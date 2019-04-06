Taha Akyol: Siyasi bağnazlık hukuku eziyor

Akyol, "Seçimler milli güvenlik meselesidir deniyor. Seçimler iptal edilsin şeklinde yazılar yayınlandı. Seçim kanunun hangi maddesine göre konuşuyorlar? Kanun hepimizi bağlar. Bizde siyasi bağnazlık hukuku eziyor. Seçim kanununa bakmadan, seçim kanununun herhangi bir maddesine dayandırmadan ahkam kesiyorsan, seçimleri gayri meşru ilan ediyorsan, orada hukuk yoktur."dedi.
'NE OKUDUKLARIMDA NE YAŞADIKLARIMDA SANDIKLARA BÖYLE İTİRAZ EDİLDİĞİ BİR SEÇİM GÖRMEDİM'
Seçim sürecinde kullanılan sert üslubun seçim sonrası da devam ettiğini söyleyen Akyol "Ne okuduklarımda ne de yaşadıklarımda seçim sonucunda böylesine yoğun kutuplaşmanın olduğu, seçimler sırasındaki sert uslubun devam ettiği ve sandıklara böylesine itiraz edildiği bir seçim görmedim. Demokrasilerde seçimler sırasında az çok sert konuşulur, bizde çok çok sert konuşuldu. Seçimler sonrasında ortalık yumuşar ama maalesef hala devam ediyor." eleştirisinde bulundu.
'SEÇİM KURULLARI İKTİDARIN İTİRAZLARINA DAHA FAZLA HASSASİYET GÖSTERİYOR'
Medyanın yaptığı bazı haberleri de eleştiren Akyol, "Eskiden medyada doğru haber yazmak, ölçülü yorum yapmak bir itibar meselesiydi. Şimdi bağırmak, çağırmak, hakaret etmek, komplo teorileri yaratmak var." ifadelerini kullandı.
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