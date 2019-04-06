Taha Akyol: Siyasi bağnazlık hukuku eziyor

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan gazeteci Taha Akyol, seçim sonrası liderlerin yaptığı açıklamaları ve itirazlarla ilgili yaşanan hukuki süreci değerlendirdi.

Akyol, "Seçimler milli güvenlik meselesidir deniyor. Seçimler iptal edilsin şeklinde yazılar yayınlandı. Seçim kanunun hangi maddesine göre konuşuyorlar? Kanun hepimizi bağlar. Bizde siyasi bağnazlık hukuku eziyor. Seçim kanununa bakmadan, seçim kanununun herhangi bir maddesine dayandırmadan ahkam kesiyorsan, seçimleri gayri meşru ilan ediyorsan, orada hukuk yoktur."dedi.

'NE OKUDUKLARIMDA NE YAŞADIKLARIMDA SANDIKLARA BÖYLE İTİRAZ EDİLDİĞİ BİR SEÇİM GÖRMEDİM'

Seçim sürecinde kullanılan sert üslubun seçim sonrası da devam ettiğini söyleyen Akyol "Ne okuduklarımda ne de yaşadıklarımda seçim sonucunda böylesine yoğun kutuplaşmanın olduğu, seçimler sırasındaki sert uslubun devam ettiği ve sandıklara böylesine itiraz edildiği bir seçim görmedim. Demokrasilerde seçimler sırasında az çok sert konuşulur, bizde çok çok sert konuşuldu. Seçimler sonrasında ortalık yumuşar ama maalesef hala devam ediyor." eleştirisinde bulundu.

'SEÇİM KURULLARI İKTİDARIN İTİRAZLARINA DAHA FAZLA HASSASİYET GÖSTERİYOR'

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İktidar ve muhalefetin seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı itirazların seçim kurulları tarafından aynı hassasiyetler değerlendirilmediğini de belirten Taha Akyol, "İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılması ile ilgili itiraz eden haklıdır, bir sayalım bakalım deniyor ama muhalefet başka bir yerde oylar yeniden sayılsın dediğinde bu hak verilmiyor" dedi.

Medyanın yaptığı bazı haberleri de eleştiren Akyol, "Eskiden medyada doğru haber yazmak, ölçülü yorum yapmak bir itibar meselesiydi. Şimdi bağırmak, çağırmak, hakaret etmek, komplo teorileri yaratmak var." ifadelerini kullandı.