerekiyor. Beka meselesi sahillerde, Ege'de, büyük şehirlerde daha farklı etki yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYELERDE CİDDİ DEĞİŞİMLER OLABİLİR"

Seçim gecesinin son derece heyecanlı geçeceğini ve çok ezber bozan sonuçlar alınacağını da belirten Adil Gür, "Belediyelerde epeyce değişiklik olacak. Ama bu Cumhur İttifakı'ndan Millet İttifakı'na geçiş olarak düşünülmesin. AK Parti ve MHP'nin yarıştığı yerlerde bile 6-7 belediyenin yer değiştieceğini düşünüyorum. Genel seçimlerde toplamı yüzde 2 etmeyen küçük partiler bu seçimde göreceksiniz ki toplamda yüzde 6-7 oy alacak. Belediye sayısı bakımından ciddi değişimler olabilir" dedi.